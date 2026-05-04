Colombia

Paloma Valencia propuso que el Gobierno subsidie el Soat de algunos motociclistas y Gustavo Bolívar desempolvó antiguo testimonio de la candidata: “Populismo”

El exsenador difundió un video en el que cuestionó el accionar de la militante del Centro Democrático, pese a que antes se opuso a subsidios similares impulsados por el gobierno de Gustavo Petro

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Gustavo Bolívar lanzó pullas contra Paloma Valencia por polémica con el Soat - crédito Colprensa
Gustavo Bolívar lanzó pullas contra Paloma Valencia por polémica con el Soat - crédito Colprensa

Un nuevo cruce de declaraciones entre figuras de la política nacional volvió a poner en primer plano el debate sobre los subsidios al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en Colombia.

La controversia comenzó luego de que Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), difundiera en la red social X un video en el que cuestionó la reciente propuesta de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia sobre la propuesta de entregar de forma gratuita el Soat a ciertos motociclistas.

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Frente a este hecho, el funcionario señaló: “Paloma Valencia anda regalando Soat, pero Gustavo Petro le pone la plata en el bolsillo a los trabajadores para que compren la moto”. Para Bolívar, la iniciativa de Valencia representa un giro respecto a posiciones pasadas.

“Está ahora regalándole el Soat a los motociclistas. Y adivinen quién se opuso a que le descontáramos el 50% al Soat cuando Gustavo Petro fue presidente”, expresó el también escritor.

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Gustavo Bolívar acusó a Paloma Valencia de “populismo” - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar acusó a Paloma Valencia de “populismo” - crédito @GustavoBolivar/X

Tras lo anterior, el exsenador y escritor Gustavo Bolívar, desempolvó un pronunciamiento de la aspirante sobre este tema, recordando la postura de Valencia cuando el presidente Gustavo Petro impulsó una rebaja del 50%.

“Pero ¿saben qué es lo grave? Que ahora los dos billones de pesos que dicen que vale este subsidio los van a sacar de los recursos de la salud. Sí, del Adres, donde estaba la plata para el aseguramiento en salud”, afirmó Valencia en su mensaje, recogido en el video publicado por Bolívar.

Según la congresista, el subsidio al Soat comprometería recursos que estaban destinados al sistema de salud, lo que podría tener efectos negativos sobre la cobertura y la sostenibilidad financiera del sector.

El ministerio dijo que pueden ser dos billones, pueden ser menos, pero también pueden ser más. Muy grave que quieran acabar con el sistema de salud. No solamente le quitaron 4.7 billones de pesos en el presupuesto general de la nación, sino que ahora le quitan estos dos billones adicionales dizque con destino al Soat. Los colombianos nos vamos a quedar sin salud. Están advertidos”, sostuvo la senadora en su momento.

Cruce entre Gustavo Bolívar y Paloma Valencia reavivó el debate sobre subsidios al Soat en Colombia - crédito @GustavoBolivar/X

El debate sobre la financiación del Soat y las fuentes de recursos para los subsidios han sido una constante en la agenda pública. Gustavo Bolívar recordó en su video que, en oportunidades anteriores, Valencia se manifestó en contra de las rebajas al Soat cuando la iniciativa provenía del gobierno de Gustavo Petro.

La señora no estaba de acuerdo con rebajar el Soat, de dónde van a sacar la plata, van a quebrar el Estado. Y eso que era el 50%. Ahora ella lo va a regalar completo”, expresó Bolívar, quien atribuyó el cambio de postura de la senadora a motivaciones electorales.

“El desespero la lleva a caer en el populismo, la señora Paloma Valencia. Para acortarle distancia a Iván Cepeda y para ganarle a Abelardo de la Espriella, ahora se inventó que va a regalar el 100% del Soat, más de cinco billones de pesos. Y está regalando pescados. Pero lo que no sabe es que Gustavo Petro hace cuatro años le está enseñando a pescar a la gente”, sostuvo el exsenador, quien destacó el aumento del salario mínimo real como una de las razones detrás del mayor acceso a motocicletas en el país.

Para Gustavo Bolívar, Daniel Quintero no representa el progresismo y de allí que no apoya su precandidatura presidencial - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia
Gustavo Bolívar defendió las políticas de aumento salarial y acceso a motocicletas como medidas para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Gustavo Petro le pone la plata en el bolsillo a la gente para que compre la moto y la señora le ofrece el Soat”, enfatizó Bolívar en su mensaje.

El exdirector del DPS resaltó que en 2023 se vendieron un millón de motocicletas y proyectó que este año la cifra podría alcanzar 1.200.000 unidades, impulsada por la reciente alza del salario mínimo real, que llegó al 23,7% en enero de 2026.

Según Bolívar, estos resultados solo se podrán medir a cabalidad en 2027, cuando se consoliden las cifras económicas y sociales derivadas de las políticas del actual gobierno.

El cruce de argumentos entre Bolívar y Valencia evidencia la profundidad del debate alrededor de los subsidios estatales y su impacto en sectores clave como el transporte y la salud pública.

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