"Nunca trabajé con Harvey Weinstein, pero tengo que reconocer que he tenido algunas experiencias de acoso. Desde que empezó todo esto, no hay una sola mujer con la que haya hablado que no me haya contado un caso. Lo cual indica que estamos ante un problema sistémico -expresó en otra entrevista con la BBC- Percibo que se está produciendo una honda reflexión tanto en hombres como en mujeres".