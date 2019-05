Si me estás leyendo es por algo. Tal vez muchos de ustedes me sigan en mi cuenta de Instagram (@agusdandri), pero quizá haya otras personas que compraron la revista Para Ti Fit casi a ciegas, sin saber quién soy. Mi nombre es Agustina D'Andraia (aunque todos me conocen como Agus Dandri, acabo de cumplir 30 años, y hace 10 que trabajo como periodista de Para Ti. Además escribí dos libros: Diario de una chica fit (2015) y Legalmente fit (2018) de Atlántida Libros.