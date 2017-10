Los cuarenta se acercan, sigilosos, y me interpelan. Me sacuden, me festejan, me amenazan, me consuelan… Me preguntan por qué no declaro –y declamo– que estoy en el mejor momento de mi vida. Esperan mi respuesta, ansiosos. Mi silencio los ofende. Los miro y me río. Me río de la falsa seguridad que ostentan. Mi risa los incomoda. Los incomoda, pero no me importa.