Una entrada en calor, tres kilómetros de trote, clase de yoga y una charla motivacional, fueron algunas de las actividades pensadas para agasajar a las invitadas. Y Para Ti no podía quedarse afuera de la experiencia y participó de la carrera junto a atletas de la marca. Entre ellas, estuvo Delfina Merino -recientemente elegida como mejor jugadora de hockey del mundo- a quien le preguntamos por el premio obtenido en febrero de este año, y contó: "Estoy disfrutando muchísimo este momento, pero no quiero perder la cabeza ni mi esencia; llegue a obtener el premio siendo de una forma y no debería tener que cambiarlo".