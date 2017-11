"Este trabajo tiene la particularidad de que para que te vaya bien tenés que estar muy al palo todo el tiempo: hacer producciones, ir a eventos para relacionarte y generar clientes… Yo estuve así muchos años hasta que quedé embarazada y decidí que en ese momento iba a priorizar la familia", reflexiona Anita. "Por suerte tuve mis años de matarme y trabajar como una bestia: la verdad es que no lo tengo pendiente y no me torturo si en este momento no lo hago. Michael también me ayudó a ver eso, entender que no pasa nada si te perdés de algunas cosas por otras".