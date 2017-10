Sofía Vedoya (35) era muy chiquita cuando su mamá le compró la primera máquina de coser. Era de plástico, pero cosía en serio. Esa máquina y la bolsa de retazos que le regaló una amiga fueron la materia prima para una serie de vestidos que hizo para sus muñecas Barbie y monturas personalizadas para los ponies. "Desde aquella época de ropa para mis juguetes, siempre cosí cosas. Hace poco, mi hermano me dijo: 'necesito que me hagas otra billetera como ésas que nos regalabas', y yo casi me muero de la risa. Eran dos tapitas de género unidas a mano, pero parece que todavía la usaba para viajar", cuenta.