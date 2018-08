CLIENTAS PARTICULARES. Pese sus ventajas, el dipping –por ahora– no ha seducido masivamente a las argentinas. Quizás por no ser tan conocido o porque sus pros no son suficientes para justificar lo que sale. ¿Qué dicen al respecto las expertas de los salones de belleza que consultamos? Según Lorena Arias, si bien es más caro que el esmaltado semipermanente, es menor que el de las esculpidas. "La mayoría de las mujeres que lo probaron no llegaban a aguantar hasta la tercera semana porque el crecimiento era muy notorio, entonces preferían volver al esmaltado semi, cuyo proceso es mucho más corto –tanto en colocación como en remoción–, lastima menos la uña y es menos costoso".