Una persona apaga un cigarrillo en un cenicero sobre un escritorio médico como parte de una decisión para abandonar el consumo de tabaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El consumo de tabaco en Panamá afecta mayoritariamente a hombres, que triplican en prevalencia a las mujeres fumadoras.

Mientras, los datos más recientes de dos encuestas nacionales advierten además sobre el avance del cigarrillo electrónico entre jóvenes y el elevado uso de tranquilizantes sin receta entre mujeres mayores de 35 años.

PUBLICIDAD

Según la Encuesta Nacional de Hogares, el cigarrillo y el tabaco son la segunda sustancia lícita más consumida en el país.

El 32,1% de los encuestados declaró haber fumado alguna vez en su vida: 47,2% de los hombres contra 19,3% de las mujeres.

La prevalencia del último año cayó al 8,25%,y el consumo actual —medido en el último mes— se ubicó en el 6%, con una brecha de género pronunciada: 10,4% en varones frente al 2,3% en mujeres.

Un cigarrillo humeante, en una imagen de archivo. EFE/ effrey Arguedas

En números absolutos, unas 116.000 personas fuman en el país, de las cuales 92.000 son hombres y 24.000, mujeres.

El análisis por edad indica que el consumo se dispara a partir de la mayoría de edad, con una prevalencia del 8,5% entre los jóvenes de 18 a 24 años, que luego cede levemente en los tramos siguientes.

PUBLICIDAD

El 42% de los fumadores del último mes lo hicieron a diario, sin diferencias entre sexos en cuanto a la intensidad del hábito.

Los hombres consumieron tabaco con humo 4,4 veces más que las mujeres en el período analizado

La Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA) 2019-2022 registró una prevalencia de vida del 8,9% para el consumo de productos de tabaco con humo, cifra equivalente a 277.321 personas. La diferencia por sexo fue pronunciada: 14,6% en hombres y 3,3% en mujeres, lo que implica que por cada 4,4 varones hubo una mujer que consumió estos productos alguna vez.

PUBLICIDAD

Un joven sostiene un dispositivo de vapeo y exhala una nube de aerosol en el interior de una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ENSPA también relevó la variedad de formas de consumo: cigarrillos convencionales, tabaco enrollado a mano, modalidad kretek, puros, narguiles, pipas rellenas, tiparillos y bidis.

En materia de cesación, 9 de cada 10 fumadores llevaban años sin fumar al momento del relevamiento, con una diferencia de 9,2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, concentrada principalmente en la población de 40 años y más.

El cigarrillo electrónico aún no supera el 1% de prevalencia, pero los hombres jóvenes lo usan ocho veces más que las mujeres

La prevalencia de vida del cigarrillo electrónico no superó el 1% y resultó mayor en hombres que en mujeres. El área urbana concentró los índices más altos, mientras que las zonas indígenas registraron los más bajos. El consumo actual se estimó en el 0,4%, con una brecha que sitúa a los hombres como principales usuarios: lo consumen ocho veces más que las mujeres, con mayor incidencia en el rango de 15 a 19 años.

PUBLICIDAD

El uso de psicofármacos sin receta duplica entre mujeres y se concentra en mayores de 45 años

Los psicofármacos deben usarse de manera muy vigilada e indicados por especialistas en salud mental (iStock)

El consumo de psicofármacos sin indicación médica alcanza al 2,2% de la población de entre 12 y 65 años con al menos un episodio a lo largo de la vida, con una prevalencia femenina más del doble que la masculina. La cifra del último año desciende al 0,8%, y las diferencias entre sexos se reducen en ese período.

Unas 14.624 personas consumieron tranquilizantes sin prescripción en el último año, de las cuales 8.640 eran mujeres, el 59% del total de usuarios. El consumo se concentra a partir de los 35 años: más de la mitad de quienes los usaron tienen entre 45 y 65 años. Las tasas más altas se registran en Los Santos (1,6%) y Coclé (1,2%), mientras que en cinco provincias los índices quedan por debajo del promedio nacional.

PUBLICIDAD

El 6,8% de la población admitió haber consumido alguna sustancia ilícita al menos una vez, con una brecha de género de más de 11 puntos

Respecto al consumo de sustancias ilícitas, el 6,8% de los encuestados declaró haber usado alguna al menos una vez en la vida, cifra equivalente a 22.553 personas. Las diferencias por sexo son marcadas: el 12,8% de los varones y el 1,8% de las mujeres —proporción siete veces menor— admitieron ese consumo, lo que en números absolutos representa 19.624 hombres.