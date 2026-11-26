Uno de los involucrados en el altercado abandonó el sector con sangre en el rostro tras la intervención de otros espectadores. (X)

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Una pelea entre seguidores interrumpió el concierto de Christina Aguilera en Lima mientras la cantante interpretaba “Beautiful”, su himno de empoderamiento lanzado en 2002, en lo que se convirtió en uno de los incidentes más llamativos de su gira actual.

El hecho tuvo lugar el fin de semana pasado en el Estadio Nacional de Lima, Perú, donde Aguilera encabezaba el cartel del Sound Music Fest “Golden Years Edition”.

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Un video filmado por asistentes al recital y difundido en redes sociales muestra el momento en que un hombre, ubicado en la zona de pista, lanza un puñetazo a otra persona mientras la artista continúa cantando sobre el escenario.

Al menos tres personas intentaron sujetar al agresor y, aparentemente, lo tomaron del cuello.

La pelea se fue extendiendo hasta que el grupo logró derribar al hombre al suelo, mientras un círculo se abría entre la multitud. Más asistentes comenzaron entonces a intervenir para separar a los involucrados.

Un enfrentamiento entre asistentes ocurrió en la zona de pista del Estadio Nacional durante la presentación de Christina Aguilera en Lima. (X/REUTERS)

Las imágenes captadas por los asistentes muestran el desenlace del altercado: una de las personas involucradas fue retirada del área con el rostro cubierto de sangre, mientras otra le rodeaba los hombros para sacarla del círculo que se había formado.

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El clip termina cuando ambos se alejan del centro del disturbio. El incidente se produjo precisamente en la sección de pista y no en las gradas superiores, lo que aumentó la visibilidad del choque entre el público asistente al festival.

Christina Aguilera, de 45 años, continuó su presentación durante el altercado sin interrumpir su actuación. La cantante no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

“Beautiful” es uno de los temas más reconocidos de su discografía. Lanzada en 2002 como parte del álbum Stripped, la canción se convirtió en un éxito internacional y es considerada una de sus interpretaciones más icónicas en vivo.

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La cantante continuó su espectáculo en Lima sin interrupciones y evitó pronunciamientos públicos sobre el incidente. (REUTERS/Brendan McDermid)

El Sound Music Fest “Golden Years Edition” se celebró en el Estadio Nacional de Lima, uno de los recintos más grandes de Perú, con capacidad para decenas de miles de espectadores. Aguilera fue la artista principal de la velada.

La artista no tiene más conciertos programados hasta fin de año tras su reciente show en América Latina, por lo que el Sound Music Fest fue el cierre de su calendario de actuaciones para 2026.

La cantante está, según afirmó ella misma a Rolling Stone, en una etapa de múltiples proyectos simultáneos.

“Tengo tantos proyectos en marcha en este momento, y todo se siente como un renacimiento”, declaró. “Conceptualmente, hay muchas cosas que están naciendo en este momento y tomando forma, así que sí, me encanta este período”, agregó.

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Entre esos trabajos figura un documental sobre su carrera, que se publicará junto con un álbum que ella misma describe como “conceptual”. Su último disco completo en inglés fue Liberation, editado en 2018.

El tema "Beautiful" formó parte del disco 'Stripped' en 2002 y alcanzó repercusión en las listas internacionales. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En diciembre del año pasado, la artista protagonizó el especial de concierto Christina Aguilera: Christmas in Paris para la plataforma Paramount+, su aparición audiovisual más reciente antes de esta gira.

Aguilera debutó en la industria musical a finales de los años noventa y se consolidó como una de las voces más reconocidas del pop internacional.

Su primer sencillo, “Genie in a Bottle”, lanzado en 1999, llegó al primer puesto de las listas en varios países y la estableció de inmediato como figura del género.

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A lo largo de su carrera acumuló numerosos premios y colaboraciones, y diversificó su trabajo hacia el cine con la película musical Burlesque en 2010, donde conoció a su actual prometido, Matthew Rutler, quien se desempeñaba entonces como asistente de producción.

La pareja lleva más de una década comprometida tras el pedido de matrimonio de Rutler el 14 de febrero de 2014, aunque Aguilera ha señalado en más de una ocasión que no tienen prisa por fijar una fecha para la boda.

Christina Aguilera conoció a su prometido Matthew Rutler en 2010 durante la producción de la película 'Burlesque'. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante también es madre de Max Liron, de 18 años, fruto de su matrimonio con el ejecutivo musical Jordan Bratman, con quien estuvo casada entre 2005 y 2011.

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