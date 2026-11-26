Rauw Alejandro incorporó su canción 'Macacoa 2000' a la banda sonora oficial de Grand Theft Auto VI

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Rauw Alejandro se incorporó a la banda sonora de Grand Theft Auto VI con “Macacoa 2000”, una canción inspirada en el reggaetón de vieja escuela. El músico puertorriqueño integra Grand Theft Auto VI: The Album, el álbum vinculado a la nueva entrega de la saga de Rockstar Games.

La participación reúne un anuncio musical y una experiencia personal. Rauw Alejandro creció jugando a Grand Theft Auto y, años después, compuso un tema para un videojuego cuyas estaciones de radio formaron parte de aquellos recuerdos. La historia transcurre en Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami.

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Según publicó Billboard en una entrevista de Carl Lamarre, el cantante aceptó la invitación con la intención de llevar sonidos puertorriqueños menos comerciales a un juego que regresa a una ciudad con referencias a Miami y a la presencia latina. “Tenemos que llevar ese sonido underground puertorriqueño a GTA”, explicó Rauw Alejandro en esa conversación.

La composición del tema musical rescata las raíces del reggaetón de vieja escuela y el sonido underground de Puerto Rico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida de Grand Theft Auto VI incluyó un festival en Miami con artistas asociados al proyecto. En ese contexto, “Macacoa 2000” se suma a una selección musical que acompaña los desplazamientos de los jugadores por la ciudad virtual.

“Macacoa 2000” parte del reggaetón de vieja escuela

Rauw Alejandro explicó que compuso “Macacoa 2000” con el propósito de recuperar referencias del reggaetón de otras épocas y darles un tratamiento actual. “Quise volver a las raíces del reggaetón”, afirmó el músico en la entrevista.

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El artista situó esa búsqueda en el clima nocturno de Vice City, marcado por los autos, los clubes y la música que suena durante los recorridos.

El cantante vinculó ese imaginario con Miami y con Puerto Rico. En la entrevista describió un viaje en auto, de noche y con la música a alto volumen, como la escena que orientó la composición. De ese modo, el tema fue concebido para encajar en la radio interna del videojuego y en los trayectos de los personajes por la ciudad.

El álbum oficial del videojuego reúne a figuras internacionales como Travis Scott, Dua Lipa, Cardi B, Morgan Wallen y JENNIE (REUTERS/Ronda Churchill)

La entrevista también señala que el álbum incluye canciones de Travis Scott, Cardi B, Morgan Wallen, Dua Lipa y JENNIE. La presencia de intérpretes de distintos estilos sitúa a la composición dentro de un repertorio que reúne propuestas musicales diversas para la nueva entrega.

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El músico recordó sus partidas antes de integrarse al álbum

La invitación tuvo un valor personal para Rauw Alejandro. “GTA ha sido parte de mi vida desde chamaquito”, afirmó en la conversación publicada por Billboard, al recordar las horas que dedicó al juego durante su infancia.

El artista contó que no siempre seguía las misiones principales. También recorría la ciudad, escuchaba las emisoras del juego, descubría zonas del mapa y escapaba de la policía. Esa rutina explica por qué su inclusión en el álbum tiene para él una dimensión distinta a la de otras participaciones musicales.

El cantante puertorriqueño recordó sus partidas de infancia, en las que recorría las calles ficticias y escuchaba las emisoras del juego

Rauw Alejandro señaló que nunca imaginó que una de sus canciones llegaría a formar parte de la saga. La invitación conectó su experiencia previa como jugador con su trabajo actual como intérprete y compositor, sin necesidad de separar ambos aspectos en el relato de la colaboración.

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El cantante destacó que busca que sus canciones acompañen momentos concretos, ya sea en un concierto, durante un viaje en auto o en una partida. “La música tiene el poder de hacer que los momentos sean inolvidables”, señaló Rauw Alejandro. Esa idea explica la importancia que asigna a formar parte de la selección musical del videojuego.

El festival de Miami reunió a artistas vinculados con el lanzamiento

La incorporación del tema permite que quienes jueguen Grand Theft Auto VI encuentren la canción dentro de una situación distinta a la escucha habitual en servicios de música.

Rauw Alejandro actuó en Grand Theft Auto: The Festival junto a otros artistas vinculados al proyecto en Miami (Katie Zimmerman)

Rauw Alejandro se refirió a esa posibilidad al imaginar a una persona que oye el tema en la radio de un vehículo virtual y decide buscarlo después. “Nunca sabes quién va a descubrir tu música ni dónde”, sostuvo el cantante.

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El puertorriqueño participó en Miami de Grand Theft Auto: The Festival, de acuerdo con la entrevista. El encuentro reunió a artistas relacionados con la música del videojuego y cerró las actividades vinculadas con la salida de la nueva entrega.

Con esa presentación, Rauw Alejandro sumó una actuación en vivo a su participación en el álbum. La canción quedó incorporada a la selección musical de un juego que el cantante conoció primero desde sus propias partidas.