Panamá contabilizó 12,674 casos confirmados de dengue hasta el 24 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá registró un incremento del 34.1% en los casos semanales de dengue entre las semanas epidemiológicas 40 y 42 de 2026, pese a mantener una reducción en el acumulado anual de contagios respecto al mismo período de 2025.

Los informes del Ministerio de Salud (Minsa) muestran que el país pasó de 466 casos semanales a 496 y posteriormente a 625, un comportamiento ascendente acompañado de un aumento de las infecciones graves durante octubre.

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El balance divulgado este miércoles 25 de noviembre establece que Panamá acumula 12,674 casos confirmados de dengue y 21 fallecimientos, con información correspondiente al período epidemiológico que finalizó el 24 de octubre.

Aunque la institución destaca una reducción interanual del 6.4%, al contabilizar 862 contagios menos que en 2025, el comportamiento de las últimas tres semanas analizadas evidencia un repunte de las infecciones.

Las hospitalizaciones por dengue aumentaron un 5% respecto al mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Departamento de Epidemiología reconoce que, desde la semana 37, la tasa de incidencia muestra un incremento sostenido de casos, situándose por encima del comportamiento estacional esperado y aproximándose al umbral de alerta epidemiológica durante la semana 41.

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Entre las semanas 40 y 41, los contagios aumentaron un 6.4%, mientras que en la siguiente semana el crecimiento alcanzó el 26%, reflejando una aceleración en las notificaciones de la enfermedad.

El acumulado nacional pasó de 11,080 a 12,674 contagios entre ambos informes, incorporando 1,594 casos adicionales en dos semanas, aunque esta diferencia también incluye la actualización de registros epidemiológicos anteriores.

Otro indicador que refleja el impacto de la enfermedad es el número de hospitalizaciones. Panamá contabiliza 1,372 pacientes hospitalizados por dengue, frente a los 1,307 registrados en 2025, lo que representa un incremento del 5%.

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Durante la semana epidemiológica 42 se notificaron 62 hospitalizaciones y 14 casos de dengue grave, frente a los dos reportados inicialmente en la semana anterior, evidenciando un aumento de las complicaciones clínicas.

La picadura de la hembra infectada del mosquito Aedes aegypti constituye la principal vía de transmisión del dengue. (AP Foto/Rick Bowmer, Archivo)

Del total de contagios acumulados, 11,028 corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 1,564 pacientes presentaron signos de alarma y otros 82 fueron clasificados como casos de dengue grave.

La última defunción notificada corresponde a una mujer de 37 años, residente en Plaza Caisán, provincia de Chiriquí, con lo cual el balance nacional ascendió a 21 fallecimientos durante 2026.

Colón concentra cinco defunciones, seguida de Chiriquí con cuatro. Las provincias de Bocas del Toro y Los Santos registran tres cada una, mientras que la Región Metropolitana contabiliza dos víctimas mortales.

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Colón también encabeza las estadísticas nacionales con 2,802 casos confirmados, seguida de la Región Metropolitana con 2,721 y Chiriquí con 1,618, concentrando conjuntamente el 56.3% de las infecciones registradas en el país

El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes y el sangrado de encías constituyen signos de alarma que requieren atención médica inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá Oeste acumula 1,266 contagios, mientras que Panamá Norte registra 1,086 casos y San Miguelito contabiliza 1,039, situándose entre las regiones con mayor circulación de la enfermedad.

Veracruz encabeza la lista de corregimientos con 735 casos confirmados, seguido de Burunga con 494, Puerto Pilón con 469, 24 de Diciembre con 397 y Pacora con 392 contagios.

La población de entre 10 y 14 años presenta la mayor tasa de incidencia, mientras que los adultos de entre 25 y 49 años acumulan 4,508 contagios, equivalentes al 35.6% de los casos nacionales.

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En Panamá se ha identificado la circulación de los cuatro serotipos del virus del dengue, denominados DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, lo que permite que una persona pueda infectarse en diferentes ocasiones.

La enfermedad se transmite principalmente mediante la picadura de la hembra infectada del mosquito Aedes aegypti, cuya actividad suele intensificarse durante las primeras horas de la mañana y antes de la puesta del sol.

Las autoridades sanitarias mantienen operativos de nebulización e inspección domiciliaria en las comunidades más afectadas. Cortesía Minsa

Sin embargo, el mosquito también puede picar durante otras horas del día, tanto en espacios abiertos como dentro de las viviendas, por lo que las medidas de protección deben mantenerse durante toda la jornada.

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Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y diez días después de la picadura e incluyen fiebre elevada, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones en la piel.

Uno de los momentos de mayor riesgo ocurre cuando comienza a desaparecer la fiebre, generalmente entre el tercer y séptimo día de la enfermedad, debido a la posibilidad de desarrollar complicaciones potencialmente mortales.

El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de encías o nariz, la respiración acelerada, la debilidad extrema y la presencia de sangre en vómitos o heces requieren atención médica inmediata.

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El Ministerio de Salud anunció la incorporación de la vacuna contra el dengue al esquema nacional de inmunización para reducir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones. Cortesía

El dengue grave puede provocar hemorragias, acumulación de líquidos, daños en órganos vitales y choque circulatorio, complicaciones que pueden ocasionar la muerte si el paciente no recibe tratamiento médico oportuno.

Las personas con síntomas deben mantener una hidratación adecuada, evitar la automedicación y abstenerse de consumir aspirina o ibuprofeno, debido a que estos medicamentos pueden incrementar el riesgo de complicaciones hemorrágicas.

El Minsa mantiene operativos de inspección domiciliaria, aplicación de larvicidas y nebulización en sectores considerados críticos, además de reforzar la vigilancia epidemiológica y la capacitación del personal para el manejo oportuno de pacientes.

Las autoridades sanitarias recomiendan eliminar recipientes que acumulen agua, mantener tapados los depósitos, utilizar repelentes contra mosquitos y revisar periódicamente patios, jardines y otros espacios que puedan convertirse en criaderos del Aedes aegypti.

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El pasado 11 de noviembre, Panamá anunció la incorporación de la vacuna contra el dengue al esquema nacional de inmunización, cuya aplicación estará dirigida inicialmente a adolescentes de entre 10 y 15 años, con el objetivo de reducir las complicaciones y hospitalizaciones.

El Minsa gestiona su adquisición mediante el Fondo Rotatorio de la OPS y espera recibir las primeras dosis durante el primer semestre de 2027, aunque todavía están pendientes de definir la cantidad y la cobertura territorial.