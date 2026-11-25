SSA Marine MIT lidera la actividad portuaria panameña con más de 2.7 millones de TEU movilizados durante los primeros diez meses del año. Tomada de la AMP

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El sistema portuario de Panamá movilizó 8,452,583 TEU de contenedores entre enero y octubre de 2026, un crecimiento del 2.6% respecto a los 8,240,994 registrados durante el mismo período del año anterior, según cifras preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La actividad portuaria registra un incremento de 211,589 TEU adicionales, pese a la disminución del movimiento de carga en Balboa y Cristóbal, terminales ubicadas en los extremos del Canal de Panamá que experimentaron cambios de administración durante este año.

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El TEU, sigla en inglés de unidad equivalente a veinte pies, es una medida estandarizada utilizada en el transporte marítimo para cuantificar el movimiento de carga. Un contenedor de 20 pies equivale a un TEU, mientras que uno de 40 pies representa dos TEU.

Julio se mantiene como el mes de mayor actividad portuaria de 2026, con 937,957 TEU movilizados, mientras que en octubre se contabilizaron 846,637, una disminución interanual del 2.9% que contrasta con el crecimiento del balance acumulado.

El puerto de Balboa registró una disminución acumulada del 13% en el movimiento de contenedores. Infobae

SSA Marine MIT, ubicado en la provincia de Colón, lidera las operaciones con 2,724,490 TEU movilizados, un incremento del 16.9% respecto al año anterior, concentrando aproximadamente el 32.2% del movimiento nacional de contenedores durante los primeros diez meses.

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El puerto de Balboa ocupa la segunda posición con 1,937,836 TEU, una disminución del 13% respecto a los 2,228,095 contabilizados en 2025, mientras que en octubre registró una contracción interanual del 30.9%, al movilizar 168,032 TEU.

Colon Container Terminal (CCT), por su parte, registró un crecimiento acumulado del 13.8%, al movilizar 1,632,927 TEU, frente a los 1,434,395 del año anterior, consolidándose como la tercera terminal con mayor actividad del sistema portuario panameño.

PSA Panama International Terminal, ubicado en el sector de Rodman, movilizó 1,258,126 TEU de contenedores, un crecimiento del 10.2% respecto a 2025, cuando contabilizó 1,141,190 TEU, manteniendo una expansión de sus operaciones en la entrada del Pacífico del Canal.

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Cristóbal acumula una contracción del 17.4%, pese a registrar resultados interanuales positivos durante los últimos tres meses. (AP Foto/Matias Delacroix)

En contraste, el puerto de Cristóbal registró un movimiento de 854,678 TEU, una caída del 17.4% frente al mismo período del año anterior, aunque durante agosto, septiembre y octubre consiguió variaciones interanuales positivas después de siete meses consecutivos de contracción.

La terminal de Bocas Fruit Company, vinculada a la actividad exportadora de banano, contabilizó 44,526 TEU movilizados, una disminución del 38.9% respecto a 2025, cuando registró 72,878 TEU durante los primeros diez meses.

En conjunto, Balboa y Cristóbal dejaron de movilizar 469,854 TEU respecto a 2025, mientras que SSA Marine MIT, Colon Container Terminal y PSA registraron incrementos que permitieron compensar esa disminución y mantener el crecimiento del sistema portuario nacional.

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Los resultados de ambas terminales se producen durante un año marcado por la salida de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional su contrato de concesión.

La Contraloría General de la República anunció una denuncia penal contra Panama Ports Company por presuntas irregularidades relacionadas con la concesión portuaria. Tomada de Instagram

El fallo, emitido el 29 de enero y publicado el 23 de febrero, puso fin a casi tres décadas de administración de ambas terminales por parte de la compañía, incluyendo la prórroga contractual de 25 años aprobada en 2021.

Actualmente, Balboa es operado temporalmente por APM Terminals, perteneciente al grupo danés Maersk, mientras que Cristóbal se encuentra bajo la administración de TIL Panamá, vinculada al grupo naviero Mediterranean Shipping Company (MSC).

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Ambas compañías asumieron las operaciones mediante contratos temporales de hasta 18 meses de duración, mientras las autoridades panameñas preparan los procesos de licitación pública para definir quiénes asumirán la administración definitiva de las terminales.

El pasado 18 de noviembre, la Contraloría General de la República anunció la presentación de una denuncia penal contra Panama Ports Company y antiguos directivos y administradores de la AMP, por presuntas irregularidades relacionadas con la concesión portuaria.

La acción alcanza a funcionarios que ocuparon cargos entre 2014 y 2023, tras una auditoría que identificó posibles delitos contra la Administración Pública, cuya documentación fue remitida al Ministerio Público para establecer las eventuales responsabilidades penales.

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APM Terminals asumió temporalmente la administración del puerto de Balboa tras la salida de Panama Ports Company. EFE/ Bienvenido Velasco

Paralelamente, PPC y su casa matriz mantienen procedimientos arbitrales independientes contra Panamá, al considerar que las actuaciones gubernamentales relacionadas con la terminación de la concesión vulneraron sus derechos contractuales y de inversión.

En cuanto al tipo de carga movilizada, las estadísticas de la AMP contabilizan 5,980,824 TEU de contenedores llenos, un incremento del 5.5%, mientras que el movimiento de unidades vacías disminuyó un 3.8%, hasta 2,471,759 TEU.

El trasbordo continúa siendo la principal actividad del sistema portuario panameño, con 7,493,924 TEU movilizados, un crecimiento interanual del 2% y una participación del 88.7% dentro del volumen total de contenedores registrado hasta octubre.

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La carga local aumentó un 7.4%, hasta alcanzar 904,015 TEU, mientras que las operaciones relacionadas con la Zona Libre de Colón contabilizaron 54,644 TEU, lo que representa un incremento interanual del 7.8%.

El movimiento portuario de vehículos alcanzó 150,992 operaciones de embarque y desembarque durante los primeros diez meses de 2026. REUTERS/Laban Walloga

Otro indicador que registró un comportamiento positivo fue el movimiento de vehículos, con 150,992 operaciones de embarque y desembarque, un crecimiento del 21.8% respecto a las 123,988 contabilizadas durante los primeros diez meses de 2025.

SSA Marine MIT concentró 94,576 movimientos de automóviles, mientras que Balboa registró 56,416. Entre ambas terminales se contabilizaron 39,920 desembarques de vehículos para el mercado local, además de las operaciones asociadas al trasbordo internacional de automóviles.

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Septiembre registró el mayor movimiento mensual de vehículos, con 22,479 operaciones portuarias, seguido de junio con 22,191. En octubre se contabilizaron 18,104 movimientos, lo que representó un crecimiento interanual del 30.7%.