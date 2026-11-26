Miembros de las Fuerzas Armadas haitianas patrullan las calles del barrio de Kenscoff tras varios días de violencia entre pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 29 de enero de 2025. REUTERS/Ralph Tedy Erol

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Al menos 10 personas murieron y otras siete resultaron heridas durante un ataque de bandas armadas en la comuna de Kenscoff, cerca de Puerto Príncipe, informó este jueves la Policía Nacional de Haití (PNH).

La incursión ocurrió en la madrugada del miércoles 25 de noviembre en Bongard, una localidad de la zona de Clemenceau, donde campesinos se habían reunido en un mercado informal. De acuerdo con la PNH, los atacantes utilizaron armas de fuego y machetes contra las personas que se encontraban en el lugar.

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El saldo fue confirmado por Renold Vertus, jefe del Consejo de Administración de la Sección Comunal de Bongard. La policía indicó que 10 personas fallecieron y 7 sufrieron heridas de bala y cortes de machete.

Despliegue de helicópteros y unidades especiales en Bongard

Tras el ataque, la Policía Nacional de Haití movilizó unidades hacia Bongard y Clemenceau, con apoyo de la Fuerza de Tarea, un grupo de seguridad privada vinculado a Vectus Global, empresa estadounidense de seguridad contratada por el Gobierno haitiano.

FOTO DE ARCHIVO: Agentes de policía toman posiciones durante un enfrentamiento con pandillas en el barrio Delmas 30, en Puerto Príncipe, Haití, 26 de febrero de 2025. REUTERS/Fildor Pq Egeder/Foto de archivo

La operación incluyó apoyo aéreo con helicópteros. Según el comunicado policial, el objetivo es localizar a los responsables de la agresión y recuperar el control de los sectores afectados por la presencia de grupos armados.

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“Por el momento, la PNH y la Fuerza de Tarea llevan a cabo una operación en Bongard y Clemenceau, con apoyo de helicópteros, para localizar y neutralizar a los bandidos terroristas responsables de estos actos criminales”, señaló la institución.

El alto mando de la PNH también ordenó a los comandantes de las unidades especializadas que intensifiquen las tareas de búsqueda y control en Kenscoff. La comuna, de perfil agrícola y situada en las cercanías de Puerto Príncipe, fue escenario de varios ataques armados y matanzas en los últimos meses.

Las autoridades haitianas atribuyen estos hechos a bandas que ampliaron su presencia en distintos puntos de la capital y en zonas periféricas. Los grupos armados controlan o disputan rutas, barrios y accesos estratégicos, una situación que ha provocado desplazamientos de población y limitaciones para las actividades económicas y el acceso a servicios básicos.

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Miembros de la Policía Nacional de Haití solicitan identificación a hombres en motocicleta tras una operación llevada a cabo por miembros del ejército de Chad, que prestan servicio en la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) de Haití, respaldada por la ONU. En la operación, presuntos pandilleros resultaron muertos y se recuperaron armas de fuego cerca del estratégico puente Marassa en Tabarre, Puerto Príncipe, Haití, el 23 de noviembre de 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

Cinco bases operativas para impedir el regreso de las bandas

El ataque en Kenscoff ocurrió poco después de que la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) anunciaran la instalación de cinco bases operativas avanzadas en Kenscoff, Tabarre, Arcahaie, Gressier y Puerto Príncipe.

El plan busca consolidar los territorios que las fuerzas de seguridad recuperaron en operaciones recientes, evitar que las bandas retomen esas áreas y establecer dispositivos permanentes para la protección de las comunidades.

La Policía Nacional de Haití informó que el proyecto cuenta con financiamiento de la Unión Europea y que la Organización de los Estados Americanos (OEA) está a cargo de su ejecución.

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La creación de esas bases forma parte de la respuesta oficial ante el avance de las organizaciones criminales, que desde hace años mantienen capacidad de acción en varios sectores del país. Las autoridades no informaron si hubo detenciones tras la incursión contra el mercado de Bongard ni identificaron a la banda responsable.

(EFE/ Jonet St. Élois)

Más de 2,000 soldados salvadoreños en las operaciones contra pandillas

En las operaciones contra las pandillas también intervienen más de 2,000 soldados de El Salvador, enviados por el presidente Nayib Bukele. El contingente participa en la búsqueda de cuatro integrantes salvadoreños de la GSF que desaparecieron después de una emboscada el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

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El despliegue ocurre en un contexto de presión sobre las fuerzas haitianas y sus aliados, que intentan responder a los ataques de grupos armados en zonas urbanas y rurales. La PNH sostuvo que mantendrá las operaciones en Kenscoff hasta identificar y someter a los responsables de la matanza.