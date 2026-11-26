Un ataque armado en el kilómetro 90 hacia la aldea El Rosario dejó dos personas fallecidas y una herida en Santa Lucía Cotzumalguapa. (Bomberos Voluntarios)

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Dos esposos murieron y una tercera persona resultó herida tras un ataque armado registrado en el kilómetro 90 de la ruta hacia la aldea El Rosario, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Las víctimas recibieron impactos de proyectil de arma de fuego, según la información preliminar de los cuerpos de socorro.

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Los fallecidos fueron identificados como Jesenia Marisol Monterroso y Rafael Sánchez, conocido como “Pale”. Ambos perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas, de acuerdo con el reporte difundido tras la emergencia.

El hecho ocurrió en un tramo de la ruta que conduce a la aldea El Rosario. Por el momento, las autoridades no han informado cuál pudo ser el móvil del ataque ni han precisado si las víctimas fueron atacadas mientras se desplazaban por el sector o si se encontraban en otro punto de la vía.

Bomberos atendieron a tres personas baleadas

Elementos de la 18.ª Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre personas heridas por arma de fuego. Los socorristas localizaron a tres víctimas y les brindaron atención prehospitalaria.

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Una pareja de esposos falleció en un ataque armado ocurrido la noche de este miércoles 25 de noviembre en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla, en Guatemala. (Video: Bomberos Voluntarios)

Al evaluar a Jesenia Marisol Monterroso y Rafael Sánchez, los paramédicos determinaron que ya no presentaban signos vitales. Ambos tenían múltiples heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

La tercera persona herida recibió estabilización en el lugar y fue trasladada al Hospital Nacional de Escuintla para recibir atención médica. No se difundió su identidad ni detalles sobre su estado de salud posterior al ingreso al centro asistencial.

La atención de la emergencia confirmó un saldo de dos personas fallecidas y una sobreviviente herida, tras el ataque ocurrido en la jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Las víctimas mortales del ataque armado fueron identificadas como los esposos Jesenia Marisol Monterroso y Rafael Sánchez. (Redes Sociales)

El Ministerio Público debe establecer el móvil del crimen

Luego de la intervención de los Bomberos Voluntarios, agentes de seguridad y personal del Ministerio Público (MP) quedaron a cargo de las diligencias en la escena. Los fiscales deberán recabar indicios, documentar los impactos de bala y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.

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La investigación también buscará determinar si existían amenazas previas contra las víctimas, si hubo más personas involucradas y cuál fue la ruta de escape de los responsables. Hasta ahora no se informó sobre capturas relacionadas con el caso.

Las autoridades tampoco han divulgado información sobre el tipo de arma utilizada ni la cantidad de atacantes. El expediente quedó bajo investigación del MP y de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los socorristas trasladaron al Hospital Nacional de Escuintla a una tercera persona que sobrevivió con heridas de bala. (Bomberos Voluntarios)

Santa Lucía Cotzumalguapa figura entre los municipios con mayor incidencia criminal de Escuintla

El ataque se produjo en un municipio que ha aparecido en informes recientes sobre violencia homicida en Guatemala.

Un reporte divulgado en agosto de 2024, con datos de la PNC y análisis de la organización Diálogos, ubicó a Santa Lucía Cotzumalguapa y Tiquisate entre los municipios con mayor incidencia de homicidios en el departamento de Escuintla.

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Entre julio de 2023 y junio de 2024, los departamentos de Guatemala y Escuintla concentraron 1.588 de los 2.864 homicidios contabilizados en el país, lo que representó el 55% del total durante ese período. El informe señaló que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego.