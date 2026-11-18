Entre los retos pendientes, Moody's señaló la base de ingresos estrecha del Estado panameño, la carga de intereses de la deuda y la rigidez del gasto público.

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Moody’s Ratings mejoró la perspectiva crediticia de Panamá sin que su decisión dependiera de una eventual reactivación de la mina Cobre Panamá.

Así lo confirmó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá, que difundió un comunicado con el detalle de la calificadora.

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La agencia pasó la perspectiva del país de negativa a estable y reafirmó la calificación de emisor y de deuda senior no garantizada de largo plazo en moneda extranjera en Baa3.

El techo país en moneda extranjera quedó en A2, cuatro escalones por encima de la nota soberana. Panamá, por ser una economía plenamente dolarizada, no tiene techo en moneda local.

Moody’s explicó que la perspectiva estable responde a un riesgo materialmente menor de deterioro sostenido en los indicadores fiscales y de deuda.

Letrero fuera de la sede de Moody's Corporation en Manhattan, Nueva York, EE. UU. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

El déficit del Sector Público No Financiero pasó de 6,2% del PIB en 2024 a 3,7% en 2025.

El ajuste se apoyó en el control del gasto corriente y en una administración tributaria más fuerte, según el MEF.

A eso se sumó la reforma de pensiones de 2025, que redujo una fuente importante de presión fiscal para las cuentas públicas.

La normalización de las operaciones del Canal, junto con el embalse de Río Indio, reduce además el riesgo de que futuras sequías afecten las finanzas públicas.

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La calificadora proyecta un crecimiento cercano a 5% tanto en 2026 como en 2027, tras el 4,4% registrado en 2025.

La mina de cobre a cielo abierto en Donoso se extiende junto a la vegetación tropical y la costa en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit del Sector Público No Financiero se ubicaría en 3,4% del PIB en 2026 y en 3,0% en 2027. Esas cifras, según Moody’s, generan confianza en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y permitirían estabilizar la deuda en torno a 66% del PIB antes de un descenso gradual.

Un elemento central del análisis de la agencia, difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas, es que su escenario base no incorpora la reanudación de la producción de la mina Cobre Panamá. La calificación Baa3 y la perspectiva estable se sustentan en resultados yaalcanzados, no en supuestos sobre el yacimiento.

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Para Moody’s, una solución negociada sobre la mina eliminaría un pasivo contingente significativo para el país. Representaría además un potencial adicional para las exportaciones, la inversión, el crecimiento y los ingresos públicos, lo que reforzaría la perspectiva estable.

La propia agencia aclaró, de todos modos, que ese desenlace no es necesario para estabilizar la deuda pública panameña. El país ya cumple, según su lectura, con la trayectoria fiscal exigida sin necesidad de esa variable.

Entre los retos pendientes, Moody’s señaló la base de ingresos estrecha del Estado panameño, la carga de intereses de la deuda y la rigidez del gasto público. Son los frentes que, de no atenderse, podrían limitar nuevas mejoras en la calificación.

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La normalización de las operaciones del Canal, junto con el embalse de Río Indio, reduce además el riesgo de que futuras sequías afecten las finanzas públicas, se indica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, vinculó la decisión de la calificadora con las medidas adoptadas por el Gobierno panameño.

“Esta decisión reconoce resultados concretos: cumplimos la meta fiscal, aprobamos la reforma de pensiones y gestionamos la deuda con prudencia”, señaló el funcionario, según el comunicado del MEF.

Chapman remarcó que la perspectiva estable se sostiene en logros ya verificados. “La perspectiva estable se sostiene en lo que el país ya ha logrado, no en supuestos; cualquier solución sobre la mina será un impulso adicional”, agregó el ministro.

El funcionario añadió que el Gobierno mantendrá la misma línea de trabajo hacia adelante. “Seguiremos con disciplina y transparencia para que esta confianza se traduzca en mejores condiciones de financiamiento y más recursos para los panameños”, afirmó Chapman en el texto difundido por el Ministerio.

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El Ministerio de Economía y Finanzas cerró su comunicado con la reiteración de su compromiso con la consolidación fiscal prevista en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. La norma establece las metas de déficit que la calificadora tomó como referencia para sus proyecciones de 2026 y 2027.