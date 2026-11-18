Nvidia facturó USD 115.800 millones en el trimestre cerrado el 25 de octubre, más del doble que un año antes. (Reuters)

Guardar

Nvidia informó que facturó USD 115.800 millones en el trimestre cerrado el 25 de octubre, más del doble que un año antes, en su primer balance desde que Jensen Huang renunció como director ejecutivo. La cifra superó tanto la previsión de la propia compañía como la de los analistas.

Los ingresos crecieron 103% frente a un año antes y 20% respecto del trimestre anterior. En agosto, Nvidia había proyectado USD 108.000 millones, según The Verge, y los analistas consultados por la firma LSEG esperaban USD 109.100 millones, según CNBC.

PUBLICIDAD

El negocio de centros de datos aportó USD 107.600 millones, 110% más que un año antes. La división que incluye juegos y computadoras personales facturó USD 8.200 millones, 42% más. La ganancia neta fue de USD 65.300 millones.

Harvey Jones, presidente del directorio de Nvidia, confirmó que la renuncia de Jensen Huang fue aceptada por unanimidad y descartó su regreso. (EFE)

Para el trimestre en curso, la empresa prevé ingresos de USD 130.000 millones, con un margen de error de 3% hacia arriba o hacia abajo. Los analistas esperaban USD 125.100 millones, según LSEG.

La compañía aclaró que no cuenta con ventas de chips para centros de datos a China, y estimó que su margen bajará a entre 71% y 72%, desde 74,8%.

PUBLICIDAD

El directorio descartó que Huang vuelva

La conferencia con inversores empezó con unas palabras del presidente del directorio, Harvey Jones. Dijo que Huang renunció tras revelar una conducta personal inconsistente con el código de conducta, los estándares y las normas culturales de la empresa. El directorio aceptó la renuncia por unanimidad y no piensa reinstalarlo, afirmó.

Jensen Huang renunció el 12 de noviembre tras una investigación por informes sobre sus relaciones personales. (Reuters)

Jones advirtió que la compañía no respondería preguntas sobre la renuncia ni sobre la investigación en curso, según The Verge.

La directora financiera Colette Kress, que dirige Nvidia de forma interina, dijo que en la empresa todo sigue con normalidad. Según CNBC, también elevó a 75% el crecimiento esperado para el año fiscal 2028, frente al 70% previsto antes.

PUBLICIDAD

Huang, que renunció el 12 de noviembre según NDTV Profit, días después de que el directorio abriera una investigación independiente por informes sobre sus relaciones personales, publicó ese mismo día su primera declaración desde la salida.

Colette Kress, directora financiera, dirige Nvidia de forma interina y elevó la proyección de crecimiento para 2028 a 75%. (Reuters9

“Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para los accionistas, los empleados y la empresa, me sentiría honrado de volver como director ejecutivo”, escribió, según CNBC. También reconoció “serios errores” en su vida personal.

China es la mayor fuente de incertidumbre, según CNBC. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el lunes un cambio que impediría alquilar chips de Nvidia a empresas chinas, lo que pone en riesgo ingresos futuros.

PUBLICIDAD

Los inversores respondieron con alzas y recompras

Tras la publicación de los resultados, las acciones de Nvidia subieron más de 3% en las operaciones posteriores al cierre de la Bolsa, según CNBC.

Las acciones de Nvidia subieron más de 3% tras la publicación de los resultados trimestrales. (Reuters)

En el trimestre, la empresa devolvió USD 28.100 millones a sus accionistas mediante recompras de acciones y dividendos. Le quedan unos USD 227.300 millones autorizados para recomprar acciones, tras un aumento de USD 150.000 millones aprobado en septiembre.

Nvidia también informó que comenzó a enviar Vera Rubin NVL72, su nueva plataforma de servidores para IA, que según la compañía tuvo el arranque de producción más rápido de su historia. Entre los clientes que ya la usan figuran CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure.

PUBLICIDAD

Nvidia pagará su próximo dividendo trimestral, de USD 0,25 por acción, el 23 de diciembre a los accionistas registrados al 2 de diciembre. Mientras tanto, según NDTV Profit, el directorio busca a un director ejecutivo permanente.