Pirlo TV indexa enlaces de terceros para transmitir partidos del Mundial Sub-17 sin autorización oficial. (Reuters9

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Durante el desarrollo del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026, la búsqueda de transmisiones deportivas gratuitas experimenta un crecimiento masivo. Plataformas de distribución no autorizada como Pirlo TV atraen a millones de espectadores que intentan evadir el pago de licencias oficiales.

Sin embargo, el acceso a estos portales web implica una exposición directa a redes de cibercrimen estructuradas para vulnerar computadoras personales y teléfonos móviles mediante la explotación de navegadores e ingeniería social.

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Redirecciones maliciosas y falsos reproductores

Pirlo TV no aloja el contenido audiovisual en sus propios servidores, sino que indexa enlaces de terceros. La monetización de esta infraestructura se basa en redes de publicidad maliciosa (malvertising). Los reproductores de video incrustados en la página están cubiertos por capas invisibles (clickjacking).

La descarga de supuestos códecs o actualizaciones de video esconde troyanos que roban credenciales del sistema. (Gemini)

Al intentar reproducir el partido, ajustar el volumen o cerrar un anuncio, el usuario activa redirecciones forzadas hacia dominios externos. Estos sitios promueven la descarga de supuestos códecs de video, actualizaciones urgentes del reproductor o perfiles VPN obligatorios. Estos archivos son, en realidad, troyanos diseñados para exfiltrar credenciales del sistema o secuestrar información local.

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Secuestro del navegador y notificaciones invasivas

Una táctica estandarizada en los enlaces de Pirlo TV es bloquear la visualización del encuentro deportivo hasta que el espectador concede permisos de notificación en el navegador web (Chrome, Edge, Safari).

Al aceptar esta condición bajo la premisa de “verificar que no es un robot”, el atacante obtiene acceso persistente para enviar alertas emergentes fraudulentas directamente al escritorio del sistema operativo o a la pantalla de inicio del móvil, incluso cuando la pestaña de transmisión está cerrada. Estas alertas simulan ser advertencias de antivirus caducados o mensajes del sistema, buscando inducir a la víctima a pagar por software de extorsión (scareware) o ingresar a sitios de phishing bancario.

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Aceptar permisos de notificación en el navegador abre la puerta a alertas fraudulentas de scareware y phishing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criptominería web silenciosa

La duración reglamentaria de un partido de fútbol asegura que el usuario mantendrá la página web abierta de forma ininterrumpida durante más de 90 minutos. Los ciberdelincuentes aprovechan este tiempo de retención prolongado inyectando secuencias de código (scripts) de cryptojacking en el sitio.

Mientras el Mundial Sub-17 se reproduce, el navegador secuestra en segundo plano el poder de procesamiento del procesador (CPU) y la tarjeta gráfica (GPU) del dispositivo para minar criptomonedas a favor de los operadores del sitio. Los síntomas técnicos inmediatos incluyen la ralentización extrema de otras aplicaciones, el encendido al máximo de los ventiladores de refrigeración y un consumo acelerado de la batería, lo que a mediano plazo genera un estrés térmico que degrada los componentes de hardware.

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Protocolo de limpieza y mitigación técnica

Si el usuario ingresó a Pirlo TV para visualizar los partidos del Mundial Sub-17 y ejecutó descargas, hizo clic en anuncios o aceptó permisos emergentes en el navegador, debe aplicar de inmediato el siguiente protocolo de desinfección:

El consumo excesivo de CPU y GPU durante la transmisión ilegal acelera el desgaste del hardware del dispositivo. (Europa Press)

Revocación de permisos web. Ingrese a la configuración de Privacidad y Seguridad de su navegador, acceda al apartado de “Configuración de sitios” (o “Ajustes de sitios web”) y elimine cualquier permiso de notificaciones, cámara o ubicación otorgado a dominios desconocidos.

Eliminación de extensiones y archivos. Revise la carpeta de Descargas del sistema para eliminar ejecutables recientes (.exe, .apk, .dmg) que no haya solicitado conscientemente. Asimismo, desinstale cualquier extensión o complemento de navegador añadido sin su consentimiento explícito.

Análisis con herramientas EDR/Antivirus. Ejecute un escaneo profundo del sistema operativo utilizando Microsoft Defender o una solución de seguridad de terceros de reputación comprobada para localizar y poner en cuarentena posibles troyanos o scripts persistentes.

Auditoría de rendimiento. Abra el Administrador de tareas (Windows) o el Monitor de actividad (macOS) con el navegador cerrado. Confirme que el porcentaje de uso de la CPU y la memoria RAM haya regresado a valores de reposo habituales (generalmente por debajo del 10 %), descartando así la ejecución de procesos de criptominería residuales.