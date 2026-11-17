Un taxista de 26 años quedó bajo detención provisional por su presunta participación en cinco casos de violación agravada y robo agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un taxista de 26 años quedó bajo detención provisional en Panamá, tras ser imputado por la presunta comisión de los delitos de violación agravada y robo agravado en perjuicio de mujeres que utilizaban el transporte selectivo.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que el conductor enfrenta cinco causas penales relacionadas con hechos registrados entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en distintos sectores del corregimiento de Ancón, en la capital panameña.

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Las investigaciones establecieron que las víctimas abordaban el taxi durante las primeras horas de la mañana, cuando se dirigían hacia sus lugares de trabajo, y que el conductor presuntamente las trasladaba hacia sitios apartados para cometer los delitos.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre las 4:30 y las 6:50 de la mañana, un período en el que numerosas personas utilizan el transporte público y selectivo para cumplir con sus jornadas laborales.

Entre los lugares identificados durante las investigaciones figuran Albrook, en la vía hacia el aeropuerto, los accesos al Corredor Norte y otros puntos del corregimiento de Ancón, específicamente en dirección a Amador.

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Las víctimas abordaban el transporte selectivo durante las primeras horas de la mañana para dirigirse a sus lugares de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público indicó que el conductor presuntamente aprovechaba el traslado de las pasajeras para conducirlas hacia áreas solitarias, donde cometía las agresiones sexuales y los robos que dieron origen a las cinco investigaciones penales.

La Sección Primera de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana presentó los elementos de convicción recopilados durante las investigaciones, que permitieron sustentar la formulación de cargos contra el sospechoso.

Durante las audiencias de solicitudes múltiples, los fiscales expusieron ante el Tribunal de Garantías los elementos que relacionarían al conductor con cada uno de los casos investigados por los delitos de violación y robo agravados.

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El tribunal acogió las solicitudes del Ministerio Público y ordenó la privación provisional de libertad del imputado, quien permanecerá detenido mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad penal en los hechos denunciados.

La Fiscalía Regional de San Miguelito obtuvo la detención provisional de un hombre imputado por actos libidinosos y corrupción de menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información divulgada por la Procuraduría no precisa las edades de las afectadas ni el tiempo durante el cual permanecerá vigente la medida cautelar, mientras tampoco identifica la piquera o empresa a la que pertenecía el vehículo utilizado.

El caso pone de relieve los riesgos de violencia sexual que pueden enfrentar las mujeres durante sus desplazamientos cotidianos, particularmente cuando utilizan servicios de transporte en horarios de escasa circulación y atraviesan sectores poco concurridos.

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En otro proceso relacionado con delitos sexuales, la Fiscalía Regional de San Miguelito obtuvo la detención provisional de un hombre investigado por la presunta comisión de los delitos de actos libidinosos y corrupción de menores.

Los hechos correspondientes a esta segunda investigación ocurrieron en 2023, cuando el imputado presuntamente aprovechó la situación de vulnerabilidad de una menor de edad y abusó de la autoridad y confianza que tenía sobre ella.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público fundamentaron la solicitud de detención en los riesgos procesales identificados durante la investigación, entre ellos el peligro que representaría el sospechoso para la víctima y la gravedad del delito.

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Un hombre fue condenado a 12 años de prisión por el delito de violación agravada en un proceso adelantado por la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía de San Miguelito consiguió que el Tribunal de Garantías ordenara la medida cautelar de detención provisional, mientras continúa el proceso judicial por las conductas denunciadas en perjuicio de la menor de edad.

En un tercer caso, la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala logró una condena de 12 años de prisión contra un hombre declarado responsable del delito de violación agravada, por hechos ocurridos el 7 de agosto de 2025.

Además de la sanción principal, al condenado se le impuso una pena accesoria que le prohíbe residir o frecuentar el corregimiento donde vive la víctima durante un período de 12 años, una vez cumplida la sentencia de prisión.

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