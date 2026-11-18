Diez jóvenes costarricenses representarán al país por primera vez en la Copa Alma de América, organizada en el marco de los programas de la Fundación Real Madrid. Cortesía: TRP Lab

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Un grupo de 10 jóvenes costarricenses, con edades entre los 12 y 14 años, tendrá la oportunidad de representar por primera vez al país en la Copa Alma de América, un torneo internacional de fútbol organizado en el marco de los programas socioeducativos de la Fundación Real Madrid, que se celebrará del 23 al 27 de noviembre de 2026 en Ciudad de Guatemala.

La delegación estará integrada por seis participantes de San Pedro y cuatro de Heredia, quienes forman parte del programa desarrollado conjuntamente por la Fundación Real Madrid y la Universidad Latina de Costa Rica, una iniciativa que utiliza el deporte como herramienta para promover valores y oportunidades de desarrollo personal.

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Los representantes nacionales compartirán esta experiencia con jóvenes de Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, para un total de ocho países latinoamericanos participantes.

Sin embargo, la particularidad de esta competencia es que el resultado no dependerá únicamente de los goles anotados o los partidos ganados.

Un torneo donde las buenas acciones también suman puntos

A diferencia de las competencias tradicionales, la Copa Alma de América incorpora un modelo de evaluación que reconoce las actitudes positivas de los participantes dentro y fuera del terreno de juego.

Cada jornada estará relacionada con un valor específico y permitirá obtener puntos adicionales mediante acciones que demuestren respeto, solidaridad y compañerismo.

Por ejemplo, cuando ambos equipos se reúnan para celebrar una anotación, independientemente de quién haya marcado, podrán demostrar el espíritu de convivencia que promueve el encuentro.

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La selección de los jóvenes costarricenses también respondió a criterios que van más allá de sus habilidades futbolísticas.

Los organizadores evaluaron su constancia en el programa, rendimiento académico, desempeño deportivo y actitud hacia los entrenadores, con el propósito de reconocer una formación integral.

Mariana Díaz Gutiérrez, coordinadora institucional del programa de la Fundación Real Madrid en la Universidad Latina, destacó la importancia de esta experiencia.

“La Copa es una oportunidad para que los jóvenes conozcan otras culturas y pongan en práctica lo que aprenden durante el año”, manifestó.

La delegación costarricense estará integrada por seis jóvenes de San Pedro y cuatro de Heredia, seleccionados por su rendimiento deportivo, académico y actitud. Cortesía: TRP Lab

Un programa que beneficia a cerca de 200 menores

La iniciativa desarrollada en Costa Rica atiende actualmente a cerca de 200 niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad o riesgo social, distribuidos entre las sedes de San Pedro y Heredia.

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Todos los sábados, los participantes realizan entrenamientos de fútbol, actividades recreativas y talleres socioeducativos, con el acompañamiento de estudiantes universitarios que cumplen su Trabajo Comunal Universitario.

La participación internacional será posible gracias al apoyo conjunto de la Fundación Real Madrid, la Fundación Carlos F. Novella de Guatemala y la Universidad Latina, instituciones que cubrirán los gastos de transporte aéreo, hospedaje, alimentación y desplazamientos durante la competencia.

Los jóvenes viajarán acompañados por una representante universitaria y un entrenador.

Algunos participantes también podrán conocer Madrid

El programa contempla otra experiencia internacional para diciembre de 2026, cuando un grupo de participantes viajará a Madrid, España, gracias al apoyo de Global Vía, Ruta 27.

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Durante esa visita, los seleccionados tendrán la oportunidad de conocer las instalaciones del Real Madrid, uno de los clubes de fútbol más reconocidos internacionalmente.

Sin embargo, ambas actividades cuentan con procesos de selección independientes, por lo que los jóvenes que competirán en Guatemala no necesariamente serán quienes viajarán a España.

Además del componente deportivo, la iniciativa ofrece oportunidades de continuidad educativa mediante becas universitarias. Algunos antiguos participantes han ingresado a carreras como Derecho, Ingeniería en Sistemas y Terapia Física.

Para los 10 jóvenes costarricenses, la Copa Alma de América representará una oportunidad de competir internacionalmente, conocer nuevas culturas y demostrar que el fútbol también puede convertirse en una herramienta para construir mejores oportunidades de vida.

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