Rafael Aguirre and Madai Santos of the Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN) raise their hands as they are registered as presidential and vice-presidential candidates for the 2027 general election, at the Supreme Electoral Tribunal, in San Salvador, El Salvador November 17, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

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El médico y dirigente sindical Rafael Aguirre formalizó este martes su candidatura presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo en El Salvador.

Aguirre, de 46 años, acudió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañado por militantes, veteranos de la guerra civil salvadoreña y candidatos del partido a la Asamblea Legislativa. La fórmula presidencial del FMLN incluye como aspirante a la vicepresidencia a la enfermera Madaí Santos.

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El postulante aseguró que su campaña buscará representar a los sectores que, según afirmó, han quedado excluidos de las decisiones políticas y de las oportunidades económicas en el país.

Durante el acto, los asistentes corearon “Sí se puede” entre banderas rojas del FMLN y música de batucada. Aguirre definió la inscripción como una representación de movimientos sociales y de personas que, sostuvo, no encuentran canales para expresar sus demandas.

“Para aquellas personas, la inmensa mayoría, que en este momento no están llevando pan a su mesa, que no encuentran las oportunidades para poder crecer, no encuentran dónde poder dialogar, para esas personas esta fórmula presidencial ha nacido y se ha inscrito hoy”, expresó el candidato ante la prensa.

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Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), habla durante su inscripción como candidato presidencial para las elecciones generales de 2027 ante el Tribunal Supremo Electoral en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El FMLN vuelve a competir tras su derrota electoral de 2024

La postulación de Aguirre representa un nuevo intento del FMLN por recuperar presencia en la política salvadoreña después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2024. En esos comicios, Manuel Flores, entonces candidato del partido, obtuvo poco más del 6% de los votos, frente al 84% conseguido por Bukele.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional gobernó El Salvador entre 2009 y 2019. Mauricio Funes, presidente entre 2009 y 2014, y Salvador Sánchez Cerén, quien lo sucedió hasta 2019, llegaron al Ejecutivo bajo las siglas de la antigua guerrilla. Ambos terminaron exiliados en Nicaragua en medio de procesos por corrupción. Funes murió en 2025.

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Aguirre lidera el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Su candidatura llega cuando el FMLN no tiene representación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, y busca reorganizar su estructura territorial de cara a unos comicios que reunirán las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

El plazo para registrar candidaturas presidenciales y legislativas comenzó el 1 de octubre y concluye el jueves 19 de noviembre, según el calendario aprobado por el TSE. La autoridad electoral convocó a más de 6.5 millones de salvadoreños habilitados para votar dentro y fuera del país.

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Bukele parte como favorito para un tercer período

Bukele llegó a la Presidencia en 2019, cuando rompió tres décadas de alternancia entre el FMLN y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Antes de su ascenso al poder, el actual mandatario había militado en el partido de izquierda y ejercido como alcalde de San Salvador, aunque fue expulsado de esa fuerza en 2017.

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El presidente buscará extender su permanencia en el Ejecutivo por seis años más, tras una reforma constitucional aprobada en 2025 que habilitó la reelección presidencial indefinida y modificó el calendario de los comicios. La reforma adelantó el fin del actual período presidencial al 1 de junio de 2027, fecha en la que también comenzará el próximo mandato.

La popularidad de Bukele descansa en gran medida en su política de seguridad y en el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, que permite capturas sin orden judicial y restricciones a algunas garantías constitucionales. La medida se convirtió en la base de la ofensiva estatal contra las pandillas y cuenta con el apoyo de Aguirre.

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“Si fuera por mí, yo sigo 10 años más. Pero eso lo digo como mi gusto, no quiere decir que eso tiene que pasar”, dijo el Presidente Bukele en una entrevista con el Youtuber español TheGrefg en diciembre de 2025, en referencia a una posible candidatura en las próximas elecciones de 2027. Foto Infobae Centroamérica/EFE

No obstante, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el régimen por denuncias de detenciones arbitrarias. Los cuestionamientos se producen en un escenario en el que Bukele y su partido, Nuevas Ideas, concentran una amplia mayoría legislativa y mantienen influencia sobre las principales instituciones del Estado.

Las elecciones del 28 de febrero de 2027 definirán 582 cargos de elección popular: la Presidencia y la Vicepresidencia, 60 diputados titulares y 60 suplentes de la Asamblea Legislativa, además de autoridades de los 44 municipios. El presidente y el vicepresidente que resulten electos ejercerán hasta el 1 de junio de 2033.