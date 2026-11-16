Los precios internacionales del petróleo cayeron más del 3% ante las perspectivas de un superávit de oferta hacia fin de año. (Photographer: Jason Alden/Bloomberg)

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Los precios internacionales del petróleo se desplomaron este lunes, en una jornada marcada por el contraste entre el temor a un exceso de oferta hacia fin de año y el despliegue de un tercer grupo aeronaval de Estados Unidos en Oriente Medio. El barril de Brent cerró con una caída del 3,55%, hasta los 92,44 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 3,21%, hasta los 85,72 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 3,40 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres respecto del cierre anterior, cuando había finalizado en 95,84 dólares. La sesión se produjo apenas cuatro días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país ya no necesita un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, declaración que había impulsado al Brent más de un 3% el jueves previo.

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El principal factor detrás de la caída fue el informe publicado el viernes por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que anticipó que la oferta mundial de crudo superará a la demanda en el cuarto trimestre de 2026, algo que no ocurría desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero. El organismo proyectó una oferta promedio de 105 millones de barriles diarios para ese período, 1,7 millones de barriles por encima de la demanda prevista, en un giro respecto de su pronóstico anterior, que anticipaba un déficit para el mismo trimestre.

La AIE atribuyó el cambio a la rápida recuperación de las exportaciones del golfo Pérsico y al aumento de la extracción en los grandes productores de América. El organismo también detalló que, a fines de febrero, se pondrán a disposición del mercado 71 millones de barriles procedentes de las reservas de emergencia de sus miembros, incluidos 15 millones de barriles de diésel, en el marco de una liberación récord comprometida en marzo.

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De acuerdo con datos de la AIE, por el estrecho de Ormuz transitaron en 2025 unos 15 millones de barriles diarios, un volumen cuya eventual interrupción sigue siendo el principal riesgo para el mercado. Pese al escenario de superávit proyectado, la agencia advirtió que la estabilidad del flujo depende de que no se agraven los incidentes en la vía marítima.

La Agencia Internacional de la Energía proyectó que la oferta mundial de crudo superará a la demanda en 1,7 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre de 2026. (EFE/Str)

Despliegue militar y bloqueo en el estrecho de Ormuz

El respaldo bajista de la oferta se impuso incluso con la llegada, este lunes, del portaaviones Theodore Roosevelt a Oriente Medio, lo que elevó a tres el número de grupos aeronavales estadounidenses en la región. Según expertos, Washington parecería prepararse para reanudar ataques de gran escala contra Irán, en un contexto de estancamiento diplomático.

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El estrecho de Ormuz concentró el tránsito de 15 millones de barriles diarios durante 2025 y se mantiene como el principal foco de riesgo para el mercado. (EFE/Hommedal Marit)

Mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes, la República Islámica busca cerrar el estrecho de Ormuz y exige que Washington acepte sus condiciones para reabrirlo. A la tensión militar se sumaron nuevos incidentes con buques tanque en la zona, que volvieron a poner de relieve los riesgos para las exportaciones de la región, aunque sin alterar por ahora el flujo de suministros.

En ese sentido, Stephen Innes, analista de SPI Asset Management, resumió el fenómeno: “El mercado petrolero ha pasado gran parte de 2026 haciendo algo que habría parecido casi imposible hace un año: aprender a funcionar pese a una perturbación prolongada en el estrecho de Ormuz”. La afirmación sintetiza por qué los precios caen pese al aumento de los riesgos: la oferta del golfo Pérsico se recupera más rápido de lo previsto y compensa el temor a un cierre del estrecho.

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