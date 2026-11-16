El presidente ruso Vladimir Putin, el asesor de política exterior del Kremlin Yuri Ushakov, el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev y el asesor del presidente ruso y principal negociador en las conversaciones de paz trilaterales sobre Ucrania, Vladimir Medinsky, asisten a una reunión con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner en el Kremlin en Moscú, Rusia. 12 de noviembre de 2026. Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool vía REUTERS

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Representantes de Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia y de la Unión Europea participaron este lunes por primera vez en una reunión con los negociadores de Estados Unidos y Ucrania para buscar fórmulas que lleven a Rusia a un diálogo directo sobre el fin de la guerra. En el encuentro virtual estuvieron Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de Donald Trump.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, presentó a los europeos como quienes representarán al continente en las negociaciones con los rusos. “La conversación no fue fácil, pero hay un resultado”, dijo, sin dar más detalles.

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Kushner precisó que intervinieron los asesores de seguridad nacional de esos países y funcionarios de la UE y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y que buena parte del diálogo giró en torno a cómo facilitar un contacto directo con Moscú. “Aunque gran parte de la discusión pública se centra en las diferencias entre las partes, seguimos viendo aparecer ideas positivas y constructivas a través de discusiones serias lejos del foco público”, escribió en X.

El enviado reconoció que un acuerdo final exigirá decisiones difíciles. “Pero estamos avanzando, en estrecha coordinación con Rusia, Ucrania y Europa, hacia un resultado que pueda poner fin a esta guerra, fortalecer la seguridad europea y crear las bases de una paz duradera”, añadió. Sobre la posguerra, afirmó que “la OTAN seguirá siendo un pilar fundamental de la seguridad europea”.

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Imagen de archivo de un cañón aéreo empleado para derribar drones kamikaze "Shahed" cerca de Járkov, en el este de Ucrania. EFE/ Sergey Kozlov

El Kremlin no ha aceptado hasta ahora a los europeos en la mesa. Su portavoz, Dmitri Peskov, admitió la semana pasada que podrían incorporarse en algún momento, pero sostuvo que las declaraciones actuales de los europeos “no indican ningún deseo de su parte de contribuir al avance en el camino hacia la paz”.

La reunión del lunes llega tras la tercera ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, celebrada en Abu Dabi el 10 y 11 de noviembre. Era el primer encuentro de ese formato desde febrero y terminó con un acuerdo de principio para un canje amplio de prisioneros, sin avances sobre el territorio ni las garantías de seguridad. Rusia volvió a rechazar un alto el fuego. El viernes 13, los líderes europeos acordaron designar a los cinco países que hablarán en nombre del bloque.

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El próximo jueves 19, Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping celebrarán en Shenzhen, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), su primera reunión a tres. La portavoz de la diplomacia china, Mao Ning, anunció “intercambios en profundidad sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre grandes potencias”.

Funcionarios estadounidenses habían dicho la semana pasada que Trump no llevaría la guerra a esa cita, pero el propio presidente afirmó este lunes, antes de partir hacia Asia, que sí lo hará. “Hablaremos de mi tema favorito, Ucrania”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca. “Rusia está perdiendo 25.000 soldados al mes. Así que hablaremos de eso”.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, conversan por teléfono con el equipo negociador ucraniano en Abu Dabi, desde la oficina de la primera ministra en Copenhague, Dinamarca, el 11 de noviembre de 2026. Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen vía REUTERS

Rusia golpeó otra vez este lunes la red eléctrica ucraniana. Su Ministerio de Defensa afirmó haber derribado durante la noche 1.336 drones ucranianos, unos 600 de ellos dirigidos contra Moscú. Es la cifra más alta en una sola noche desde el inicio de la invasión, por encima de los 1.214 que Moscú informó el 29 de octubre.

Uno de los drones alcanzó el puente de Kerch, que une con Rusia la península de Crimea, anexionada en 2014. Serguéi Aksiónov, jefe de la administración instalada por Moscú en la península, restringió el tráfico de vehículos. Peskov habló de daños menores. Kiev aseguró haber impactado una planta petroquímica, una refinería y una instalación de producción militar en Rusia.

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Zelensky denunció además que Rusia recibe “decenas de misiles por mes” de Corea del Norte y pidió a sus aliados más armamento para responder “en igualdad de condiciones”. “Europa tiene misiles capaces de asestar golpes realmente eficaces”, dijo. Pyongyang firmó con Moscú un tratado de defensa mutua en junio de 2024 y le ha enviado proyectiles de artillería, misiles KN-23 y KN-24 y miles de soldados. Según la inteligencia surcoreana, unos 2.000 de ellos han muerto en combate.

El presidente ucraniano advirtió también de un bombardeo inminente. “Esta noche, durante la madrugada y a lo largo de mañana, presten atención a las alertas de misiles. Hay información de que los rusos han preparado un ataque”, dijo, y avisó que “por cada uno de sus males habrá una respuesta justa”.

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