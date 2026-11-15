Los partidos de Netanyahu y Eisenkot se reunirán para explorar las posibilidades de un eventual gobierno de unidad en Israel

Los espacios políticos de Netanyahu y Eisenkot se reunirán este domingo en Israel para discutir la posibilidad de formar un gobierno de unidad

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Los equipos de Likud y Yashar se reunirán este domingo para explorar la posibilidad de formar un gobierno de unidad en Israel, luego de que Benjamin Netanyahu, primer ministro y líder del Likud, exhortara el sábado a Gadi Eisenkot a alcanzar un acuerdo de coalición.

Las negociaciones se producen tras las elecciones legislativas del 27 de octubre, en las que se impuso el mandatario pero sin alcanzar la mayoría necesaria para formar gobierno.

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Las conversaciones de este domingo abordarán la posible coalición entre los dos principales rivales políticos, aunque Netanyahu plantea excluir a los partidos árabes israelíes y Eisenkot rechaza esa condición.

Yashar estará representado por Yoav Horowitz y Chili Tropper, mientras que el Likud enviará a su portavoz parlamentario, Ofir Katz, y a Michael Rabello. Eisenkot y Netanyahu ya hablaron el jueves, pero el dirigente de Yashar había cancelado el martes una reunión previa tras el discurso del primer ministro en la sesión inaugural de la Knéset.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el parlamentario Gadi Eisenkot posan para la ceremonia de juramentación de los parlamentarios en Jerusalén, el 10 de noviembre del 2026. (AP foto/Ohad Zwigenberg)

Las condiciones de Netanyahu para un gobierno de unidad

El premier israelí pidió una alianza “sin condiciones previas” y cuestionó la posibilidad de un Ejecutivo con respaldo de formaciones árabes. El primer ministro sostuvo que el próximo gabinete debe agrupar a los partidos que defienden la definición de Israel como Estado del pueblo judío y acordar el reclutamiento con la comunidad ultraortodoxa.

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El jefe del Gobierno vinculó su llamado con la amenaza que representa el régimen de Irán y la reactivación de su programa nuclear. Al citar las operaciones “León Rugiente” y “Rugido del León”, afirmó que Israel debe eliminar una amenaza existencial y advirtió que un gobierno estrecho o apoyado por “partidarios del terrorismo” no podría responder a esos desafíos.

Eisenkot acusó a Netanyahu de impulsar una campaña de deslegitimación “racista y violenta” contra la ciudadanía árabe israelí. También sostuvo que el primer ministro “sabe que perdió las elecciones” y rechazó sus gestos de unidad: “Esos trucos no funcionan conmigo”.

El presidente israelí, Isaac Herzog, entrega a Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, el mandato para formar un nuevo gobierno tras las elecciones generales, en la residencia presidencial en Jerusalén, el 8 noviembre 2026 (REUTERS/Ronen Zvulun)

La mayoría parlamentaria que busca Eisenkot

El presidente Isaac Herzog encargó a Eisenkot formar Gobierno el domingo anterior, después de consultar a los partidos de la Cámara. El líder de Yashar dispone de 28 días, con una posible prórroga de otros 14, y aseguró contar con el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las formaciones árabes.

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Las cifras sobre esa mayoría difieren. Los partidos afines a Eisenkot suman 48 de los 120 escaños de la Knéset y podrían obtener apoyo o abstención de 19 legisladores árabes israelíes, mientras hasta 46 diputados respaldan abiertamente la investidura de Netanyahu.

En paralelo, los partidos negocian elegir el martes a Matan Kahana, de Yashar, como presidente de la Knéset en reemplazo de Amir Ohana, además del reparto de comisiones. El Partido Demócrata de Yair Golan presidiría la comisión especial que revisará la reforma judicial, mientras Avigdor Liberman y Liran Avisar Ben Horin encabezarían las comisiones de Asuntos Exteriores y Defensa, y de Finanzas, respectivamente.

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Las tratativas institucionales avanzan al mismo tiempo que la disputa por la coalición mantiene abiertas las fracturas políticas que la negociación de unidad pretende resolver.