Vista de la Central Nuclear de Zaporiyia, en la región homónima bajo control ruso, el 15 de junio de 2023 (REUTERS/Alexander Ermochenko)

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El riesgo de un accidente nuclear en Ucrania se incrementa con la llegada del invierno boreal, según advirtieron este lunes organismos reguladores de seguridad atómica que representan a 38 países. El llamado se produce en medio de la intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

La declaración conjunta fue suscrita por los Jefes de las Autoridades Competentes en Protección Radiológica de Europa (HERCA), la Asociación de Reguladores Nucleares de Europa Occidental (WENRA) y los Jefes de las Autoridades Nórdicas de Seguridad Radiológica (NORA), entidades cuyos países representados incluyen a todos los Estados miembros de la Unión Europea, junto con Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Japón. En el comunicado, instaron a Rusia a detener sus ofensivas contra las centrales eléctricas, líneas de transmisión y subestaciones de Ucrania, un sistema ya debilitado tras casi cinco años de conflicto.

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“Expresamos nuestra profunda preocupación por los crecientes riesgos para la seguridad nuclear derivados de la guerra de Rusia contra Ucrania y de sus continuos ataques contra la infraestructura energética del país”, señalaron las entidades firmantes. “Consideramos urgente que Rusia cese los ataques contra las instalaciones nucleares de Ucrania y contra la infraestructura energética esencial para su funcionamiento seguro”, agregaron.

Un apagón masivo que afecte en simultáneo a los nueve reactores operativos de Ucrania representaría el escenario de mayor gravedad para la región. (Reuters)

La inquietud central de los firmantes pasa por la dificultad creciente para mantener refrigerado el material nuclear, consecuencia directa de la falta de estabilidad en el suministro eléctrico del que dependen las plantas atómicas ucranianas. Sin continuidad energética, aumenta el riesgo de una fusión del núcleo, un escenario que podría derivar en liberaciones de radiactividad hacia la atmósfera, de manera similar a lo ocurrido durante el desastre de Chernóbil en 1986. Aquel episodio esparció yodo-131 y cesio radiactivo por territorio ucraniano, bielorruso, ruso y buena parte del continente europeo.

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Per Strand, director de HERCA y NORA, explicó en una entrevista que las tácticas empleadas por Moscú se volvieron más letales en las últimas semanas, en particular por la incorporación de drones capaces de transportar cargas explosivas de mayor tamaño y de alcanzar objetivos con mayor exactitud. “Debido a esta nueva táctica de los rusos... es evidente que este invierno existe un riesgo muy elevado de que se produzca un accidente nuclear”, afirmó.

El funcionario describió el escenario más grave como un apagón masivo que dejara sin energía, al mismo tiempo, a los nueve reactores que operan actualmente en el país: “Nueve reactores al mismo tiempo, con el riesgo de que se produzcan liberaciones, supondrían una situación extremadamente grave”. Según precisó, ese desenlace puede evitarse si se actúa de inmediato y se ejerce presión sobre el Kremlin para que detenga las agresiones contra el entramado energético. De lo contrario, planteó que los países europeos deberán reforzar la articulación de sus esquemas de respuesta ante una posible emergencia radiológica.

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Un trabajador observa los daños provocados por un ataque ruso en una planta de energía de la empresa DTEK, en Ucrania. 11 de noviembre de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

El sábado anterior, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) había informado que la actividad militar generó inestabilidad en la red eléctrica ucraniana durante la semana previa, lo que provocó recortes de potencia en varias unidades de generación nuclear.

Ucrania dispone de cuatro centrales atómicas, de las cuales tres permanecen operativas y cubren cerca del 80% del consumo previsto para esta temporada invernal. La restante, Zaporiyia, la de mayores dimensiones en Europa, permanece bajo control ruso en una zona próxima a la línea del frente y no genera electricidad.

Esta planta depende de una conexión externa de energía para preservar la refrigeración de su material nuclear, mientras que su funcionamiento interno se sostiene con corriente proveniente de territorio ucraniano. El OIEA detalló que la instalación sufrió 27 cortes de su vínculo con la red externa desde el inicio del conflicto, lo que obligó a recurrir a generadores diésel de emergencia.

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Desde finales de marzo, Zaporiyia opera con una única línea de abastecimiento eléctrico proveniente de fuera de la planta. Rusia y Ucrania se responsabilizan mutuamente tanto de los ataques contra la central como de los cortes en las líneas que la alimentan.

(Con información de Reuters)