FOTO DE ARCHIVO: Miembros de la 65.ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania preparan un vehículo aéreo no tripulado para un vuelo en una posición en la línea del frente, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Zaporiyia, Ucrania, el 11 de noviembre de 2026. Andriy Andriyenko/Servicio de Prensa de la 65.ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Distribución vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE CEDIDA POR UN TERCERO

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Rusia obstaculizó este lunes el comienzo de las negociaciones en Naciones Unidas para establecer reglas internacionales sobre las armas autónomas letales, conocidas como “robots asesinos”, al presentar objeciones de procedimiento que impidieron aprobar el programa de trabajo de una conferencia en Ginebra. La maniobra frenó una iniciativa respaldada por una amplia mayoría de países, que busca evitar que las máquinas puedan decidir por sí mismas cuándo y contra quién utilizar fuerza letal.

La discusión se desarrolla durante la séptima conferencia de revisión de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), que reúne hasta el 20 de noviembre a representantes de sus 128 Estados miembros. El encuentro tiene como uno de sus principales objetivos determinar si existen condiciones para abrir negociaciones formales sobre un instrumento internacional que establezca prohibiciones y restricciones para esta clase de armamento.

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El bloqueo ruso se produjo pocas horas después de la apertura de la reunión. Moscú cuestionó la participación de observadores en las deliberaciones, entre ellos representantes de la Unión Europea, y denunció lo que calificó como un comportamiento irresponsable del bloque. Las diferencias paralizaron las discusiones desde el final de la mañana y obligaron a trasladar las consultas a puertas cerradas para este martes.

La controversia procedimental dejó en suspenso el debate de fondo sobre una tecnología que avanza al ritmo de los desarrollos en inteligencia artificial. Estos sistemas pueden identificar, seleccionar y atacar objetivos con distintos grados de autonomía, lo que plantea interrogantes sobre quién debe responder cuando una máquina provoca la muerte de civiles o comete un error durante una operación militar.

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La séptima conferencia de revisión de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales reúne a representantes de 128 países hasta el 20 de noviembre. (NARA.GETARCHIVE.NET)

El secretario general de la ONU, António Guterres, había pedido al comienzo de la conferencia que los gobiernos aprovechen el encuentro para avanzar hacia un tratado obligatorio. En un mensaje difundido por video, instó a los participantes a actuar para impedir la expansión de estos dispositivos y reclamó medidas que protejan a la población civil.

“Actúen para impedir el uso y la proliferación de estas armas despiadadas”, expresó. También advirtió sobre la necesidad de evitar el sufrimiento provocado por los conflictos armados y recordó que las nuevas tecnologías introducen dificultades humanitarias, jurídicas, éticas y de seguridad.

Guterres pidió específicamente iniciar conversaciones para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante que contemple tanto prohibiciones como límites concretos. La propuesta cuenta con el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de organizaciones que trabajan para impedir que las decisiones sobre la vida y la muerte queden en manos de sistemas automatizados.

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Rusia frenó el inicio de las negociaciones de la ONU en Ginebra sobre la regulación de las armas autónomas letales. (Shutterstock)

El organismo humanitario considera que deben prohibirse dos categorías: las armas autónomas cuyos efectos no pueden preverse o controlarse adecuadamente y aquellas diseñadas o utilizadas para atacar directamente a personas. Laurent Gisel, representante del CICR, señaló que los avances tecnológicos aceleraron la necesidad de establecer reglas antes de que estos dispositivos se incorporen de manera extendida a las operaciones militares.

La preocupación también alcanza a los escenarios de guerra actuales. La coalición internacional Stop Killer Robots, integrada por más de 300 organizaciones, documentó pruebas y posibles usos de estos sistemas en distintos conflictos, especialmente en Ucrania. Sus integrantes advierten que el desarrollo de drones y otros dispositivos con capacidad de ataque autónomo podría ampliar progresivamente su presencia en los campos de batalla.

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La coalición Stop Killer Robots documentó pruebas sobre el posible uso de sistemas con autonomía de ataque en el conflicto de Ucrania. (Shutterstock)

Anna Hehir, responsable de gobernanza de inteligencia artificial militar del Future of Life Institute, sostuvo que los gobiernos todavía se encuentran en una etapa en la que pueden establecer límites antes de que estas herramientas se conviertan en equipamiento habitual de los ejércitos.

“Será mucho más difícil regular y crear normas cuando estos sistemas ya hayan estado en uso durante muchos años”, advirtió. La especialista también reclamó que ningún Estado pueda bloquear indefinidamente los esfuerzos internacionales.

La resistencia de Moscú se suma a la de otras potencias militares. Estados Unidos, Rusia e Israel figuran entre los países que rechazan la creación de restricciones internacionales obligatorias. Los tres consideran que el desarrollo de estas tecnologías forma parte de sus capacidades de defensa, en un contexto de creciente competencia militar vinculada con la inteligencia artificial.

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La posición rusa ya había quedado expuesta antes de la conferencia. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova, afirmó que su país considera prematuro avanzar hacia medidas restrictivas o prohibitivas. También sostuvo que Moscú busca un proceso sin politización y que primero deben resolverse las cuestiones organizativas.

El desacuerdo contrasta con una resolución aprobada a finales de octubre por la Asamblea General de la ONU, que recibió el apoyo de 164 países y reclamó avanzar en la elaboración de normas internacionales. Estados Unidos, Rusia, Israel, Corea del Norte y Bielorrusia votaron en contra, mientras que nueve gobiernos se abstuvieron, entre ellos China, Irán y Arabia Saudita.

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