Panamá

Policía de Panamá detiene al primer sospechoso del ataque contra la vivienda de periodista

El detenido, Luis Valiente Ortega, fue puesto a disposición de la Fiscalía tras un allanamiento en Samaria, mientras las autoridades mantienen las diligencias para ubicar a otros posibles implicados en el caso

Una explosión en la residencia del subdirector asociado de La Prensa provocó un incendio que alcanzó a dos vehículos estacionados en el garaje. (Imagen retomada de La Prensa)
Una explosión en la residencia del subdirector asociado de La Prensa provocó un incendio que alcanzó a dos vehículos estacionados en el garaje. (Imagen retomada de La Prensa)
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La Policía Nacional de Panamá detuvo este domingo a Luis Valiente Ortega, señalado como el “primer sospechoso” del ataque contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez, directivo del diario La Prensa. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado y provocó una explosión que dañó parte de la residencia, el garaje y dos vehículos.

La aprehensión se produjo tras un allanamiento en el sector 3 de Samaria, en el distrito de San Miguelito, uno de los sectores más poblados del área metropolitana de la capital panameña. La Policía había difundido horas antes una recompensa para obtener información que permitiera localizar a Valiente Ortega, requerido como uno de los más buscados por su presunta relación con el caso.

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Según informó la institución en sus redes sociales, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía para los procedimientos correspondientes. Las autoridades precisaron que la investigación continúa para identificar y capturar a otros posibles involucrados.

El ataque ocurrió a las 02:30 del sábado, cuando un individuo descendió de un taxi y arrojó un objeto contra la casa de Rolando Rodríguez, de acuerdo con una publicación de La Prensa. La explosión generó un incendio que afectó dos vehículos estacionados en el garaje y causó daños parciales en la vivienda.

Rodríguez no se encontraba en su domicilio al momento de la agresión. Su esposa estaba dentro de la casa y logró salir ilesa, según la información difundida por el medio panameño.

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Una vista de drone muestra a un operador de grúa cargando un automóvil dañado por un incendio en la casa del periodista Rolando Rodríguez, editor adjunto asociado de la Prensa, después de que un individuo no identificado supuestamente atacara la casa con una bomba incendiaria durante las primeras horas de la mañana, según informes de los medios locales, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Una vista de drone muestra a un operador de grúa cargando un automóvil dañado por un incendio en la casa del periodista Rolando Rodríguez, editor adjunto asociado de la Prensa, después de que un individuo no identificado supuestamente atacara la casa con una bomba incendiaria durante las primeras horas de la mañana, según informes de los medios locales, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

La Fiscalía abrió una investigación de oficio

La Fiscalía de Panamá inició una investigación de oficio el sábado para esclarecer las circunstancias del atentado y determinar quiénes participaron. El periodista afirmó que el agresor utilizó una bomba molotov de gran potencia, que provocó el incendio de los vehículos sin que las llamas alcanzaran el interior de la vivienda.

La Policía no ha precisado el papel que habría tenido Valiente Ortega en el episodio. Diversos medios locales lo identificaron como el presunto conductor del taxi desde el que llegó el responsable material del ataque, aunque las autoridades no confirmaron públicamente esa versión.

La captura se produjo en medio de las diligencias iniciadas tras un hecho que el propio Rodríguez y La Prensa calificaron como un acto de “terrorismo”. La explosión dañó el garaje, incendió dos vehículos y afectó parcialmente la residencia, según el diario.

El caso generó condenas dentro y fuera de Panamá. La agresión contra un directivo de uno de los principales periódicos del país centroamericano reavivó las alertas por la seguridad de los periodistas y por las presiones contra quienes investigan posibles hechos de corrupción.

La investigación periodística de Rodríguez antes del ataque

Antes del ataque, Rodríguez trabajaba en una investigación vinculada con varios nombres de la vida empresarial y pública de Panamá, según informó La Prensa. Entre ellos figuraba el empresario Roberto Carretero, condenado en 2021 por malversación de fondos públicos.

Un operario de dos camiones carga un automóvil dañado por el fuego en la casa del periodista Rolando Rodríguez, subdirector adjunto de La Prensa, luego de que un individuo no identificado presuntamente atacara la vivienda con una bomba incendiaria durante la madrugada, según reportes de medios locales, en Ciudad de Panamá, Panamá, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Un operario de dos camiones carga un automóvil dañado por el fuego en la casa del periodista Rolando Rodríguez, subdirector adjunto de La Prensa, luego de que un individuo no identificado presuntamente atacara la vivienda con una bomba incendiaria durante la madrugada, según reportes de medios locales, en Ciudad de Panamá, Panamá, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

La pesquisa periodística también incluía al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, investigado por un presunto enriquecimiento injustificado durante su gestión al frente de la entidad. El listado mencionado por el diario incluía, además, al exdirector de Asesoría Legal de la Empresa de Transmisión Eléctrica, Ewaldo Pittí, y al abogado Lictor Reyna.

De acuerdo con el periódico, el periodista ya había contactado a los mencionados para solicitar sus versiones antes de que se produjera el ataque. Por el momento, las autoridades no han establecido públicamente si existe una relación entre esas investigaciones y la agresión contra la vivienda.

Rodríguez trabajó para la Agencia EFE en Panamá durante la década de 1980 y luego desarrolló una trayectoria vinculada al periodismo de investigación.

La Fiscalía y la Policía mantienen operativos para localizar a otros presuntos responsables, mientras el periodista y el diario esperan avances en una investigación que puso bajo la lupa la violencia contra la prensa en Panamá.

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