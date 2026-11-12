Arrestan a hondureño por amenaza de bomba en un avión en EEUU

Rony Alexander Gómez-Alberto, hondureño deportado en dos ocasiones de Estados Unidos, fue arrestado tras protagonizar un incidente durante un vuelo comercial. (Foto: Cortesía)

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Un hondureño que había sido deportado en dos ocasiones de Estados Unidos fue arrestado después de protagonizar un incidente de seguridad a bordo de un avión comercial de United Airlines, donde presuntamente amenazó con una bomba e intentó ingresar a la cabina de mando de la aeronave.

El sospechoso fue identificado como Rony Alexander Gómez-Alberto, quien habría generado momentos de tensión durante un vuelo que cubría la ruta entre Newark, Nueva Jersey, y Nueva Orleans, Luisiana, el pasado 9 de noviembre.

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De acuerdo con información divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), el hondureño habría intentado acceder al área de los pilotos mientras el avión se encontraba en operaciones.

El incidente activó los protocolos de seguridad correspondientes y motivó la intervención de las autoridades estadounidenses, que recibieron la aeronave una vez que aterrizó.

El caso adquirió mayor relevancia después de que el DHS revelara que Gómez-Alberto había sido expulsado del territorio estadounidense en dos ocasiones y que, pese a esos antecedentes migratorios, se encontraba nuevamente en el país mientras enfrentaba un tercer procedimiento de deportación.

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A través de una publicación en la red social X, la institución cuestionó que el hondureño hubiera quedado en libertad por disposición judicial mientras se desarrollaba su proceso migratorio.

La aeronave cubría la ruta entre Newark, Nueva Jersey, y Nueva Orleans, Luisiana, cuando ocurrió el incidente el pasado 9 de noviembre. (Foto: REUTERS/Marco Bello/Archivo)

«Ha sido expulsado del país dos veces y puesto en libertad una tercera vez, a la espera de un proceso de deportación, por orden judicial», señaló el organismo.

El DHS también aprovechó el caso para reiterar la postura de la administración del presidente Donald Trump frente a los inmigrantes que permanecen en Estados Unidos sin estatus legal y que, según las autoridades, representan riesgos para la seguridad pública.

La institución sostuvo que las personas con antecedentes penales que representen amenazas para la seguridad aérea no serán toleradas bajo la actual política migratoria.

Según información de la agencia Associated Press (AP), después del incidente Gómez-Alberto fue trasladado al Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson, en Luisiana, donde quedó registrado por delitos relacionados con la comunicación de información falsa sobre un supuesto plan de incendio provocado y por aterrorizar a la población.

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Las acusaciones están relacionadas con la alarma generada por sus presuntas amenazas, que obligaron a activar procedimientos de seguridad durante el vuelo comercial.

Hasta el momento, la información divulgada no establece que se hayan encontrado explosivos a bordo de la aeronave ni que existiera un artefacto que pudiera detonar durante el trayecto.

United Airlines confirmó que el avión aterrizó sin inconvenientes y que las autoridades recibieron la aeronave después del incidente. (Foto: @IADMag)

La amenaza reportada y el supuesto intento de ingresar a la cabina constituyen los elementos centrales del incidente.

Por su parte, United Airlines confirmó que uno de sus aviones estuvo involucrado en un incidente con un pasajero, pero aseguró que la aeronave aterrizó sin inconvenientes.

La compañía también indicó que las autoridades recibieron el avión a su llegada, aunque evitó proporcionar mayores detalles sobre el comportamiento del hondureño o las circunstancias específicas que se produjeron durante el trayecto.

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La seguridad de las cabinas de mando constituye uno de los principales protocolos de protección de la aviación comercial, debido a que el acceso está restringido al personal autorizado. Por esa razón, cualquier intento de ingresar sin autorización puede activar medidas de respuesta por parte de la tripulación y las autoridades aeroportuarias.

En este caso, la intervención policial se produjo después del aterrizaje, cuando Gómez-Alberto quedó bajo custodia de las autoridades de Luisiana.

El episodio también volvió a colocar bajo atención los antecedentes migratorios del hondureño y las circunstancias en las que había permanecido en territorio estadounidense después de sus anteriores deportaciones.

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