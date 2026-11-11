Panamá

Decomisan en Panamá cargamento de madera sin el número de registro forestal correspondiente

Operativos dejaron un saldo de 93 piezas de madera retenida de dos especies forestales, un cargamento adicional de tablas y trozas de roble, informó MiAmbiente

Una inspección de campo detectó que ni la madera ni el equipo contaban con los permisos que exige la legislación ambiental vigente. (MiAmbiente)
Una inspección de campo detectó que ni la madera ni el equipo contaban con los permisos que exige la legislación ambiental vigente. (MiAmbiente)
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Las autoridades de Ambiente retuvieron madera ilegal y una motosierra en cuatro operativos ejecutados en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, además de paralizar obras de movimiento de tierra en una finca en la comunidad de Boquete.

Las acciones de fiscalización dejaron un saldo de 93 piezas de madera decomisadas entre dos especies forestales, un cargamento adicional de tablas y trozas de roble, y la suspensión de trabajos sobre 5.000 metros cuadrados que excedían el permiso otorgado.

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En detalle, un total de 41 piezas de madera de laurel (Cordia alliodora), con un volumen de 0,89 metros cúbicos, y una motosierra fueron incautadas en el sector de Milla 6, corregimiento de La Gloria, en Bocas del Toro.

Los funcionarios detectaron durante una inspección de campo que ni la madera ni el equipo contaban con los permisos que exige la legislación ambiental vigente.

El hallazgo en Milla 6 derivó en el traslado de la madera y la motosierra a las instalaciones de la entidad en Ojo de Agua, distrito de Almirante, donde permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso administrativo.

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La entidad también retuvo preventivamente 15 tablas, dos bloques y una troza de madera de roble. (MiAmbiente)
La entidad también retuvo preventivamente 15 tablas, dos bloques y una troza de madera de roble. (MiAmbiente)

Una persona deberá responder por el presunto incumplimiento de las normas ambientales, se indicó.

En Quebrada Banano, dentro del mismo operativo, personal de la Sección Forestal de la Dirección Regional de MiAmbiente en Bocas del Toro, en coordinación con funcionarios del Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, retuvo 52 piezas de madera procesada de la especie malagueto (Xylopia sp.), con un volumen de 1,51 metros cúbicos.

El cargamento no tenía el número de registro forestal correspondiente y quedó también en resguardo en Ojo de Agua, luego de que los responsables lo abandonaran en el sitio.

Ante estos casos, se informó que cualquier persona puede denunciar actividades ilícitas contra los recursos naturales a través de las redes sociales de la institución, del chat web disponible o de una línea gratuita.

La entidad insiste en que todo producto forestal debe contar con su registro correspondiente antes de ser transportado o comercializado.

Continúa la deforestación y degradación de los bosques. Tomada de MiAmbiente
Continúa la deforestación y degradación de los bosques. Tomada de MiAmbiente

La directora regional de la entidad en Bocas del Toro, Mileika González, indicó que la institución continuará reforzando los operativos de vigilancia y fiscalización para combatir la tala ilegal y proteger los recursos forestales de la provincia.

En tanto, en la Regional de la provincia de Chiriquí, la institución ejecutó dos intervenciones en los distritos de Boquete y Dolega, que terminaron en la paralización de trabajos de adecuación de terreno y en la retención preventiva de madera de roble junto a una motosierra.

En Alto Boquete, los técnicos hallaron trabajos de corte, relleno y nivelación sobre una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados, cuando el único permiso vigente era de limpieza.

Esas labores corresponden a actividades de preparación de terreno reguladas en el sector construcción por el Decreto Ejecutivo 4 del 28 de mayo de 2026, que fija el proceso de evaluación de impacto ambiental.

Los responsables hicieron caso omiso al llamado de los funcionarios, por lo que se levantó un acta de paralización con el apoyo del Municipio de Boquete y de la Policía Nacional.

En los operativos igualmente se dio la retención preventiva de madera de roble junto a una motosierra. (MiAmbiente)
En los operativos igualmente se dio la retención preventiva de madera de roble junto a una motosierra. (MiAmbiente)

En la comunidad de Dos Ríos, distrito de Dolega, la entidad retuvo preventivamente 15 tablas, dos bloques y una troza de madera de roble, además de una motosierra STIHL modelo MS 661. El operador tenía carné de motosierrista, pero carecía de los permisos de tala y aprovechamiento forestal.

Por esa razón se abrió un expediente administrativo conforme a la Ley 1 del 3 de febrero de 1994, conocida como Ley Forestal de Panamá.

La norma establece el marco para sancionar el aprovechamiento de recursos maderables sin autorización, independientemente de si quien manipula el equipo cuenta con la certificación técnica correspondiente.

Con los cuatro procedimientos abiertos entre ambas provincias, la institución busca sentar precedente frente a quienes alteran terrenos o procesan madera sin los registros exigidos por la ley. Los expedientes administrativos determinarán, en cada caso, las sanciones que correspondan conforme a la normativa ambiental vigente.

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