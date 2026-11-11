Estados Unidos celebró los avances del diálogo entre Rusia y Ucrania, pero alertó que “no hay confianza” para alcanzar la paz

Rustem Umerov, jefe de la delegación ucraniana, interviene durante una reunión en la que también participan Jared Kushner, David Arakhamia, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Sergiy Kyslytsya REUTERS/Rula Rouhana

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Rusia y Ucrania cerraron este miércoles dos jornadas de negociaciones de paz en Abu Dhabi con algunos avances parciales y un solo resultado concreto, el compromiso de hacer el mayor intercambio de prisioneros desde la invasión rusa de 2022. Los mediadores estadounidenses reconocieron, sin embargo, que entre los dos países no hay confianza y que las diferencias sobre el territorio siguen abiertas.

“La realidad es que ahora mismo no hay confianza entre las partes, y es lo esperable después de un conflicto como este”, dijo Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y uno de sus enviados para la guerra. Según Kushner, la cuestión territorial será la más difícil de resolver. “En algunas áreas vemos lugares donde podemos encontrar compromisos; en otras necesitamos más discusiones, pero creo que fue un buen primer paso”, afirmó.

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El canje quedó pactado en principio. Kushner dijo que el número de prisioneros se fijará este jueves, y la agencia estatal rusa TASS informó que el intercambio debería concretarse en dos o tres semanas.

Fue la primera ronda trilateral desde febrero. Abu Dhabi ya había acogido dos encuentros, en enero y a comienzos de febrero (del segundo salió un canje de 314 prisioneros), y una tercera reunión se celebró en Ginebra el 17 y 18 de febrero. El proceso quedó congelado a fines de ese mes, cuando estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El asesor del presidente ruso Vladimir Putin y jefe de la delegación, Vladimir Medinsky, conversa con Mikhail Galuzin, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, durante las conversaciones de paz trilaterales lideradas por Estados Unidos con la delegación ucraniana en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 10 de noviembre de 2026. Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool vía REUTERS

Vladimir Putin reclama que Ucrania le entregue la totalidad del Donbás a cambio de la paz. Kiev rechaza esa condición y ha planteado congelar el frente en la actual línea de contacto. Con la discusión territorial bloqueada, Washington intentó orientar las conversaciones hacia las garantías de seguridad para la posguerra y la reconstrucción.

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El jefe negociador ruso, Vladimir Medinsky, asesor de Putin, dijo a TASS que “cada centímetro” de tierra rusa volverá a Rusia, en alusión a la demanda sobre el Donbás. En la televisión estatal sostuvo que la paz está más cerca, aunque “mucho depende de Ucrania, de la postura de Estados Unidos y de si Europa recobra la razón”.

Del lado ucraniano, David Arakhamia, jefe de la bancada del partido de Volodimir Zelensky en el Parlamento, describió las conversaciones como duras. Según él, los rusos llegaron con “directivas estrictas”, pero el diálogo generó un “buen impulso” para alcanzar una solución antes de fin de año.

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Representantes europeos y de la OTAN se reunieron en Abu Dhabi con los enviados de Estados Unidos y Ucrania; la delegación rusa se negó a verlos. Arakhamia exigió que las próximas rondas sean multilaterales, con Europa en la mesa. Desde que la Administración Trump redujo su apoyo directo a Kiev, los europeos se convirtieron en los principales financiadores y proveedores de armas de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, conversan por teléfono con el equipo negociador ucraniano en Abu Dabi, desde la oficina de la primera ministra en Copenhague, Dinamarca, el 11 de noviembre de 2026. Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen vía REUTERS

Moscú pide cerrar primero un acuerdo amplio sobre la seguridad europea y discutir después los detalles de la guerra. En una conferencia celebrada este miércoles en la capital rusa, un alto diplomático planteó firmar pactos de no agresión con miembros de la OTAN por separado. Los gobiernos europeos sostienen que esa negociación solo puede llegar tras un alto el fuego y que Rusia no debe obtener premio alguno por haber empezado la guerra.

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Kiev esperaba también alcanzar una tregua para el transporte de grano por el mar Negro. El ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, dijo desde Turquía que todavía aguardan la respuesta rusa.

Los ataques siguieron mientras se negociaba. Durante la noche, Rusia golpeó seis grandes subestaciones eléctricas en el centro de Ucrania, y un bombardeo contra un mercado en la región de Odesa mató a tres personas, según autoridades ucranianas. En la región rusa de Bélgorod, un dron ucraniano mató a una persona.

Las tropas rusas controlan alrededor de una quinta parte de Ucrania, y su avance se frenó este año. Con el frente casi inmóvil, Moscú concentra los bombardeos en ciudades e instalaciones energéticas, y Kiev multiplicó los ataques contra refinerías rusas.

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Trump aseguró la semana pasada que la guerra estaba cerca de resolverse con un “gran y hermoso acuerdo”. Ha anunciado otras veces avances que no se materializaron.

Kushner y Steve Witkoff viajarán este jueves a Moscú para reunirse con Putin, a quien plantearán la incorporación de los europeos a la negociación. Desde allí volarán a Dublín, donde Zelensky participa en una reunión de líderes europeos.