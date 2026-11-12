Con un tercio de sus obispos forzados al exilio, el episcopado nicaragüense renueva su directiva

La asamblea religiosa completó la renovación de su junta directiva para el trienio actual tras sustituir a Carlos Herrera, quien permanece desterrado junto a otros tres miembros fuera del territorio nacional (Foto cortesía ciudadana M. P. Molina)

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La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) renovó su junta directiva para completar el período 2025-2027 y designó al obispo de Granada, Jorge Solórzano Pérez, como presidente en reemplazo de Carlos Enrique Herrera, quien permanece fuera del país desde su expulsión en noviembre de 2024.

La decisión fue adoptada en la Asamblea General de 2026, celebrada en Managua con la participación de los obispos que continúan en Nicaragua. La nueva conformación conserva al cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, como vicepresidente; nombra a Sócrates René Sándigo Jirón, obispo de León, como secretario general; y mantiene al obispo de Juigalpa, Marcial Humberto Guzmán Saballos, como ecónomo.

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El cambio formaliza una nueva etapa institucional para el episcopado nicaragüense, cuya dirigencia quedó afectada por el exilio, las expulsiones y las restricciones que han alcanzado a varios de sus integrantes en los últimos años. Cuatro obispos nicaragüenses permanecen fuera del país, mientras la CEN reorganiza sus autoridades con los prelados que continúan en territorio nacional.

Junta directiva con cuatro autoridades y mandato hasta 2027

El comunicado de la CEN, fechado el 10 de noviembre de 2026 y firmado por Sándigo, indicó que los obispos reflexionaron sobre el trabajo pastoral de la Iglesia en Nicaragua durante la asamblea y resolvieron elegir a los nuevos cargos directivos.

La integración quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de Granada.

Vicepresidente: cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua.

Secretario general: monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, obispo de León.

Ecónomo: monseñor Marcial Humberto Guzmán Saballos, obispo de Juigalpa.

El clero local definió nuevos cargos institucionales para el período hasta 2027 únicamente con pastores presentes en la nación, debido al forzado alejamiento de cuatro prelados destacados que residen en el extranjero (Foto cortesía ciudadana M. P. Molina)

La elección tiene como objetivo completar el trienio 2025-2027. El texto difundido por la conferencia señaló que la determinación se tomó “a la luz del Espíritu Santo y la compañía de la Virgen María”, después de una decisión anterior de aplazar los nombramientos.

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Solórzano asumirá la presidencia de la CEN en un momento en que la estructura episcopal funciona sin la participación presencial de cuatro de sus miembros. La nueva directiva representa a la jerarquía que conserva actividad dentro de Nicaragua, mientras los obispos desterrados continúan fuera del país.

Solórzano reemplaza a Herrera, expulsado en 2024

El principal cambio recae en la presidencia. Solórzano sustituye a Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega, quien dirigía la CEN y fue expulsado de Nicaragua en noviembre de 2024. El religioso permanece en el exilio junto con otros miembros de la jerarquía católica.

Solórzano fue nombrado obispo de Granada en marzo de 2010 por Benedicto XVI. Antes estuvo al frente de la diócesis de Matagalpa y ejerció como obispo auxiliar de Managua. Además, ocupó la secretaría general de la CEN, por lo que su llegada a la presidencia supone el ascenso de una figura que ya formó parte de la conducción del organismo.

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La Conferencia Episcopal eligió a sus cuatro autoridades entre los prelados que permanecen en el país, mientras Carlos Herrera, Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora continúan fuera del territorio nacional (Foto cortesía ciudadana M. P. Molina)

El relevo ocurrió menos de un mes después de que Herrera fuera recibido en el Vaticano por el papa León XIV, el 12 de octubre, según informó La Prensa, diario nicaragüense. El medio indicó que en ese encuentro el pontífice lo reconoció como presidente de los obispos nicaragüenses.

Hasta entonces, los obispos que se encuentran fuera de Nicaragua no se habían pronunciado de manera pública sobre la nueva composición de la junta directiva.

Brenes conserva la vicepresidencia y Sándigo toma la secretaría general

La continuidad de Brenes como vicepresidente asegura la permanencia de una de las principales referencias de la jerarquía católica nicaragüense dentro de la conducción de la CEN. El cardenal, que también es arzobispo de Managua, integra la nueva junta junto con Solórzano, Sándigo y Guzmán.

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Sándigo, por su parte, deja la presidencia de la CEN para asumir la secretaría general. El obispo de León ocupaba el cargo que ahora asumirá Solórzano desde la elección de 2021.

Guzmán continuará como ecónomo. Su permanencia completa una estructura que combina continuidad y relevo en los puestos centrales: dos integrantes mantienen sus funciones —Brenes y Guzmán—, mientras Solórzano y Sándigo intercambian responsabilidades dentro de la conducción episcopal.

La CEN encomendó la misión de los integrantes de la junta “bajo la dirección de la Sabiduría de Dios y nuestra Santísima Madre”, según el documento difundido tras la asamblea.

Cuatro obispos permanecen fuera de Nicaragua

Además de Herrera, siguen fuera de Nicaragua Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua; Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí; e Isidoro Mora, obispo de Siuna.

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Báez salió de Nicaragua en 2019, luego de que el papa Francisco le recomendara abandonar el país ante amenazas, según las informaciones recogidas en los documentos. Álvarez y Mora fueron enviados al Vaticano en enero de 2024, después de haber estado detenidos por las autoridades nicaragüenses.

Herrera fue expulsado diez meses después. Su salida dejó vacante la representación presencial de quien encabezaba la CEN y precipitó la necesidad de redefinir la conducción del organismo.

La ausencia de los cuatro prelados condiciona la vida institucional de la Iglesia católica nicaragüense. La nueva directiva fue elegida por los obispos que permanecen en el país, mientras no existe información pública sobre una eventual participación de los desterrados en futuras asambleas o decisiones del episcopado.

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