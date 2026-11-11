Panamá confirma fechas de licitación para la administración de dos aeropuertos regionales

Los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, y Scarlett Martínez, en Río Hato, forman parte del proceso de contratación de un operador privado por diez años. Cortesía Tocumen

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmó el calendario de precalificación de empresas interesadas en administrar los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, Chiriquí, y Scarlett Martínez, en Río Hato, Coclé.

El proceso, cuyas bases fueron publicadas el 6 de noviembre, establece el 27 de noviembre como fecha límite de inscripción y contempla divulgar la lista de compañías precalificadas en febrero de 2027.

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La empresa estatal informó que la recepción de propuestas de precalificación será el 7 de enero de 2027, entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana. Posteriormente, una comisión evaluará la documentación presentada entre el 14 y el 27 de enero, mientras que la publicación de los resultados está prevista para el 2 de febrero, con posibilidad de extenderse hasta el 11 de febrero.

El cronograma también contempla visitas opcionales a las dos instalaciones aeroportuarias, programadas para el 30 de noviembre en David y el 2 de diciembre en Río Hato, ambas entre las 9:00 de la mañana y el mediodía.

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El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, busca ampliar su conectividad aérea para fortalecer la llegada de turistas a las playas del Pacífico panameño. Tomada de la ATP

Además, el 4 de diciembre se celebrará una reunión de homologación, mientras que el plazo para presentar consultas, observaciones y solicitudes de aclaración vencerá el 21 de diciembre.

La iniciativa fue autorizada por el Consejo de Gabinete el 29 de septiembre y busca incorporar experiencia internacional en la administración aeroportuaria.

Tocumen pretende mejorar las condiciones operativas y comerciales de ambas terminales, ampliar la conectividad aérea y aprovechar su potencial turístico, particularmente en las provincias de Chiriquí y Coclé, donde se concentran importantes destinos turísticos.

El proceso ha despertado el interés de cuatro operadores internacionales: Houston Airports, Avports, Corporación América Airports y Manchester Airports Group, según había adelantado José Ruiz, gerente general de Tocumen.

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Las organizaciones cuentan con experiencia en diferentes mercados, aunque su interés inicial no garantiza que todas participen en la etapa formal de precalificación.

José Ruiz, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, había adelantado el interés de cuatro operadores internacionales en administrar las terminales regionales de David y Río Hato. Infobae América/Alex Hernández

Ruiz explicó anteriormente que Avports cuenta con experiencia en aeropuertos pequeños y medianos de Estados Unidos, mientras Corporación América Airports administra terminales en distintos países.

Manchester Airports Group opera importantes instalaciones británicas y Houston Airports está vinculado al sistema aeroportuario de esa ciudad estadounidense. La capacidad para desarrollar rutas y atraer pasajeros será determinante en la futura selección.

El modelo establece un contrato de administración, operación y mantenimiento por diez años, sin transferir la propiedad de las instalaciones.

Tocumen conservará la titularidad de ambos aeropuertos y continuará siendo responsable de las inversiones de infraestructura previstas, mientras que el operador seleccionado deberá fortalecer la gestión comercial, desarrollar oportunidades de conectividad y mejorar el aprovechamiento de las terminales.

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Los aeropuertos de David y Río Hato movilizaron conjuntamente cerca de 398,000 pasajeros durante 2025, aunque sus operaciones registraron pérdidas financieras. Cortesía

La sostenibilidad financiera constituye uno de los principales desafíos. Durante 2025, los aeropuertos de David y Río Hato movilizaron conjuntamente cerca de 398,000 pasajeros, pero registraron pérdidas operativas.

Ruiz había señalado que la administración de los aeropuertos regionales representa pérdidas anuales superiores a seis millones de dólares para Tocumen, situación que motivó la búsqueda de un modelo especializado de gestión.

Inicialmente se evaluó entregar las terminales mediante una concesión, pero la alternativa fue descartada por el limitado interés del mercado internacional en asumir instalaciones deficitarias.

El esquema de operación y mantenimiento permitirá incorporar un administrador especializado sin transferir los activos, mientras Tocumen busca incrementar los ingresos comerciales y reducir progresivamente la presión financiera que generan ambos aeropuertos.

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El Aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez, en Colón, podría pasar a la administración de la Zona Libre de Colón como parte de una estrategia para impulsar su actividad logística y comercial. Tomado de SRTV

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez tiene potencial para ampliar la llegada directa de turistas a las playas del Pacífico, mientras Enrique Malek constituye una puerta de entrada hacia los destinos turísticos y productivos de Chiriquí. La estrategia pretende que ambas terminales desarrollen una conectividad más amplia, mediante nuevas rutas, acuerdos con aerolíneas y servicios comerciales complementarios.

El proceso no contempla otras dos terminales administradas por Tocumen. En el caso del Aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez, en Colón, el Gobierno contempla transferir su operación a la Zona Libre de Colón, como parte de una estrategia para vincularlo con las actividades comerciales y logísticas de la provincia.

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La iniciativa requiere completar los trámites correspondientes antes de definir su futuro esquema administrativo.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico permanecería bajo la administración de Tocumen, debido a su crecimiento comercial y su importancia dentro del sistema aeroportuario nacional.

La terminal, que recibe operaciones de Wingo y del Servicio Nacional Aeronaval, continuaría funcionando como aeropuerto alterno al Internacional de Tocumen, particularmente ante condiciones meteorológicas adversas u otras situaciones que afecten las operaciones de la principal terminal aérea del país.