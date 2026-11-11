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El petróleo volvió a subir tras varios días de caídas por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Las referencias Brent y WTI cerraron en USD 92,76 y USD 86,53 por barril, respectivamente, y revirtieron la tendencia bajista de los últimos días

La producción petrolera de la OPEP ascendió a 22,87 millones de barriles diarios durante octubre (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
La producción petrolera de la OPEP ascendió a 22,87 millones de barriles diarios durante octubre (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
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Los precios del petróleo subieron este miércoles ante la falta de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, mientras Teherán elevó sus advertencias contra instalaciones militares estadounidenses y persistieron los ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent del mar del Norte, con entrega en enero, cerró con un alza del 1,39 % y llegó a USD 92,76. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para entrega en diciembre, avanzó 0,57 % y se ubicó en USD 86,53 por barril.

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Las cotizaciones revirtieron las pérdidas acumuladas al comienzo de la semana, cuando los operadores todavía contemplaban la posibilidad de un entendimiento entre Washington y Teherán. El cambio ocurrió después de nuevas señales de tensión entre ambas naciones y de los episodios de inseguridad registrados en la principal ruta marítima para el transporte de hidrocarburos de la región.

Durante octubre, 37 embarcaciones sufrieron ataques en el estrecho de Ormuz. Desde el inicio de la guerra, un total de 130 buques sufrieron ataques en la zona. El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y concentra una parte relevante de los envíos mundiales de crudo y gas natural licuado.

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Las fuerzas iraníes mantienen bloqueado el paso desde el comienzo del conflicto. Teherán exige el desbloqueo de sus activos en el exterior y el levantamiento de las sanciones estadounidenses a cambio de reabrir la ruta. El cierre limita el movimiento de petroleros y eleva los costos de transporte y de cobertura de seguros para las compañías navieras.

La situación mantiene bajo presión a la infraestructura energética de Arabia Saudita. Los hutíes continúan sus ataques contra objetivos sauditas y uno de sus blancos más recientes fue el oleoducto Este-Oeste, que conecta los yacimientos del este saudita con terminales sobre el mar Rojo. Los incidentes añaden riesgos al suministro regional, mientras algunos flujos de petróleo muestran una recuperación.

El jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, lanzó una advertencia contra las bases de Estados Unidos ubicadas fuera de Oriente Medio. El funcionario sostuvo que Irán respondería si esas instalaciones participan en ataques contra la república islámica.

El jefe de seguridad iraní Mohsen Rezaei advirtió sobre posibles ataques a bases militares estadounidenses fuera de Oriente Medio (REUTERS/Mohammed Salem)
El jefe de seguridad iraní Mohsen Rezaei advirtió sobre posibles ataques a bases militares estadounidenses fuera de Oriente Medio (REUTERS/Mohammed Salem)

“Si aviones estadounidenses despegan de una base militar estadounidense, incluso si está ubicada en un país europeo u otra región lejana, para bombardear Irán, también atacaremos esas bases”, declaró Rezaei en una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen TV.

El mercado reaccionó a la distancia entre los mensajes de Washington y Teherán. A comienzos de mes, las expectativas de un acuerdo impulsaron una baja superior al 20 % en el precio del Brent desde los máximos de finales de octubre. En ese momento, el barril de Brent superó los USD 110 y el WTI rebasó los USD 100.

Pese al repunte de este miércoles, ambas referencias permanecían por debajo de aquellos niveles. Durante la jornada, el Brent cotizaba cerca de USD 92,43 y el WTI rondaba los USD 86,62, después de varios días de corrección vinculados a la expectativa de una salida negociada al conflicto.

Incluso si las partes alcanzan un acuerdo, un aumento del tránsito por el estrecho dependerá de las tareas de limpieza de minas, el costo de los seguros y la decisión de los armadores de asumir el riesgo de navegar por la zona.

Un total de 130 buques sufrieron ataques en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra (REUTERS/Stringer/File Photo)
Un total de 130 buques sufrieron ataques en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra (REUTERS/Stringer/File Photo)

La producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subió a 22,87 millones de barriles diarios en octubre, una cifra cercana al 90 % de los niveles registrados en febrero, antes del inicio de la guerra.

(Con información de AFP)

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