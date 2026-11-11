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Murió Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores ruso no informó la causa de la muerte. El diplomático llegó a Washington en marzo de 2025 para conducir el acercamiento de Moscú con el Gobierno de Donald Trump

Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos
Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos
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Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos, murió este miércoles a los 66 años, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El comunicado indica que el diplomático falleció “repentinamente”; no se anunció la causa.

La cancillería, en un mensaje publicado en X, lo describió como “un diplomático destacado, un líder experimentado, un colega amable y un mentor”. También lo calificó de profesional del más alto nivel y de experto en asuntos estadounidenses.

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Darchiev ocupaba el cargo desde el 6 de marzo de 2025, cuando Vladímir Putin firmó el decreto que lo nombró embajador extraordinario y plenipotenciario en Estados Unidos y observador permanente de Rusia ante la Organización de los Estados Americanos. Putin eligió a un veterano conocido por sus críticas públicas a Occidente para dirigir un acercamiento con la Administración de Trump que inquietó a Ucrania y a los países europeos.

El nombramiento llegó después de la reunión de finales de febrero de 2025 en Estambul, donde Darchiev encabezó la delegación rusa y Washington entregó la nota de aceptación de su candidatura. Según el canciller Serguéi Lavrov, aquellas conversaciones se centraron en el funcionamiento de las embajadas. La sede estaba vacante desde el 10 de octubre de 2024, fecha en que fue destituido su predecesor, Anatoli Antonov. Durante el Gobierno de Joe Biden, Washington había cortado casi todos los contactos diplomáticos oficiales con Moscú por la invasión a gran escala de Ucrania.

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Darchiev nació el 14 de mayo de 1960 en Hungría, en una familia de diplomáticos, y se licenció en Historia en la Universidad Estatal de Moscú en 1983. Pasó dos etapas en la embajada en Washington, como consejero entre 1997 y 2002 y como ministro consejero entre 2005 y 2010. Fue embajador en Canadá de 2014 a 2021. Desde 2021 dirigió el departamento de la cancillería encargado de Norteamérica.

En 2022, ya de regreso en Moscú, acusó a Canadá y a Estados Unidos de alimentar una “histeria rusófoba”.

Boris Bondarev, ex diplomático ruso en Ginebra que renunció en protesta por la invasión de Ucrania, dijo a The Moscow Times en 2025 que Darchiev era un protegido de Yuri Ushakov, asesor de Putin. En aquel momento, un funcionario del Ministerio de Exteriores que habló con el mismo medio bajo anonimato consideró la designación una rebaja de nivel y sostuvo que, con mejores relaciones, el puesto habría sido para el viceministro Serguéi Riabkov.

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