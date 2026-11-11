Panamá

La espera terminó después de 36 años: familia recupera los restos de militar muerto durante la invasión estadounidense

Los análisis de ADN realizados por especialistas forenses permitieron confirmar la identidad de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, quien permaneció desaparecido desde el 20 de diciembre de 1989.

Roberto Adolfo Aparicio Oliva tenía 21 años y prestaba servicio en el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa. Su identificación fue posible mediante pruebas genéticas realizadas en Guatemala y Panamá. Composición visual
Roberto Adolfo Aparicio Oliva tenía 21 años y prestaba servicio en el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa. Su identificación fue posible mediante pruebas genéticas realizadas en Guatemala y Panamá. Composición visual
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La Procuraduría General de la Nación entregó a sus familiares los restos óseos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, un militar panameño que murió durante la invasión de Estados Unidos del 20 de diciembre de 1989.

La ceremonia se realizó en el Cementerio Jardín de Paz, después de más de 36 años de incertidumbre sobre su paradero, lo que permitió a sus seres queridos darle sepultura con su identidad plenamente establecida.

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La entrega estuvo a cargo de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana, cuyos funcionarios participaron en las investigaciones para establecer la identidad de la víctima.

Los familiares estuvieron presentes durante el acto y agradecieron al Ministerio Público las gestiones realizadas, que permitieron concluir una búsqueda iniciada después de la intervención militar estadounidense.

La Procuraduría General de la Nación informó que ya son 12 las víctimas de la intervención militar estadounidense cuyos restos han sido identificados y entregados a sus familiares. Cortesía MP
La Procuraduría General de la Nación informó que ya son 12 las víctimas de la intervención militar estadounidense cuyos restos han sido identificados y entregados a sus familiares. Cortesía MP

Con este procedimiento, la Procuraduría contabiliza 12 víctimas de la invasión cuyos restos han sido identificados y entregados a sus familiares.

Las investigaciones forman parte de los esfuerzos institucionales para esclarecer las desapariciones ocurridas durante aquella operación militar, recuperar las identidades de las víctimas y facilitar su sepultura, mediante estudios forenses y documentación histórica.

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Aparicio Oliva tenía 21 años cuando falleció el 20 de diciembre de 1989 y pertenecía a las antiguas Fuerzas de Defensa de Panamá. Prestaba servicio en el Cuartel Central, donde desempeñaba funciones relacionadas con el abastecimiento y la alimentación de los efectivos militares. Su familia residía en Cerro Batea, San Miguelito, y durante décadas intentó conocer qué había ocurrido con él.

Tras el inicio de la invasión, sus familiares recibieron información sobre su posible fallecimiento en el sector de El Chorrillo, donde se encontraba la Comandancia de las Fuerzas de Defensa.

Sin embargo, nunca lograron recuperar el cuerpo y comenzaron una búsqueda por hospitales, cementerios y registros de exhumaciones, sin obtener una respuesta definitiva sobre su ubicación.

La entrega se realizó en el Cementerio Jardín de Paz, donde sus familiares agradecieron las gestiones del Ministerio Público para recuperar los restos del joven integrante de las Fuerzas de Defensa. Cortesía MP
La entrega se realizó en el Cementerio Jardín de Paz, donde sus familiares agradecieron las gestiones del Ministerio Público para recuperar los restos del joven integrante de las Fuerzas de Defensa. Cortesía MP

Posteriormente surgieron indicios de que sus restos podrían encontrarse en una fosa común del Cementerio Jardín de Paz, lo que permitió orientar las diligencias de recuperación e identificación. La investigación requirió estudios especializados debido al tiempo transcurrido y al estado del material óseo, que permaneció sin una identidad confirmada durante más de tres décadas.

La identificación fue posible mediante pruebas de ADN procesadas por el Laboratorio de Genética Forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Posteriormente, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá realizó la comparación con muestras de referencia proporcionadas por los familiares, lo que permitió establecer científicamente la identidad de Roberto Adolfo Aparicio Oliva.

El caso había sido anunciado el 24 de octubre por la Comisión 20 de Diciembre de 1989, organismo encargado de investigar y documentar las víctimas de la invasión. La entrega de los restos constituye una etapa posterior a esa identificación y permite cerrar para sus familiares una prolongada búsqueda, aunque las investigaciones sobre otras personas desaparecidas continúan abiertas.

Durante su trayectoria militar, Aparicio Oliva fue ascendido póstumamente al grado de cabo segundo, mediante el Decreto N.º 228 del 31 de mayo de 1990. El reconocimiento se produjo pocos meses después de su fallecimiento, cuando su familia todavía desconocía dónde se encontraban sus restos, una situación que persistió hasta los recientes resultados genéticos.

Hasta marzo de 2026, la Comisión 20 de Diciembre mantenía un registro de 238 fallecidos y desaparecidos confirmados, además de otros 205 casos bajo investigación. Tomadas de Facebook
Hasta marzo de 2026, la Comisión 20 de Diciembre mantenía un registro de 238 fallecidos y desaparecidos confirmados, además de otros 205 casos bajo investigación. Tomadas de Facebook

Las investigaciones han permitido identificar a otras víctimas mediante exhumaciones y comparaciones de ADN. En julio de 2026, el Ministerio Público entregó los restos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, mientras que anteriormente fueron identificados Ricardo Aurelio Arana Riquelme y Eric Abdiel Bonilla Terrero, como parte de las diligencias relacionadas con las desapariciones de 1989.

La invasión estadounidense comenzó durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, bajo la denominada Operación Causa Justa, cuyo objetivo principal era capturar al general Manuel Antonio Noriega. Los enfrentamientos y bombardeos afectaron instalaciones militares y sectores residenciales, especialmente El Chorrillo, mientras numerosas familias quedaron sin información sobre sus parientes desaparecidos.

El número de víctimas continúa siendo motivo de controversia. Hasta marzo de 2026, la Comisión 20 de Diciembre mantenía un registro de 443 nombres en distintas etapas de verificación, incluidos 238 fallecidos y desaparecidos confirmados y otros 205 casos bajo investigación. La identificación de restos y la reconstrucción documental siguen siendo tareas pendientes, mientras nuevas familias esperan respuestas sobre lo ocurrido durante la invasión.

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