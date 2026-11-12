Siete proveedores de Anthropic comprarán USD 26.000 millones de sus acciones apenas salga a bolsa

Siete proveedores tecnológicos comprarán 26.000 millones de dólares en acciones de Anthropic tras su debut en la bolsa. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Siete empresas que le venden chips, memoria y servicios en la nube a Anthropic comprarán USD 26.000 millones en acciones de la compañía inmediatamente después de su salida a bolsa.

Nvidia y Google aportarán USD 10.000 millones cada una, según la versión ampliada del prospecto que Anthropic presentó el 10 de noviembre de 2026 ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos.

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Las demás compradoras son AMD, con USD 2.500 millones; Broadcom, Micron y Microsoft, con USD 1.000 millones cada una; y TSMC Partners, filial del mayor fabricante de chips del mundo, con USD 500 millones. Pagarán el mismo precio que el público en la oferta inicial.

Recibirán acciones de la llamada Clase N, que en general no dan derecho a voto. La compra se cerrará justo después de la salida a bolsa y depende de que se complete la oferta y de que los accionistas de Anthropic la aprueben, según el prospecto citado por The Motley Fool.

La compra de Google salda una opción incluida en un contrato de financiamiento acordado en marzo de 2026. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo/File Photo)

Esas acciones no se registran en la oferta pública ni quedan sujetas al período de bloqueo que los bancos suelen imponer a quienes compran antes del debut, según informó CNBC. En la práctica, los siete compradores podrían venderlas antes que otros inversores tempranos, sujetos a las normas generales de reventa.

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Qué compra cada una y con qué vínculo

A un precio de USD 74 por acción, punto medio del rango previsto, la compra de Nvidia equivale a unos 135 millones de acciones, casi el 1% de la empresa tras el debut. Google compraría la misma cantidad. El rango fijado por Anthropic es de USD 70 a USD 78 por acción.

El prospecto relaciona dos de las siete compras con acuerdos anteriores. Según The Motley Fool, la de Google agota una opción que tenía desde marzo de 2026 en un contrato de financiamiento, como parte de una inversión ya comprometida.

La oferta pública inicial comprende 825 millones de acciones de Clase A con un precio de entre 70 y 78 dólares por título. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

La de AMD cuenta para un compromiso de USD 5.000 millones que acompañó un acuerdo de julio para venderle sistemas de servidores.

La de Nvidia no tiene ese vínculo en el documento. Nvidia había prometido en noviembre de 2025 invertir hasta USD 10.000 millones en Anthropic, pero el prospecto no aclara si esta compra usa ese compromiso, según el medio.

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Un gasto 35 veces mayor que el aporte

Los USD 26.000 millones representan menos del 3% de los compromisos de gasto en cómputo e infraestructura de Anthropic, que subieron de USD 895.400 millones a USD 900.900 millones en el nuevo prospecto. Unos USD 451.600 millones vencen antes de que termine 2030 y USD 70.700 millones antes de septiembre de 2027.

La oferta pública inicial comprende 825 millones de acciones de Clase A con un precio de entre 70 y 78 dólares por título. (REUTERS/Dado Ruvic)

Esos pagos van, en buena parte, a empresas como las que ahora compran acciones. Anthropic facturó USD 33.200 millones de enero a septiembre de 2026, de los cuales USD 17.000 millones correspondieron al tercer trimestre.

La pérdida operativa de esos nueve meses fue de USD 1.300 millones, frente a USD 5.200 millones en el mismo período del año anterior, según el análisis de The Motley Fool sobre el prospecto. Anthropic no comentó la compra más allá de lo que figura en el documento presentado.

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Una oferta de hasta USD 64.350 millones

La oferta pública incluye 825 millones de acciones Clase A, con un valor máximo de USD 64.350 millones, según CNBC. De ese total, 801.351.354 acciones las vende Anthropic y 23.648.646 las venden accionistas actuales. A USD 78, la compañía valdría hasta USD 1,405 billones, frente a los USD 965.000 millones de una ronda de mayo.

La compañía solicitó su cotización en el mercado Nasdaq bajo el símbolo bursátil ANT. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Anthropic cotizará en el Nasdaq con el símbolo ANT. CNBC informó, citando a personas con conocimiento del plan que pidieron no ser identificadas, que la empresa fijaría el precio el 18 de noviembre y empezaría a operar el 19. La compañía no confirmó esas fechas.

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