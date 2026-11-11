Panamá

Cuatro hospitales de Panamá superan el 80% de ocupación ante alta demanda por enfermedades respiratorias

La advertencia se produce mientras la institución continúa recuperando instalaciones afectadas por el terremoto del 9 de octubre y mantiene servicios médicos en estructuras temporales.

La circulación de influenza, otros virus respiratorios y dengue ha incrementado la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización de la Caja de Seguro Social. Cortesía
La circulación de influenza, otros virus respiratorios y dengue ha incrementado la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización de la Caja de Seguro Social. Cortesía
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La Caja de Seguro Social (CSS) advirtió sobre una elevada ocupación hospitalaria en varias de sus instalaciones, debido al incremento de pacientes con enfermedades respiratorias, influenza, otros virus y dengue.

La institución señaló que esta situación ha aumentado la presión sobre los servicios de urgencias y las salas de hospitalización, por lo que pidió a la población reforzar las medidas de prevención y utilizar adecuadamente los servicios médicos.

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La entidad informó que varios de sus hospitales registran una ocupación superior al 80%, entre ellos el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, el Hospital Regional Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en David.

La advertencia corresponde exclusivamente a instalaciones administradas por la CSS y no incluye hospitales públicos gestionados por el Ministerio de Salud (Minsa).

Complejo Arnulfo Arias Madrid

El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid figura entre las instalaciones de la CSS que enfrentan una elevada demanda de atención médica. Tomada de la CSS
El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid figura entre las instalaciones de la CSS que enfrentan una elevada demanda de atención médica. Tomada de la CSS

La institución explicó que los niveles de ocupación responden a pacientes con diferentes patologías, incluidas afecciones respiratorias y otras condiciones que requieren hospitalización.

Aunque reconoce una mayor demanda de atención médica, el comunicado no precisa cuántas personas permanecen hospitalizadas, el número de camas disponibles ni el porcentaje individual de ocupación de cada establecimiento mencionado.

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El panorama coincide con los registros epidemiológicos del Minsa, que durante la semana epidemiológica 40, correspondiente del 4 al 10 de octubre de 2026, identificó una positividad de influenza del 14.8%. El indicador se mantuvo por encima del umbral de alerta por segunda semana consecutiva, con una tendencia al aumento, según el informe nacional de vigilancia de virus respiratorios.

El mismo documento identificó una positividad del 29.6% para el virus sincitial respiratorio (VSR), mientras el rinovirus alcanzó el 40% entre los otros virus respiratorios vigilados. La bronquiolitis presentó una incidencia de 8.5 casos por cada 100,000 habitantes, por encima del umbral estacional, aunque el síndrome gripal y las neumonías permanecieron por debajo de sus respectivos umbrales.

Un hombre mayor con bata azul y cánula de oxígeno tose en una cama de hospital frente a un monitor de signos vitales.
Los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud contabilizan 65 defunciones por influenza y 20 por dengue hasta la semana epidemiológica 40 de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la mortalidad, el informe epidemiológico contabilizó 65 defunciones por influenza acumuladas hasta la semana 40, de las cuales el 61.5% correspondió a personas de 65 años o más. Además, el 96.4% de los fallecidos no tenía actualizada la vacunación contra la influenza correspondiente a la temporada de 2026, mientras el 81.5% presentaba factores de riesgo.

El reporte también registró 26 defunciones acumuladas por virus sincitial respiratorio y 13 por COVID-19. En el caso del coronavirus, se notificaron 21 nuevos contagios durante la semana analizada, con 12 pacientes hospitalizados en salas y ninguno en cuidados intensivos. Estas cifras corresponden a la vigilancia epidemiológica nacional y no representan el número actual de hospitalizaciones en la CSS.

Respecto al dengue, el Minsa acumulaba 11,080 casos confirmados y 20 defunciones hasta la semana epidemiológica 40, con 1,372 pacientes clasificados con signos de alarma y 64 casos graves. Colón encabezaba los registros con 2,521 contagios, seguido de la región Metropolitana con 2,474 y Chiriquí con 1,380. La CSS también incluyó esta enfermedad entre los factores de presión asistencial, sin detallar cuántos pacientes permanecen ingresados por dengue.

A la circulación de influenza, virus sincitial respiratorio y otras enfermedades respiratorias se suman nuevos casos de tosferina, una infección altamente contagiosa que mantiene en vigilancia a las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud confirmó el 9 de noviembre cuatro casos durante la semana, dos en menores de edad y dos en adultos, además del fallecimiento de una niña de un año y cuatro meses en la comunidad de Platanares, distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas.

La circulación de influenza, otros virus respiratorios y dengue ha incrementado la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización de la Caja de Seguro Social. Facebook
La circulación de influenza, otros virus respiratorios y dengue ha incrementado la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización de la Caja de Seguro Social. Facebook

Recuperación de instalaciones afectadas por el terremoto

Paralelamente a la presión hospitalaria, la CSS informó que mantiene un proceso de recuperación de instalaciones afectadas por el terremoto del 9 de octubre, mientras aplica medidas para garantizar la continuidad de los servicios.

Entre las unidades cerradas figura la Policlínica Presidente Remón, cuyos pacientes reciben atención en otros establecimientos de la institución dentro de la región metropolitana.

En Herrera y Los Santos, respectivamente, el CAPPS de Los Pozos y la ULAPS de Tonosí mantienen servicios en áreas temporales fuera de sus edificios. Por su parte, el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, atiende pacientes en toldas instaladas en el exterior, como parte de los ajustes operativos adoptados mientras avanzan las evaluaciones y trabajos de recuperación.

En Chitré, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado mantiene operativos los servicios de hospitalización, urgencias y hemodiálisis, aunque el salón de operaciones, la cocina y la lavandería continúan en reparación. La Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego atiende en una estructura modular, mientras que la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, conserva el funcionamiento habitual de urgencias, consultas y hemodiálisis.

La circulación de influenza, otros virus respiratorios y dengue ha incrementado la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización de la Caja de Seguro Social. Tomada de Instagram-Archivo
La circulación de influenza, otros virus respiratorios y dengue ha incrementado la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización de la Caja de Seguro Social. Tomada de Instagram-Archivo

Ante este escenario, la CSS pidió reservar los servicios de urgencias para situaciones que requieran atención inmediata, mantener los tratamientos de enfermedades crónicas y respetar los horarios de hemodiálisis.

También recomendó actualizar la vacunación contra la influenza, reforzar la higiene respiratoria y eliminar criaderos de mosquitos, mientras continúa la recuperación de las instalaciones afectadas y la atención de pacientes en todo el país.

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