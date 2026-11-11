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El régimen de Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos en Europa si son utilizadas para bombardear su territorio

Un alto funcionario de seguridad iraní anticipó represalias contra instalaciones militares que todavía no fueron alcanzadas y advirtió que el conflicto podría extenderse a otros escenarios

Mohsen Rezaei advirtió que Irán atacará bases militares de Estados Unidos en Europa si despegan aviones para bombardear territorio iraní. (REUTERS/Mohammed Salem)
Mohsen Rezaei advirtió que Irán atacará bases militares de Estados Unidos en Europa si despegan aviones para bombardear territorio iraní. (REUTERS/Mohammed Salem)
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El régimen iraní amenazó con extender sus ataques contra instalaciones militares estadounidenses situadas fuera de Medio Oriente, incluso en Europa, si desde esas bases despegan aviones para bombardear territorio de la República Islámica. La advertencia fue formulada por Mohsen Rezaei, integrante de la conducción de seguridad de Teherán, mientras Qatar y Pakistán impulsan gestiones diplomáticas para detener una guerra regional que comenzó el 28 de febrero y buscar una salida diplomática negociada, en un mensaje a Washington.

Si aviones estadounidenses despegan de una base militar estadounidense, incluso si están ubicadas en un país europeo u otra región lejana, para bombardear Irán, también atacaremos esas bases”, afirmó Rezaei en una entrevista televisiva realizada en Teherán. El funcionario anticipó que una represalia podría alcanzar objetivos que todavía no fueron atacados por las fuerzas iraníes.

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Rezaei mencionó expresamente las “instalaciones militares más distantes de Estados Unidos” y advirtió que también podrían quedar expuestas algunas islas que Washington considera fuera del alcance de los misiles iraníes.

Incluso podríamos atacar ciertas islas que ellos suponen que están fuera del alcance de nuestros misiles”, sostuvo, sin identificar posibles objetivos ni precisar qué armamento emplearía Teherán.

El régimen de Teherán contempla posibles ataques contra islas que Washington considera fuera del alcance de los misiles iraníes. (REUTERS)
El régimen de Teherán contempla posibles ataques contra islas que Washington considera fuera del alcance de los misiles iraníes. (REUTERS)

La advertencia amplía el radio geográfico de los posibles blancos iraníes: incluye instalaciones que Teherán considere útiles para lanzar ataques, aunque estén lejos del frente de combate.

La guerra estalló con una ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Desde entonces, Irán respondió con misiles y drones contra distintos países de Medio Oriente. A la confrontación se sumaron organizaciones armadas respaldadas por Teherán en Líbano, Yemen e Irak, que extendieron las hostilidades a otros escenarios regionales.

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Mientras sostiene sus advertencias, el régimen enfrenta una creciente presión económica y busca condiciones para negociar. Teherán exige que Washington libere activos iraníes congelados en el exterior y levante las sanciones. También reclama la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el transporte mundial de hidrocarburos que Irán mantiene bloqueada desde el inicio del conflicto.

El cierre de ese corredor afecta el tránsito de petróleo y gas desde el Golfo hacia los mercados internacionales. Su interrupción repercute en el abastecimiento energético y el comercio más allá de los países enfrentados.

Estados Unidos descartó nuevos ataques

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que las sanciones y el bloqueo naval están causando un daño económico de tal magnitud que Washington no considera necesario, por ahora, reanudar operaciones militares de gran escala. “La campaña económica es tan devastadora que en este momento no hay necesidad de operaciones de combate a gran escala”, dijo tras una reunión de ministros de Exteriores del G7 en París.

El secretario de Estado Marco Rubio descartó por ahora nuevas operaciones de combate debido al impacto de las sanciones económicas. (Doug Mills/The New York Times)
El secretario de Estado Marco Rubio descartó por ahora nuevas operaciones de combate debido al impacto de las sanciones económicas. (Doug Mills/The New York Times)

Rubio sostuvo que el presidente Donald Trump considera que la presión financiera permite alcanzar objetivos sin una nueva ofensiva. Antes de la guerra, Irán exportaba cerca de dos millones de barriles diarios. En septiembre no se cargó petróleo iraní en buques cisterna, según datos de seguimiento marítimo. El Comando Central estadounidense calculó que el bloqueo frenó exportaciones por unos 25.000 millones de dólares.

El funcionario aclaró que la alternativa militar sigue vigente. Si Teherán atraviesa las “líneas rojas” establecidas por Washington, afirmó, las fuerzas estadounidenses están preparadas para actuar y el régimen pagará “un precio terrible”. También cuestionó las condiciones iraníes para negociar: “A Irán le encantaría un acuerdo. El problema es que las condiciones que siguen poniendo son absurdas. Ni siquiera son serias. Pero eso podría cambiar”.

Los cancilleres europeos del G7 pidieron evitar una nueva escalada. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, reconoció que nuevos ataques siguen siendo una posibilidad. Las conversaciones incluyeron a Rubio y al primer ministro de Qatar.

Las gestiones diplomáticas continúan sin que se haya anunciado un acuerdo. Por ahora, Teherán mantiene sus exigencias sobre sanciones, fondos congelados y el estrecho de Ormuz, mientras Washington sostiene el bloqueo económico y conserva abierta la opción militar. En ese escenario, la advertencia de Rezaei incorpora a las bases estadounidenses en Europa y otros territorios distantes entre los posibles blancos de una eventual represalia iraní.

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