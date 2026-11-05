El turismo en Panamá creció 19% y sumó casi 300,000 viajeros adicionales en ocho meses

Panamá recibió 1,836,634 turistas internacionales entre enero y agosto de 2026, un incremento del 19% respecto al mismo período del año anterior. Cortesía: Copa Airlines

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Un total de 1,836,634 turistas internacionales ingresaron a Panamá entre enero y agosto de 2026, lo que representa un crecimiento del 19% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1,543,885.

La diferencia de 292,749 turistas adicionales corresponde a personas que permanecieron al menos una noche en el país, según la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

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Al incorporar las demás categorías, el movimiento total alcanzó 2,320,770 visitantes internacionales, un incremento del 18.9% respecto de los 1,951,174 registrados un año antes. Esta clasificación incluye a quienes pernoctan en Panamá y a los excursionistas que permanecen menos de un día, entre ellos pasajeros de cruceros y visitantes de tránsito.

El mayor flujo estuvo acompañado de $5,103.7 millones en ingresos turísticos estimados, frente a los $4,417.3 millones registrados entre enero y agosto de 2025. La diferencia de $686.4 millones representa un crecimiento del 15.5% en la entrada de divisas, sin incluir los gastos correspondientes al transporte internacional.

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Los ingresos generados por la actividad turística alcanzaron $5,103.7 millones durante los primeros ocho meses del año, según las estimaciones oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las estimaciones oficiales, la estadía promedio es de aproximadamente ocho días, con un gasto de $2,199 por estancia y $275 diarios. Estos indicadores permiten dimensionar el aporte económico de los viajes internacionales, aunque se trata de promedios y no del desembolso individual de cada persona.

En cuanto a la composición de las llegadas, los turistas representaron el 79% del movimiento internacional, mientras que los pasajeros de cruceros sumaron 252,593, equivalentes al 11%. Otros 231,543 fueron excursionistas registrados por Tocumen y las fronteras, que concentraron el 10% restante y no permanecieron durante la noche.

La actividad hotelera registró una ocupación estimada del 64% durante agosto de 2026, de acuerdo con el monitoreo de establecimientos realizado mediante STR.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentró el 77% de las entradas internacionales, con 1,784,210 visitantes, un incremento del 21.2% respecto de 2025. Por esta terminal ingresaron 312,654 personas adicionales, mientras que agosto registró 245,205 llegadas, el mayor volumen mensual del período analizado.

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Los turistas internacionales permanecen un promedio aproximado de ocho días en Panamá y registran un gasto estimado de $2,199 por estadía. EFE/ Bienvenido Velasco

Entre las estrategias para aprovechar esa conectividad figura Panamá Stopover, desarrollado por Copa Airlines, la ATP y Promtur Panamá. El programa permite permanecer hasta 15 días en el país sin recargo en la tarifa aérea y atrajo más de 132,000 visitantes durante el primer semestre, un crecimiento del 38% frente a 2025.

El turismo de congresos y convenciones también forma parte de la estrategia para atraer viajeros con mayor capacidad de gasto. La promoción de reuniones internacionales y eventos corporativos busca generar demanda para hoteles, restaurantes y servicios especializados, complementando el turismo vacacional y de compras.

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Promtur Panamá mantiene además acciones comerciales con agencias de viajes, turoperadores y otros intermediarios internacionales, orientadas a incorporar el destino en sus ofertas. La participación en ferias y las alianzas con empresas turísticas buscan ampliar la comercialización de experiencias panameñas en mercados prioritarios.

Los puertos de cruceros recibieron 252,593 pasajeros, un crecimiento del 25.2%, mientras que la frontera terrestre de Paso Canoas contabilizó 73,358 visitantes, un aumento del 8.1%. Los demás puntos de entrada sumaron 210,609 personas, apenas 0.2% más que el año anterior, según los registros oficiales.

Los puertos de cruceros recibieron 252,593 pasajeros entre enero y agosto, un incremento del 25.2% frente al mismo período de 2025. Cortesía

El comportamiento mensual muestra que enero encabezó las llegadas con 371,161 visitantes, seguido de marzo con 334,197. Agosto alcanzó 279,989 personas, un incremento del 25.5% frente al mismo mes de 2025, la mayor variación porcentual mensual del período.

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Entre los mercados emisores por Tocumen, América del Sur aportó 683,862 visitantes, equivalentes al 38.3%, y registró un crecimiento del 30%. América del Norte ocupó el segundo lugar con 503,155 personas, mientras Europa sumó 243,786 y América Central 177,778, con aumentos del 18.7% y 9.8%, respectivamente.

Colombia se mantuvo como el principal mercado sudamericano, con 267,391 visitantes, seguida de Ecuador, con 103,091, y Argentina, con 76,061. Brasil aportó 68,629 personas y Perú otras 54,366, mientras Chile registró un crecimiento del 46%, uno de los mayores incrementos regionales.

Entre los mercados norteamericanos, Estados Unidos encabezó las llegadas con 379,511 visitantes, seguido de México, con 74,471, y Canadá, con 49,167. Aunque el mercado estadounidense creció 12.4%, México y Canadá registraron aumentos superiores al 38%, según los datos de entradas por Tocumen.

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Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado norteamericano de visitantes hacia Panamá, con 379,511 entradas registradas por Tocumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Europa, España lideró con 58,957 visitantes, seguida de Francia, con 28,798, e Italia, con 28,346. Alemania aportó 26,941 personas y Países Bajos 24,826, mientras Portugal registró un incremento del 28.9%, dentro de una región que mantiene una evolución positiva.

El crecimiento también se reflejó en los mercados internacionales de menor volumen, especialmente las Antillas, que aportaron 93,338 visitantes por Tocumen, un aumento del 26.8% frente a 2025. Oceanía registró 4,811 llegadas, con un incremento del 27.6%, mientras que Asia contabilizó 73,138 viajeros y África otros 4,342, con crecimientos del 4.5% y 3.1%, respectivamente.