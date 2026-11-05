Panamá

Panamá incautó más de 1,800 armas de fuego en nueve meses, un incremento del 37%

Las estadísticas oficiales revelan que 609 unidades eran rifles y que la provincia capitalina concentró el 63% del armamento retirado de circulación entre enero y septiembre de 2026.

Los rifles representaron el 32.6% del armamento recuperado durante los primeros nueve meses del año, con un total de 609 unidades. Tomada de Instagram-Archivo
Los rifles representaron el 32.6% del armamento recuperado durante los primeros nueve meses del año, con un total de 609 unidades. Tomada de Instagram-Archivo
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Las autoridades de Panamá recuperaron 1,867 armas de fuego entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 507 unidades frente a las 1,360 registradas durante el mismo período de 2025.

El aumento equivale al 37.3% y refleja una mayor cantidad de armamento retirado de circulación, según las estadísticas oficiales de seguridad pública.

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El informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) revela que las pistolas encabezaron las recuperaciones, con 695 unidades, equivalentes al 37.2% del total.

Los rifles ocuparon el segundo lugar, con 609 armas, que representan el 32.6%, seguidos por 184 revólveres y 129 escopetas.

Las pistolas encabezaron las estadísticas de recuperación de armas de fuego en Panamá, con 695 unidades registradas hasta septiembre. EFE/Kai Försterling
Las pistolas encabezaron las estadísticas de recuperación de armas de fuego en Panamá, con 695 unidades registradas hasta septiembre. EFE/Kai Försterling

Las estadísticas también contabilizan 250 armas clasificadas en la categoría de otros, mientras que no registran fusiles recuperados durante el período.

En conjunto, las pistolas y los rifles representan casi siete de cada diez armas retiradas de circulación, aunque el documento no precisa sus características técnicas ni su procedencia.

La provincia de Panamá concentró 1,175 armas recuperadas, aproximadamente el 63% del total nacional, una diferencia considerable respecto de las demás regiones. Panamá Oeste registró 161 unidades y Colón contabilizó 144, mientras que Chiriquí reportó 128 y Veraguas otras 81, según la distribución territorial.

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En el resto del país, Herrera registró 51 armas, Coclé 34 y Bocas del Toro 27, mientras que la comarca Ngäbe-Buglé contabilizó 24. Darién reportó 20 y Los Santos 17, en tanto Guna Yala registró tres y Emberá-Wounaan una, de acuerdo con el mapa estadístico.

La provincia de Panamá concentró 1,175 armas recuperadas, una cifra que representa aproximadamente el 63% del total nacional. Agencia de Gobierno-Archivo
La provincia de Panamá concentró 1,175 armas recuperadas, una cifra que representa aproximadamente el 63% del total nacional. Agencia de Gobierno-Archivo

El comportamiento mensual muestra que junio fue el período con más armas incautadas, al alcanzar 656 unidades, frente a las 114 registradas en igual mes de 2025.

La diferencia de 542 armas explica la mayor parte del incremento acumulado durante los primeros nueve meses y constituye el principal cambio de la serie.

En enero se recuperaron 192 armas, frente a 170 del año anterior, mientras que febrero cerró con 135 y marzo con 138. Abril registró 155 unidades y mayo 148, antes del repunte de junio. Julio contabilizó 174, agosto 144 y septiembre 125, con variaciones frente a 2025.

El informe también identifica cómo fueron recuperadas las armas por los estamentos de seguridad. El 88% corresponde a decomisos, el 8% a indicios obtenidos durante investigaciones y el 3% a requisas. El 1% restante aparece bajo la clasificación de recuperados, según las diligencias reportadas.

Panamá mantiene una suspensión temporal para importar determinados rifles semiautomáticos de uso particular, con excepciones contempladas en la normativa. REUTERS/ Michelle McLoughlin/File Photo
Panamá mantiene una suspensión temporal para importar determinados rifles semiautomáticos de uso particular, con excepciones contempladas en la normativa. REUTERS/ Michelle McLoughlin/File Photo

Estas cifras se conocen mientras Panamá mantiene suspendida temporalmente la importación de rifles semiautomáticos de uso particular, mediante el Decreto Ejecutivo 19 del 18 de septiembre de 2026. La restricción comenzó el 22 de septiembre y permanecerá vigente hasta el 21 de septiembre de 2027, con excepciones específicas.

La medida excluye los rifles semiautomáticos de calibres .22 Short, .22 Long, .22 Long Rifle, .22 Magnum y .22 Hornet, aunque su importación continúa sujeta a autorizaciones legales. El decreto tampoco cancela automáticamente los permisos de tenencia o porte de armas ingresadas legalmente antes de la suspensión.

El Gobierno justificó la decisión por la necesidad de reforzar la trazabilidad y fiscalización del armamento, así como prevenir posibles desvíos hacia el mercado ilícito. Sin embargo, las estadísticas de recuperación no distinguen entre rifles semiautomáticos y otros mecanismos de disparo, por lo que no permiten determinar cuántas unidades corresponden a los modelos restringidos.

La serie histórica también muestra variaciones importantes en el número de armas recuperadas durante los últimos años. En 2021 se contabilizaron 1,954 unidades, cifra que descendió a 1,777 en 2022 y volvió a subir a 1,978 en 2023.

Posteriormente, los registros bajaron a 1,869 en 2024 y aumentaron a 1,912 en 2025. Las 1,867 armas registradas hasta septiembre de 2026 ya se aproximan a esos totales anuales, aunque todavía faltan tres meses para completar el período.

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