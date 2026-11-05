Panamá propone proyectos de cooperación entre Iberoamérica, África, Asia y el Caribe

Panama's Foreign Minister Javier Martínez-Acha arrives for the Ibero-American Summit in Madrid, Spain, November 4, 2026. REUTERS/Susana Vera

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La Cancillería de Panamá presentó una propuesta para que la posición geográfica, logística y comercial del país se traduzca en proyectos de cooperación, inversión e integración entre Iberoamérica, África, Asia y el Caribe. El planteamiento, atribuido al canciller Javier Martínez-Acha, busca que la participación política en los espacios multilaterales se refleje en iniciativas con objetivos, responsables y plazos definidos.

El anuncio pone el foco en la infraestructura panameña como punto de partida para una política exterior orientada a la actividad económica. El documento oficial sostiene que el país cuenta con activos que le permiten ofrecerse como articulador entre regiones: el Canal de Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la plataforma portuaria y logística, la Zona Libre de Colón y la red de servicios internacionales.

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La iniciativa se inscribe en una discusión sobre la ampliación de los vínculos de Iberoamérica con nuevos socios internacionales. La Cancillería panameña plantea que el país puede asumir un papel de conexión entre ese espacio regional y actores de otras zonas, con una agenda que abarque comercio, infraestructura, tecnología, educación superior e investigación.

El Canal de Panamá como eje de la proyección internacional

El comunicado define al Canal de Panamá como una de las infraestructuras estratégicas para el comercio mundial y destaca su función en la conexión entre océanos, mercados y continentes. A ese activo, el Gobierno panameño suma la conectividad aérea de Tocumen, la actividad de los puertos, la Zona Libre de Colón y los servicios vinculados al intercambio internacional.

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El Canal que conecta océanos y la apuesta de Panamá para unir cuatro regiones del mundo con un plan de cooperación concreto.

La tesis de la Cancillería es que estos recursos permiten a Panamá proyectarse más allá de su infraestructura física. El objetivo sería utilizar esa red para facilitar contactos políticos, económicos, académicos y empresariales entre países y regiones que no siempre cuentan con canales de cooperación directos.

“El Canal de Panamá nos enseñó que es posible conectar océanos que la geografía mantenía separados. Hoy queremos contribuir también a conectar voluntades, conocimientos y oportunidades”, expresó Martínez-Acha, según el anuncio difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tres líneas de trabajo para pasar de los compromisos a proyectos concretos

El documento señala que Panamá propuso avanzar en tres líneas de acción. La primera apunta al desarrollo de capacidades a través de alianzas académicas, científicas y tecnológicas. Bajo este esquema, los países y entidades participantes podrían impulsar programas de formación, investigación aplicada y transferencia de conocimientos.

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La segunda línea se refiere a la identificación de oportunidades en inversión, infraestructura, comercio y transformación digital. La Cancillería plantea que estos sectores podrían convertirse en áreas de cooperación entre Iberoamérica y los nuevos socios que se integren al espacio multilateral mencionado en el anuncio.

El canciller Javier Martínez-Acha propuso que los foros internacionales dejen atrás las declaraciones retóricas y definan cronogramas estrictos para materializar proyectos concretos de inversión, comercio e innovación tecnológica en beneficio iberoamericano (Foto cortesía Cancillería Panamá)

El tercer punto contempla la creación de iniciativas voluntarias con metas verificables, responsables designados y calendarios de ejecución. Esas acciones contarían con el acompañamiento de la Secretaría General Iberoamericana, según el texto divulgado.

El énfasis en objetivos y plazos responde a la intención de que las declaraciones diplomáticas deriven en medidas concretas. “No necesitamos multiplicar declaraciones. Necesitamos multiplicar resultados”, afirmó Martínez-Acha.

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Comercio, innovación y educación en la agenda planteada

Entre los resultados que Panamá espera impulsar figuran nuevas cadenas de valor, mayores flujos de inversión y el fortalecimiento de corredores comerciales. También se menciona la posibilidad de conectar centros de investigación y universidades, con el propósito de ampliar la cooperación académica entre Iberoamérica, África, Asia y el Caribe.

La referencia a la transformación digital incorpora un componente tecnológico a la propuesta. El comunicado no detalla programas específicos, montos de inversión, países participantes ni proyectos ya aprobados, pero sí establece ese sector como una de las áreas en las que Panamá pretende buscar oportunidades de colaboración.

El texto también vincula la estrategia con la infraestructura logística nacional. La conexión entre el Canal, los puertos, el aeropuerto y la zona franca aparece como una plataforma desde la cual el país pretende facilitar el movimiento de bienes y la relación entre empresas de distintas regiones.

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