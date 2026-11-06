Francia lidera el ranking mundial de alojamientos inusuales en Airbnb

Francia lidera el ranking de alojamientos inusuales en Airbnb, con opciones que incluyen castillos, cuevas y casas flotantes (REUTERS)

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Francia encabeza la clasificación mundial de alojamientos inusuales en Airbnb, con 2.947 anuncios distribuidos entre castillos, cuevas, casas flotantes, molinos y otras propiedades alejadas del formato hotelero tradicional. El recuento fue elaborado por Holafly a partir de la oferta de la plataforma en ocho tipos de hospedaje y sitúa al país europeo por delante de otros destinos con propuestas singulares.

La lista contempla cuevas, castillos, casas en árboles, casas flotantes, molinos de viento, faros, viviendas excavadas en la tierra y cúpulas. La metodología sumó los anuncios disponibles en cada categoría por destino, una aproximación que permite medir la variedad de alojamientos poco convencionales que se ofrecen en cada país, según informó Euronews.

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El resultado coloca a Francia en el primer lugar global. El país reúne opciones asociadas a su patrimonio arquitectónico y rural, desde antiguas fortalezas adaptadas para visitantes hasta alojamientos sobre el agua. En la clasificación, la cantidad total de propiedades de este tipo supera ampliamente las 2.900.

El relevamiento de Holafly contabilizó 2.947 anuncios de hospedajes poco convencionales en Francia (REUTERS)

Francia supera los 1.000 castillos disponibles para alquilar

La categoría con mayor peso en el caso francés es la de castillos. El país cuenta con más de 1.000 propiedades de ese tipo anunciadas en Airbnb, según el ranking de Holafly. A esa cifra se añaden más de 400 casas flotantes y 30 molinos de viento disponibles para reserva.

La combinación de inmuebles históricos, construcciones rurales y alojamientos sobre el agua explica la amplitud de la oferta francesa dentro de las ocho categorías elegidas. El relevamiento no detalla cuántos anuncios corresponden a cada una de las restantes modalidades en Francia, aunque el total de 2.947 propiedades la coloca al frente de la clasificación.

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Los castillos incluidos en la plataforma abarcan desde antiguas fortificaciones hasta residencias de época adaptadas para recibir visitantes. En tanto, las casas flotantes permiten alojarse en embarcaciones o estructuras instaladas sobre el agua, mientras que los molinos conservan, en muchos casos, elementos de su arquitectura original.

La metodología de la clasificación toma como referencia los anuncios por destino. Esto significa que una misma plataforma concentra propuestas muy diferentes según las características geográficas, el patrimonio arquitectónico y la disponibilidad de inmuebles de cada país. El ranking, sin embargo, no informa el período exacto en el que se recopilaron los datos.

Los castillos son la categoría con mayor presencia entre los alojamientos atípicos disponibles en Francia (Airbnb)

Italia, Reino Unido y Grecia aparecen entre los destinos fuera de lo habitual

Italia obtuvo el tercer puesto en la clasificación general. Su presencia se apoya en los castillos de la Toscana, los trulli de Apulia —construcciones de piedra de techo cónico— y las viviendas excavadas en roca de Matera. Estas últimas forman parte de la oferta de alojamientos singulares registrada por el estudio.

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El Reino Unido se situó en el sexto lugar, con 696 anuncios. Entre ellos figuran cerca de 250 castillos, casi 150 cúpulas y más de 100 casas flotantes. El país también suma 23 faros y 12 molinos de viento dentro de las categorías consideradas.

Por su parte, Grecia ocupó la novena posición general y encabezó el segmento de alojamientos en cuevas. El país registró 279 estancias de ese tipo, la mayor cantidad entre los destinos incluidos en el ranking. También quedó segundo en la categoría de molinos de viento, con 27 propiedades.

El estudio de Holafly ofrece una referencia sobre el peso de estos alojamientos en la plataforma, aunque no detalla el período exacto de recopilación de los anuncios ni el desglose completo de los países que ocuparon las restantes posiciones. La información difundida por Euronews destaca que Francia, Italia, Reino Unido y Grecia concentran parte de la oferta europea más amplia en esta clase de propiedades.

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Para los viajeros, la existencia de miles de anuncios no garantiza que una opción concreta esté libre en las fechas buscadas. La reserva depende de la disponibilidad actualizada por los anfitriones y de las normas de cada destino, dos factores que pueden modificar la oferta visible en Airbnb.