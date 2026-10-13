Panamá

Panamá destinará 61 millones a reparar hospitales dañados por terremoto

El gobierno panameño anunció que iniciará la reconstrucción de decenas de unidades asistenciales dañadas por el sismo de 7.5. En la zona del epicentro instalarán módulos temporales para mantener la atención técnica a los pobladores afectados

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
AME4655. PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Una enfermera atiende a un paciente del Hospital Aquilino Tejeira luego del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Guardar

Panamá necesitará al menos USD 61 millones para reparar 67 instalaciones hospitalarias afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió al país el viernes, mientras el Gobierno prepara la construcción de 1,300 viviendas dañadas por el sismo, informó este lunes la agencia EFE.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, precisó que el sistema sanitario panameño cuenta con 842 instalaciones en todo el país y que 67 de ellas registraron daños. Según indicó, los recursos serán necesarios para reconstruir y readecuar los centros afectados.

PUBLICIDAD

El hospital de Tonosí, con los mayores daños del sistema sanitario

El caso de mayor gravedad corresponde al hospital del corregimiento de Tonosí, en la provincia de Los Santos, donde se ubicó el epicentro del movimiento telúrico. Boyd Galindo sostuvo que será necesario levantar un nuevo hospital, una obra que demandará tiempo.

Mientras avanza ese proceso, el Ministerio de Salud (Minsa) instaló carpas y un hospital modular para garantizar la atención de los habitantes de la zona. La medida busca sostener los servicios sanitarios en una de las áreas más afectadas por el sismo.

Las autoridades no detallaron el plazo previsto para la construcción del nuevo centro médico ni el desglose de la inversión requerida para cada una de las instalaciones afectadas. El monto anunciado forma parte de la respuesta estatal ante los daños en hospitales y centros de salud.

PUBLICIDAD

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Pacientes del Hospital Aquilino Tejeira son atendidos luego del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

El Gobierno iniciará la construcción de 1,300 viviendas

La evaluación oficial alcanzó a 1,774 viviendas con daños y a unas 6,000 personas afectadas por el sismo. El ministro de Vivienda, Jaime Jované, anunció que las empresas ya recibieron una fecha certificada para iniciar la construcción de las primeras 1,300 viviendas dañadas.

Jované afirmó que el plan dará prioridad a los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad. Desde este martes comenzará el traslado de equipos, técnicos y materiales hacia las comunidades, con el objetivo inicial de retirar escombros y reducir los plazos de obra.

Las familias que no puedan permanecer en sus casas durante la reconstrucción serán alojadas en refugios temporales. El Ministerio de Vivienda trabaja en la instalación de esos espacios para que los damnificados dispongan de un lugar donde pernoctar hasta la entrega de las nuevas unidades habitacionales.

Imagen BLXXXTR6DBF5FN22TX45BAAPE4

Más de 2,000 infraestructuras sufrieron daños por el sismo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que trasladó por vía aérea 31,6 toneladas de asistencia humanitaria y 240 toneladas de agua hacia comunidades y hospitales de las zonas afectadas.

Un reporte más detallado, divulgado el domingo, señaló que el terremoto causó daños en más de 2,000 infraestructuras. La lista incluye más de 1.280 viviendas, 656 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y cerca de una decena de carreteras, vías y puentes.

El sismo no dejó víctimas mortales. Las autoridades registraron cerca de 30 heridos leves, aunque los daños materiales se concentraron en la península de Azuero, una región de pequeños poblados con población envejecida y una economía vinculada a la agricultura y la ganadería.

Las autoridades indicaron que el sismo causó daños en iglesias, viviendas y escuelas. Foto: Cortesía Presidencia de Panamá
Las autoridades indicaron que el sismo causó daños en iglesias, viviendas y escuelas. Foto: Cortesía Presidencia de Panamá

El Gobierno aún no presentó una estimación global de las pérdidas económicas. Sin embargo, declaró el estado de emergencia nacional, una decisión que permitirá canalizar hasta USD 100 millones para atender la emergencia y financiar las tareas de reconstrucción.

Temas Relacionados

TerremotoPanamádaños materialesreconstrucciónHospitales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El terremoto en Panamá va revelando cifras alarmantes de afectación a estructuras

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) presentó su último informe del balance dejado hasta el momento por el movimiento sísmico

El terremoto en Panamá va revelando cifras alarmantes de afectación a estructuras

Nuevo sismo de magnitud 6,3 provoca evacuaciones preventivas y se percibe en todo Panamá

El Instituto de Geociencias reportó el movimiento a las 18:20 (hora local), con epicentro a 32 kilómetros al suroeste de Soná y una profundidad de 10 kilómetros, dentro de la secuencia iniciada el 9 de octubre

Nuevo sismo de magnitud 6,3 provoca evacuaciones preventivas y se percibe en todo Panamá

Gobierno busca agilizar una ayuda que aún no llega a la mayoría de los damnificados por el terremoto del viernes en Panamá

La Contraloría definió los mecanismos para acelerar el uso de fondos destinados a atender las necesidades de las comunidades afectadas

Gobierno busca agilizar una ayuda que aún no llega a la mayoría de los damnificados por el terremoto del viernes en Panamá

Autoridades panameñas evalúan daños en más de 2,000 infraestructuras tras el terremoto de magnitud 7.5

Las revisiones oficiales se concentran en Coclé, Veraguas y Los Santos, donde el sismo del viernes afectó viviendas, escuelas, inmuebles públicos, rutas de comunicación y construcciones patrimoniales de distintas localidades

Autoridades panameñas evalúan daños en más de 2,000 infraestructuras tras el terremoto de magnitud 7.5

Tres días sin carretera, más de 200 réplicas y un 'milagro': así sobrevive Cañas al peor terremoto de Panamá en décadas

Un sismo de magnitud 7.5 aisló a decenas de pueblos coloniales en la península de Azuero y dañó más de 2.000 edificaciones. Los vecinos acampan al aire libre y se alimentan con ollas comunales mientras esperan que llegue más ayuda por aire

Tres días sin carretera, más de 200 réplicas y un 'milagro': así sobrevive Cañas al peor terremoto de Panamá en décadas

TECNO

Cómo convertir un viejo control de TV en un mando para la computadora

Cómo convertir un viejo control de TV en un mando para la computadora

Microsoft desplegará su chip Maia 300 para sumar potencia propia en sus centros de datos

Google presenta Fitbit Edge con pantalla un 46% mayor y autonomía de siete días

Un robot camina sin batería gracias a un truco: usar el suelo como energía

Apple presenta ‘Remnants’: su película de terror inmersiva para Vision Pro provoca pánico en su primera proyección

ENTRETENIMIENTO

Lindsay Lohan recrea sus personajes de ‘Juego de gemelas’ a 28 años del estreno de la película

Lindsay Lohan recrea sus personajes de ‘Juego de gemelas’ a 28 años del estreno de la película

El actor que estuvo a punto de reemplazar a Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

Sean “Diddy” Combs es trasladado de prisión al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza

El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas: “Hay que leer el libro”

Murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

MUNDO

Unos 30 países respaldaron la acusación británica contra Irán por el complot en una base aérea

Unos 30 países respaldaron la acusación británica contra Irán por el complot en una base aérea

Paz anunció encuentros con presidentes de países vecinos para reforzar la lucha contra el narcotráfico

La OTAN aseguró que responderá a cualquier agresión militar rusa para preservar la paz

Los ataques hutíes contra Arabia Saudita disparan el petróleo a su nivel más alto en semanas

Murió un adolescente de 15 años en Israel por una munición sin detonar durante una excursión escolar