Panamá destinará 61 millones a reparar hospitales dañados por terremoto

AME4655. PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Una enfermera atiende a un paciente del Hospital Aquilino Tejeira luego del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

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Panamá necesitará al menos USD 61 millones para reparar 67 instalaciones hospitalarias afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió al país el viernes, mientras el Gobierno prepara la construcción de 1,300 viviendas dañadas por el sismo, informó este lunes la agencia EFE.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, precisó que el sistema sanitario panameño cuenta con 842 instalaciones en todo el país y que 67 de ellas registraron daños. Según indicó, los recursos serán necesarios para reconstruir y readecuar los centros afectados.

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El hospital de Tonosí, con los mayores daños del sistema sanitario

El caso de mayor gravedad corresponde al hospital del corregimiento de Tonosí, en la provincia de Los Santos, donde se ubicó el epicentro del movimiento telúrico. Boyd Galindo sostuvo que será necesario levantar un nuevo hospital, una obra que demandará tiempo.

Mientras avanza ese proceso, el Ministerio de Salud (Minsa) instaló carpas y un hospital modular para garantizar la atención de los habitantes de la zona. La medida busca sostener los servicios sanitarios en una de las áreas más afectadas por el sismo.

Las autoridades no detallaron el plazo previsto para la construcción del nuevo centro médico ni el desglose de la inversión requerida para cada una de las instalaciones afectadas. El monto anunciado forma parte de la respuesta estatal ante los daños en hospitales y centros de salud.

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PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Pacientes del Hospital Aquilino Tejeira son atendidos luego del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

El Gobierno iniciará la construcción de 1,300 viviendas

La evaluación oficial alcanzó a 1,774 viviendas con daños y a unas 6,000 personas afectadas por el sismo. El ministro de Vivienda, Jaime Jované, anunció que las empresas ya recibieron una fecha certificada para iniciar la construcción de las primeras 1,300 viviendas dañadas.

Jované afirmó que el plan dará prioridad a los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad. Desde este martes comenzará el traslado de equipos, técnicos y materiales hacia las comunidades, con el objetivo inicial de retirar escombros y reducir los plazos de obra.

Las familias que no puedan permanecer en sus casas durante la reconstrucción serán alojadas en refugios temporales. El Ministerio de Vivienda trabaja en la instalación de esos espacios para que los damnificados dispongan de un lugar donde pernoctar hasta la entrega de las nuevas unidades habitacionales.

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Más de 2,000 infraestructuras sufrieron daños por el sismo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que trasladó por vía aérea 31,6 toneladas de asistencia humanitaria y 240 toneladas de agua hacia comunidades y hospitales de las zonas afectadas.

Un reporte más detallado, divulgado el domingo, señaló que el terremoto causó daños en más de 2,000 infraestructuras. La lista incluye más de 1.280 viviendas, 656 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y cerca de una decena de carreteras, vías y puentes.

El sismo no dejó víctimas mortales. Las autoridades registraron cerca de 30 heridos leves, aunque los daños materiales se concentraron en la península de Azuero, una región de pequeños poblados con población envejecida y una economía vinculada a la agricultura y la ganadería.

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Las autoridades indicaron que el sismo causó daños en iglesias, viviendas y escuelas. Foto: Cortesía Presidencia de Panamá

El Gobierno aún no presentó una estimación global de las pérdidas económicas. Sin embargo, declaró el estado de emergencia nacional, una decisión que permitirá canalizar hasta USD 100 millones para atender la emergencia y financiar las tareas de reconstrucción.