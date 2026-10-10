Panamá

Terremoto dejó afectaciones menores en las instalaciones del Canal de Panamá, sin impacto en navegación

La administración de la vía interoceánica informó que las esclusas, presas y áreas críticas quedaron bajo revisión técnica, sin que los controles obligaran a suspender el tránsito de buques este viernes

Las operaciones del Canal de Panamá y el tránsito de embarcaciones mantuvieron su normalidad tras el sismo registrado el viernes. (REUTERS/Enea Lebrun)
Las operaciones del Canal de Panamá y el tránsito de embarcaciones mantuvieron su normalidad tras el sismo registrado el viernes. (REUTERS/Enea Lebrun)
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El Canal de Panamá informó este viernes que sus operaciones continuaron con normalidad tras el sismo y las réplicas registradas este viernes 9 de octubre, destacando que las inspecciones iniciales detectaron daños menores en cuatro edificios de oficinas del sector Pacífico y afectaciones en estructuras de acero de la Planta de Agua de Monte Esperanza, en Colón.

La administración de la vía interoceánica precisó que los hallazgos no tuvieron impacto sobre el tránsito de buques. Las esclusas, las presas y otras áreas esenciales quedaron bajo revisión técnica como parte de los protocolos activados después del movimiento telúrico.

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El Canal de Panamá informa que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad”, indicó la entidad en una actualización difundida durante la tarde. El comunicado agregó que el personal técnico mantendrá las inspecciones en sus instalaciones mientras se recopilan nuevos datos sobre los daños.

Las inspecciones técnicas detectaron daños menores en cuatro edificios de oficinas del sector Pacífico. (Cortesía: Canal de Panamá)
Las inspecciones técnicas detectaron daños menores en cuatro edificios de oficinas del sector Pacífico. (Cortesía: Canal de Panamá)

El sismo se sintió en varias zonas del país a las 12:56, hora local. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) lo ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una magnitud de 7.2 y una profundidad de cuatro kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el evento con una magnitud de 7.6 y una profundidad de 10 kilómetros, cerca de Pitaloza Arriba.

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No obstante, el último reporte del IGC corrigió la magnitud del terremoto a 7.5.

Cuatro edificios de oficinas presentaron afectaciones menores

Según el reporte del Canal de Panamá, las inspecciones realizadas hasta el momento identificaron daños menores en cuatro edificios de oficinas del sector Pacífico. La entidad no detalló el tipo de afectación ni precisó cuáles fueron las estructuras revisadas, aunque aclaró que el hallazgo no alteró la navegación por la ruta marítima.

El tránsito de embarcaciones es una de las áreas que concentra atención tras cualquier evento sísmico, debido a la necesidad de verificar el estado de esclusas, compuertas, presas, canales de navegación y sistemas operativos. La administración del canal señaló que sus equipos continuaban con la evaluación de estas infraestructuras esenciales.

La información difundida no reportó interrupciones en las operaciones ni cierres preventivos de las esclusas. Tampoco indicó cambios en la programación del paso de buques.

Los protocolos de seguridad del Canal de Panamá activaron revisiones en las esclusas, presas y sistemas operativos. (REUTERS/Enea Lebrun)
Los protocolos de seguridad del Canal de Panamá activaron revisiones en las esclusas, presas y sistemas operativos. (REUTERS/Enea Lebrun)

La Planta de Agua de Monte Esperanza mantendrá el suministro

El comunicado también informó daños en algunas estructuras de acero de los tanques elevados de la Planta de Agua de Monte Esperanza, situada en la provincia de Colón. Los especialistas evalúan el alcance de las afectaciones para definir las reparaciones necesarias.

Mientras se llevan a cabo esas revisiones, la planta continuará bombeando agua de manera directa hacia la red de distribución. La medida busca sostener el abastecimiento mientras avanzan las evaluaciones sobre los tanques.

La administración de la vía interoceánica destacó la intervención de su personal, que activó los procedimientos posteriores al sismo para comprobar el estado de sus instalaciones y mantener la seguridad operacional.

El Canal de Panamá indicó que continuará divulgando actualizaciones conforme concluya las revisiones y cuente con información adicional sobre el estado de sus instalaciones.

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