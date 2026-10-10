Panamá

Sismo, temblor o terremoto: ¿Qué diferencia técnica existe entre estos términos tras el movimiento de 7.5 en Panamá?

Tres palabras que circularon durante la emergencia del 9 de octubre en Panamá describen el mismo fenómeno, pero no todas responden a una clasificación científica universal

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
Tras el movimiento de magnitud 7.5 que sacudió la península de Azuero, la confusión terminológica entre sismo, temblor y terremoto volvió a instalarse en el debate público, evidenciando cuánto importa la precisión científica en emergencias. EFE/ Bienvenido Velasco
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El movimiento de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre, con epicentro en las cercanías de Tonosí, reabrió una duda frecuente durante este tipo de emergencias: ¿debe llamarse sismo, temblor o terremoto?

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el evento ocurrió a las 12:56 y que tuvo una profundidad de 10 kilómetros. En las horas posteriores, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y los organismos de monitoreo registraron decenas de réplicas, mientras continuaban las evaluaciones por daños y las evacuaciones preventivas en varias provincias.

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Aunque en las conversaciones cotidianas cada palabra suele asociarse con una intensidad diferente, los tres términos describen el mismo fenómeno: el movimiento de la corteza terrestre a partir de una liberación súbita de energía en el interior del planeta. Según información de La Estrella de Panamá.

Sismo es el término técnico para cualquier movimiento de la Tierra

Un sismo es una sacudida de la superficie terrestre que se produce por la liberación de energía acumulada en las rocas. El término se emplea en los informes científicos y oficiales, sin importar que el evento haya sido percibido por la población o que haya causado daños.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
El evento registrado en Tonosí el 9 de octubre no solo activó protocolos de emergencia en varias provincias panameñas, sino que reavivó una confusión lingüística que los especialistas advierten puede distorsionar la comprensión del riesgo. EFE/ Bienvenido Velasco

Por esa razón, un movimiento de baja magnitud que solo detectan los instrumentos y otro que provoca afectaciones materiales pueden ser definidos como sismos.

Temblor es una expresión de uso cotidiano

La palabra temblor suele utilizarse para nombrar movimientos que las personas sienten. En algunos países se la vincula con episodios de menor intensidad, pero esa distinción no responde a una clasificación científica universal.

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La magnitud, la profundidad, la distancia respecto del epicentro y las características del suelo influyen en la percepción de un evento. Un sismo moderado y superficial puede sentirse con fuerza en zonas cercanas, mientras que otro de mayor magnitud puede generar menos efectos en áreas alejadas.

Terremoto suele asociarse con daños, aunque no existe un límite único

El término terremoto también refiere a un movimiento sísmico. En el uso habitual se aplica a eventos que tienen una percepción amplia, causan daños o activan protocolos de emergencia, como ocurrió tras el sismo del 9 de octubre en Panamá.

No obstante, no hay una regla internacional que establezca desde qué magnitud un sismo pasa a denominarse terremoto. La descripción precisa depende de los datos técnicos y de las consecuencias confirmadas en el área afectada.

Más allá del nombre que se elija, hay datos técnicos verificables que definen con precisión un evento de esta magnitud y que las autoridades priorizan en sus evaluaciones. (Daniel DE CARTERET / AFP)
Más allá del nombre que se elija, hay datos técnicos verificables que definen con precisión un evento de esta magnitud y que las autoridades priorizan en sus evaluaciones. (Daniel DE CARTERET / AFP)

En este caso, el Instituto de Geociencias ubicó el foco principal en la zona de Tonosí, en la península de Azuero. Los registros posteriores incluyeron réplicas de distinta magnitud en Los Santos, Veraguas, Herrera y Panamá Oeste.

Magnitud, epicentro y profundidad permiten describir mejor el evento

Para informar sobre un episodio de este tipo, el término elegido resulta menos relevante que los datos verificables. Las autoridades y los especialistas toman en cuenta la magnitud, el lugar del epicentro, la profundidad, la intensidad percibida y las afectaciones en infraestructura o servicios.

El seguimiento de las réplicas también forma parte de esa evaluación. Tras el movimiento principal, Sinaproc recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, revisar las condiciones de las viviendas antes de regresar a ellas y alejarse de estructuras que presenten daños.

La actividad sísmica posterior puede prolongarse durante días, aunque suele disminuir de forma gradual. Las autoridades panameñas mantienen el monitoreo y pidieron evitar la difusión de información sin confirmar.

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