“Mamá, papá, estoy aquí”: cómo un niño sobrevivió bajo los escombros del sismo más fuerte que sacudió Panamá

El padre de familia y varios vecinos rescataron a un niño atrapado debajo de una cama. (Captura de Telemetro)

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Una familia de Soná rescató a un niño atrapado bajo una cama tras el sismo de magnitud 7.5 que sacudió Panamá y dejó su vivienda reducida a escombros. El menor no respondía a los llamados hasta que logró decir: “Mamá, papá, estoy aquí”.

La casa era habitada por 10 personas, que quedaron sin un lugar donde pasar la noche. La zona también permanecía sin agua ni electricidad, en medio de la oscuridad posterior al movimiento telúrico.

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La madre contó que su hijo quedó bajo una cama junto a otros familiares y que, cuando la intensidad del temblor disminuyó, el padre y varios vecinos lograron retirarlo de entre los restos de la vivienda. “Fue un milagro de Dios para nosotros encontrar a nuestro hijo con vida”, relató a Telemetro.

Sin agua ni luz, las familias damnificadas de Soná

El padre se abrió paso entre los escombros cuando su esposa le alertó que el niño estaba atrapado. Explicó que lo llamó repetidamente sin obtener respuesta, hasta que pudo escuchar su voz desde debajo de la cama.

El movimiento telúrico causó pérdidas totales en viviendas del distrito y dejó comunidades enteras sin agua ni electricidad, mientras las autoridades de protección civil iniciaron la evaluación de los daños. EFE/ Bienvenido Velasco

Los vecinos se sumaron al rescate y consiguieron sacar al menor junto a los familiares que estaban con él. El hombre describió el daño en su hogar como una “pérdida total en todo”.

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La destrucción alcanzó otras viviendas del sector. Varias casas sufrieron rajaduras, algunas perdieron parte de sus paredes y los habitantes de inmuebles cercanos también registraron daños graves, según el relato de los afectados.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil y del cuerpo de bomberos realizó recorridos para revisar las condiciones de las viviendas dañadas y elaborar un informe sobre las afectaciones, informó la periodista en Telemetro.

Un sismo de magnitud 7,5 sacudió Panamá y dejó una vivienda destruida en el distrito de Soná.

Soná fue identificado como uno de los puntos más golpeados por el sismo. Durante la transmisión también se mencionaron afectaciones en Penonomé, Tonosí, La Villa de Los Santos, Pedasí y Santiago de Veraguas.

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materiales en Tonosí, donde se ubicó el epicentro, sin registro de víctimas por el momento, según informó la agencia EFE. El sismo ocurrió a las 12:56 hora local, a 12 kilómetros de esa localidad y a 10 kilómetros de profundidad.

“Hay miedo en Tonosí”, dijo a la agencia el residente José Domingo González, quien describió réplicas cada cinco minutos y explicó que los habitantes permanecían en los patios, alejados de los tendidos eléctricos y las paredes. El ministro de Salud, Fernando Boyd, señaló al canal nacional SertV que el poblado quedó “desconectado completamente por vía terrestre”.

González reportó casas derrumbadas o con grietas, personas golpeadas y una mujer con un brazo fracturado. En un hotel, cuatro personas quedaron atrapadas y fueron rescatadas por los bomberos; solo sufrieron golpes y raspones, según el residente. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo a la agencia que esperaba llegar a Tonosí este sábado tras recorrer Penonomé, otra de las zonas afectadas.

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