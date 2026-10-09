Terremoto en Panamá deja al menos 15 estudiantes lesionados y daños en edificios públicos y viviendas

Un edificio parcialmente colapsado refleja los daños ocasionados por el terremoto que sacudió Panamá el 9 de octubre de 2026. AFP

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El terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre dejó al menos 15 estudiantes con lesiones menores, daños en seis estaciones de bomberos y afectaciones en cuatro propiedades horizontales, según el primer balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El informe también identifica un hotel parcialmente colapsado, viviendas destruidas, instalaciones hospitalarias afectadas y daños en carreteras, escuelas e iglesias, principalmente en las provincias centrales del país.

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Aunque las autoridades confirmaron afectaciones en numerosas infraestructuras, todavía no existe una cifra nacional consolidada de inmuebles dañados o destruidos. El reporte permite identificar seis estaciones de bomberos con daños individualizados, cuatro propiedades horizontales con afectaciones menores y dos hospitales con deterioros leves.

Tampoco se ha establecido el número total de personas lesionadas, aunque el documento confirma 15 estudiantes afectados en Coclé. Hasta la emisión del comunicado no se reportaban fallecidos ni desaparecidos.

Residentes observan los daños en una edificación tras el fuerte movimiento sísmico que afectó principalmente a las provincias centrales de Panamá. Captura de video

En el sector educativo, el Ministerio de Educación informó inicialmente sobre siete centros afectados, pero la relación incluida en el comunicado de Sinaproc menciona once planteles en Chiriquí.

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A estos se suma el Centro Educativo de Zapayal, en Darién, donde se reportaron daños menores. La diferencia entre el total anunciado y la lista de escuelas identificadas impide establecer una cifra definitiva, mientras continúan las inspecciones de las instalaciones escolares.

El movimiento sísmico ocurrió aproximadamente a las 12:56 p. m., con epicentro a unos 39 kilómetros de Tonosí, en Los Santos, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. La institución estableció una magnitud de 7.2, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos presentó una estimación superior.

Sinaproc contabilizaba más de 80 réplicas al momento de publicar su primer informe, en medio de un operativo nacional para evaluar los daños y atender a la población. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha publicado replicas que superan los 4 y hasta 6 grados desde el evento inicial.

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Al menos 15 estudiantes de la Escuela Alberto Zúñiga, en Coclé, fueron evacuados con lesiones menores después del movimiento telúrico del 9 de octubre. Captura de video

En Coclé, el Hotel Dos Continentes, ubicado en Penonomé, sufrió un colapso parcial, sin personas heridas reportadas dentro del establecimiento. La provincia también registró desprendimientos de fachadas comerciales, afectaciones en iglesias y daños en carreteras. Quince estudiantes de la Escuela Alberto Zúñiga fueron evacuados con lesiones menores, mientras una persona fue rescatada en las instalaciones del mercado municipal de Aguadulce.

Las afectaciones alcanzaron además edificios religiosos y establecimientos comerciales del centro de Penonomé, donde se observaron daños en paredes, techos y elementos arquitectónicos.

Las autoridades dispusieron evacuaciones preventivas en hospitales para comprobar las condiciones de sus instalaciones. La estación de bomberos de Penonomé también presentó deterioros, entre ellos desprendimientos de elementos del techo, de acuerdo con el balance de los organismos de emergencia.

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En Los Santos, Sinaproc confirmó el colapso de residencias y daños en edificaciones gubernamentales y religiosas, además de afectaciones en la red vial. El reporte identificó deterioros estructurales en dos instalaciones utilizadas por el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. Los hospitales de Tonosí y Pedasí registraron afectaciones menores, mientras en Isla Cañas se reportó un incremento del oleaje que motivó vigilancia preventiva.

El primer informe de Sinaproc identifica afectaciones en seis estaciones de bomberos de distintas provincias, entre ellas Soná, Santiago, Penonomé y David. Captura de video

La situación también fue compleja en Veraguas, donde gran parte de la estación de bomberos de Soná se desplomó, dejando atrapados entre los escombros vehículos de emergencia y una embarcación Zodiac.

En Santiago, otra instalación presentó desprendimientos de losas y rajaduras. Los daños en carreteras dificultaron la movilidad en distintas comunidades, especialmente en sectores rurales donde el acceso de los equipos de respuesta resultó más complicado.

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Entre esas comunidades figura Torio, en el distrito de Mariato, donde se reportaron fracturas y daños considerables en la carretera de acceso. La situación complicó la circulación hacia el área y generó preocupación por el traslado de asistencia.

Las autoridades mantenían las inspecciones en comunidades alejadas del epicentro, debido a que el balance inicial podía ampliarse conforme se recuperaran las comunicaciones y se verificaran las condiciones de viviendas y servicios.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, operaba al 70% de su capacidad al momento del informe oficial, debido a las afectaciones provocadas por el terremoto.

En Herrera, la Catedral de Chitré presentó afectaciones leves, mientras otras edificaciones registraron rajaduras y baldosas levantadas. En Panamá Oeste, la estación de bomberos de La Chorrera reportó desprendimientos de losas y grietas en el salón de oficiales, y la de Veracruz presentó rajaduras en sus paredes.

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Estos incidentes se sumaron a los registrados en las estaciones de Soná, Santiago, Penonomé y David, para un total de seis instalaciones bomberiles con daños descritos en el comunicado.

En la provincia de Panamá, cuatro propiedades horizontales reportaron afectaciones menores en su infraestructura, sin que las autoridades precisaran cuántos apartamentos resultaron comprometidos. También se realizaron evacuaciones preventivas de hospitales y centros de salud.

En el archipiélago de Las Perlas se notificaron daños en comercios y residencias, mientras los equipos de emergencia mantenían el seguimiento de las condiciones marítimas.

En Chiriquí, el informe identificó daños leves en viviendas, establecimientos comerciales y centros educativos. Entre los planteles mencionados figuran Victoriano Lorenzo, Instituto Profesional Técnico Chiriquí Oriente, Cuervito, El María, San Vicente, Los Planes, Paso Canoas Internacional, Antonio Anguizola, La Guinea, Bilingüe Doleguita y Las Lajas de San Félix. La estación central de bomberos de David también presentó rajaduras, mientras las demás instalaciones permanecían bajo evaluación.

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El Ministerio de Educación identificó afectaciones en varios planteles de Chiriquí, mientras las autoridades continuaban revisando las condiciones de las instalaciones escolares. Archivo

En Darién, el Centro Educativo de Zapayal registró daños menores, mientras que las estaciones de bomberos de Colón no reportaron afectaciones estructurales. Tampoco se notificaron novedades en las instalaciones de emergencia de Bocas del Toro, Panamá Este y Bugaba.

Las inspecciones continuaban en diferentes regiones del país, por lo que las autoridades advirtieron que el reporte no debía interpretarse como un inventario definitivo de todas las estructuras afectadas.

Uno de los efectos más importantes del terremoto fue la afectación de las infraestructuras de producción de agua potable. Sinaproc informó que varias plantas potabilizadoras registraron daños y que la planta Federico Guardia Conte, en Chilibre, operaba al 70% de su capacidad al momento del reporte.

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Esta reducción comprometía el suministro hacia sectores de Panamá y San Miguelito, mientras se realizaban trabajos para recuperar el funcionamiento de las instalaciones.

El terremoto también provocó interrupciones temporales en servicios de transporte e instalaciones estratégicas. El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió sus operaciones para inspeccionar sus instalaciones y posteriormente reanudó los vuelos.

La comunidad de Torio, en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, quedó con dificultades de acceso debido a los graves daños registrados en la carretera tras el terremoto que sacudió Panamá. Captura de video

El Metro de Panamá interrumpió temporalmente el servicio en sus dos líneas, mientras el Canal de Panamá mantuvo el tránsito de embarcaciones con normalidad, después de activar sus protocolos de emergencia y realizar las verificaciones correspondientes.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró que los organismos de emergencia permanecerían desplegados para atender las afectaciones, mientras la subdirectora general de Sinaproc, Malitzie Rivera, informó sobre el avance de las inspecciones.

El Gobierno pidió a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de los equipos de respuesta. La ausencia de fallecidos y desaparecidos corresponde al balance preliminar, sujeto a actualización conforme se obtenga información de las comunidades afectadas.

Las autoridades reiteraron que las viviendas y edificaciones con grietas, desprendimientos o daños visibles deben ser evaluadas antes de volver a ocuparse. La continuidad de las réplicas y las dificultades de acceso a algunas comunidades mantienen abiertas las labores de inspección.

El número definitivo de lesionados, estructuras destruidas y servicios comprometidos dependerá de las evaluaciones técnicas, especialmente en Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas.