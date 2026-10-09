Panamá intercepta cargamento de droga con destino a Bélgica durante operativos contra el narcotráfico

Un total de 46 paquetes de presunta droga fueron encontrados en un contenedor procedente de Guayaquil, Ecuador, que transitaba por Panamá con destino final a Amberes, Bélgica. Tomada del Senam

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Una nueva incautación de drogas en un puerto del Caribe panameño puso de manifiesto la utilización del país como punto de tránsito para cargamentos ilícitos destinados a Europa.

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y del Ministerio Público decomisaron 46 paquetes de presuntas sustancias ilícitas ocultos en un contenedor procedente de Guayaquil, Ecuador, cuyo destino final era Amberes, Bélgica.

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El hallazgo se produjo en una terminal portuaria de la provincia de Colón, durante una inspección realizada como parte de la Operación Escudo Protector.

El contenedor se encontraba en tránsito por Panamá cuando las autoridades detectaron los paquetes sospechosos. La mercancía tenía previsto continuar hacia el puerto belga, uno de los principales centros de distribución marítima de Europa.

La ruta identificada corresponde a uno de los corredores utilizados para trasladar drogas desde Sudamérica hacia los mercados europeos. Los puertos panameños reciben contenedores procedentes de Ecuador, Colombia y otros países, que posteriormente son movilizados mediante conexiones marítimas internacionales.

El Servicio Nacional Aeronaval y el Ministerio Público incautaron 1,513 paquetes de presuntas sustancias ilícitas al sur de Punta Burica, en Chiriquí, durante una intervención que dejó tres aprehendidos. Tomada del Senam

La magnitud del movimiento comercial facilita las operaciones logísticas, pero también plantea desafíos para detectar cargamentos contaminados por organizaciones criminales.

Bélgica constituye uno de los destinos relevantes del tráfico de cocaína hacia Europa, especialmente por la importancia comercial del puerto de Amberes. Desde allí, las mercancías pueden continuar hacia otros mercados europeos mediante redes de transporte terrestre.

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Las autoridades panameñas mantienen controles sobre contenedores en tránsito, aunque en este caso todavía no se ha precisado el tipo de sustancia incautada ni su peso.

En otra operación desarrollada en el Pacífico, el Servicio Nacional Aeronaval decomisó 1,513 paquetes de presunta droga al sur de Punta Burica, provincia de Chiriquí.

La intervención, realizada conjuntamente con el Ministerio Público, permitió aprehender a tres tripulantes y asegurar una embarcación, como parte de las acciones destinadas a interceptar cargamentos transportados por vía marítima.

Unidades especiales del Senafront detectaron a 13 ciudadanos colombianos en el sector de Loma Bandera, quienes estarían presuntamente vinculados con actividades de minería ilegal. Tomado del Senafront

El Pacífico panameño representa otro corredor estratégico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico, debido a su conexión con las costas de Colombia y Ecuador. Las embarcaciones pueden desplazarse hacia Centroamérica utilizando rutas alejadas de los principales puertos comerciales.

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Los cargamentos interceptados en estas aguas suelen estar relacionados con redes internacionales, aunque las autoridades no han confirmado el destino específico de la droga decomisada cerca de Punta Burica.

Mientras se desarrollaban estos operativos marítimos, un despliegue conjunto entre Panamá y Colombia permitió detectar a 13 ciudadanos colombianos en el sector de Loma Bandera, ubicado en el cordón fronterizo de Darién.

La intervención fue ejecutada por unidades de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), como parte del Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero.

Los agentes realizaban patrullajes de vigilancia y control en Los agentes realizaban patrullajes de vigilancia y control en territorio panameño cuando observaron al grupo y procedieron a darle la voz de alto.

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Los operativos desarrollados en distintos puntos de Panamá permitieron incautar 1,581 paquetes de presunta droga, cuya composición y peso deberán determinarse mediante los análisis correspondientes. Tomada del MP

Posteriormente, verificaron la identidad de los ciudadanos, presuntamente vinculados con actividades de minería ilegal, una práctica que puede constituir una fuente de financiamiento para organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico.

Los 13 extranjeros quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación y las posibles responsabilidades correspondientes.

La operación contó con información de inteligencia proporcionada por el Ejército Nacional de Colombia, mediante su Séptima División, dentro de los mecanismos de cooperación bilateral.

Esta coordinación busca prevenir el ingreso de estructuras criminales y combatir actividades ilícitas en la frontera. La zona del Darién presenta dificultades de vigilancia debido a su extensión territorial, vegetación y limitada conectividad terrestre.

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A estos procedimientos se suma el hallazgo de 22 paquetes rectangulares con presuntas drogas dentro de una caleta enterrada en el sector de Rialengo, en un área boscosa del corregimiento de Pedregal.

Las autoridades localizaron 22 paquetes rectangulares de presunta droga dentro de una caleta enterrada en un área boscosa del sector de Rialengo, corregimiento de Pedregal. Archivo

Durante la intervención también fue localizado un proveedor de arma de fuego, mientras que los indicios fueron remitidos a las instancias judiciales para continuar las investigaciones.

Las cuatro intervenciones reflejan la diversidad de modalidades utilizadas para movilizar y ocultar sustancias ilícitas en Panamá, desde contenedores comerciales y embarcaciones hasta escondites en áreas boscosas.

Los procedimientos dejaron 1,581 paquetes de presunta droga incautados, además de tres aprehendidos en el operativo marítimo y 13 ciudadanos colombianos puestos a disposición de las autoridades por el caso fronterizo.

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Las investigaciones deberán establecer la composición y el peso de las sustancias decomisadas, así como los posibles vínculos entre los involucrados y organizaciones criminales.

Aunque los operativos se desarrollaron en distintos puntos del país, las autoridades no han informado que formen parte de una misma estructura delictiva ni han precisado el valor comercial de los cargamentos intervenidos.