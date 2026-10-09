Los Yankees son eliminados por los Rays y José Caballero cierra su cuarta temporada en las Grandes Ligas con "14 cuadrangulares"

Los Yankees de Nueva York quedaron eliminados de la postemporada tras perder 4-3 ante los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional. (Imagen de cortesía)

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Los Yankees de Nueva York, con el panameño José Caballero como titular, quedaron eliminados de la postemporada tras perder 4-3 ante los Rays de Tampa Bay en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. La derrota en el Yankee Stadium selló la barrida 3-0 del conjunto de Florida y puso fin a las aspiraciones de campeonato de la franquicia del Bronx.

La eliminación extendió la espera de Nueva York por una Serie Mundial, torneo que no conquista desde 2009. El equipo había llegado a la Serie Divisional luego de superar a los Medias Rojas de Boston en la ronda de Comodines, pero su ofensiva dejó corredores en posición anotadora en momentos decisivos durante los tres partidos ante Tampa Bay.

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Caballero ocupó el noveno puesto de la alineación y no conectó imparables en dos turnos al bate. El jugador de Las Tablas se ponchó sin tirarle en la cuarta entrada frente al abridor Nicholas Martínez.

El panameño defendió la tercera base hasta la séptima entrada. En la parte baja de ese episodio, los Yankees lo reemplazaron ofensivamente por el bateador zurdo Jazz Chisholm Jr., en busca de mayor poder.

La interferencia que anuló el empate neoyorquino

El momento decisivo llegó en la sexta entrada, cuando Tampa Bay ganaba 4-2. Anthony Volpe conectó una pelota de 109 metros (357 pies) hacia el jardín izquierdo, en el límite entre el terreno y las gradas, y un aficionado la atrapó por encima del muro.

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La sequía de los Yankees de Nueva York sin conquistar la Serie Mundial se extendió desde su último campeonato en 2009. (Imagen de cortesía)

La jugada fue celebrada inicialmente como un cuadrangular que igualaba el marcador. Sin embargo, los Rays protestaron y la revisión de los árbitros determinó que el espectador había extendido las manos sobre el campo de juego, por lo que se declaró interferencia y se anuló el vuelacercas.

George Lombard Jr. pudo anotar para reducir la diferencia a 4-3, pero Volpe debió permanecer en segunda base. Los Yankees no lograron empatar el encuentro y Tampa Bay completó la barrida.

Los 14 cuadrangulares de Caballero en la campaña

La eliminación cerró la cuarta temporada de Caballero en el béisbol estadounidense. Durante la fase regular conectó 14 cuadrangulares, su cifra más alta en las Grandes Ligas desde que llegó a la organización neoyorquina en julio de 2025, mediante un traspaso desde los Rays.

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El movimiento convirtió al pelotero santeño en el primer panameño en vestir el uniforme de los Yankees desde el retiro del lanzador Mariano Rivera en 2013. En su recorrido también sobresale el liderato de bases robadas de la Liga Americana que alcanzó durante la campaña de 2024.

La jornada dejó fuera de competencia a otros dos equipos. Los Angeles Dodgers eliminaron a los Atlanta Braves en cuatro partidos, mientras que los Milwaukee Brewers superaron a los San Diego Padres también en cuatro juegos.

Los Yankees reemplazaron a José Caballero por el bateador zurdo Jazz Chisholm Jr. en la parte baja de la séptima entrada. Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images

Aaron Judge no participó en la postemporada por un tirón en la pantorrilla derecha, mientras que Giancarlo Stanton se fue de 2-0 como emergente contra los Rays y recibió dos ponches. El manager Aaron Boone admitió que el equipo debe ser más completo en ofensiva, defensa y pitcheo.

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“El final es terrible”, dijo Boone. “En este momento del año, un solo equipo va a ir a casa contento”. También señaló: “Al fin y al cabo, no hicimos los swings de lugar en esta serie para avanzar. Al final, no fue suficiente”.