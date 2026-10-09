Panamá

El aeropuerto de Tocumen suspende temporalmente los vuelos y evacúa a los pasajeros tras terremoto en Panamá

La administración de la terminal activó el protocolo preventivo y condicionó el reinicio de las operaciones a la inspección de las instalaciones y de la torre de control, sin plazo definido

Un hall de aeropuerto con multitudes de pasajeros caminando, agentes uniformados de migración, y varios carteles azules del Servicio Nacional de Migración de Panamá.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió sus operaciones aéreas este viernes y ordenó la evacuación preventiva de pasajeros tras el fuerte sismo que sacudió a Panamá
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El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió sus operaciones aéreas este viernes y ordenó la evacuación preventiva de pasajeros tras el fuerte sismo que sacudió a Panamá. El cierre temporal de la terminal se activó como parte de los protocolos de seguridad previstos para este tipo de emergencias.

El movimiento telúrico se registró pasado el mediodía del viernes 9 de octubre. Según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el sismo alcanzó una magnitud de 7,0 y tuvo su epicentro a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el evento con una magnitud de 7,6 y el epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con una profundidad de 33 kilómetros. Las discrepancias entre organismos son habituales en las primeras horas tras un sismo, cuando los datos aún se consideran preliminares.

Tocumen evacuó sus áreas administrativas y suspendió vuelos

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la administración aeroportuaria, las áreas administrativas de la terminal fueron evacuadas de inmediato. El personal del aeropuerto quedó encargado de orientar a los pasajeros durante el proceso de desalojo.

La gerencia aclaró que las operaciones aéreas se reanudarán una vez se verifiquen las condiciones de seguridad de las instalaciones y, en particular, del servicio de la torre de control. Por el momento no hay un plazo estimado para la reapertura.

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El aeropuerto suspendió los vuelos como medida preventiva para inspeccionar la estructura de la terminal y confirmar que la torre de control opera con normalidad antes de autorizar despegues y aterrizajes.

El sismo se sintió con fuerza en la capital panameña

El movimiento telúrico se percibió con intensidad en la ciudad de Panamá y en distintas regiones del país. En la capital se reportaron evacuaciones de edificios altos como medida preventiva, mientras trabajadores y residentes salían de las instalaciones para concentrarse en espacios abiertos.

Los primeros testimonios dieron cuenta de objetos que cayeron dentro de algunas viviendas durante la sacudida. Hasta el momento no existe un balance oficial sobre daños estructurales o personas afectadas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó a la población mantenerse alejada de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. El organismo también aconsejó verificar las condiciones de seguridad de viviendas y edificios antes de regresar a instalaciones evacuadas.

Activaron una alerta de tsunami para nueve países

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió un aviso ante la posibilidad de olas peligrosas en las costas de nueve países, según informó France 24, cadena francesa de noticias. La lista incluye a Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

Hotel caído en la Ciudad de Penonomé tras el fuerte terremoto
Hotel caído en la Ciudad de Penonomé tras el fuerte terremoto

El PTWC advirtió que las primeras olas podrían llegar a los sectores costeros del Pacífico durante las tres horas posteriores al terremoto. France 24 citó a Reuters, agencia británica de noticias, para precisar que el epicentro se localizó frente a la costa sur panameña.

Las autoridades de la región remarcaron que la alerta indica un riesgo posible y no la confirmación de que un tsunami haya tocado tierra en esos territorios. Los organismos de protección civil de los países mencionados quedaron a la espera de nuevas evaluaciones técnicas.

Las autoridades evalúan daños mientras continúa el operativo

La magnitud definitiva del sismo todavía debe contrastarse con las mediciones finales de los organismos especializados, dado que los reportes iniciales difieren entre sí. El Instituto de Geociencias panameño mantiene su reporte en estado preliminar.

El aeropuerto de Tocumen informó que mantendrá actualizados a los usuarios a través de sus canales oficiales sobre la evolución del cierre y la eventual reanudación de los vuelos. Las autoridades panameñas continúan la evaluación de daños en infraestructura crítica, entre ellos la propia terminal aérea, antes de autorizar el regreso a la normalidad operativa.

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